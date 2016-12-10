巴士在线出席中国网络视听大会 LIVE直播备受瞩目

中国成都2016年12月10日电 /美通社/ -- 由国家新闻出版广电总局、国家互联网信息办公室以及四川省人民政府指导，成都市人民政府、中国网络视听节目服务协会主办的第四届中国网络视听大会12月7-9日在成都举办。大会以“洞见新视听共享新空间”为主题，交流创新成果、探讨行业趋势。巴士在线作为传统媒体率先涉足直播领域的代表受邀出席了会议，并在现场分享了LIVE直播在网综内容方面的思考与探索。

直播网综对传统综艺的革新更看重交互性、传播性、付费性

LIVE直播于今夏前瞻性的启用PGC直播模式，与近年国内最大的现象级IP《中国新歌声》合作，将灿星卓越的内容制作能力与直播的专业技术实力相结合，为用户提供参与节目互动、影响节目走向的新鲜尝试。

巴士在线视频事业部副总裁彭颖霞在现场分享了合作经验，并总结了直播网综对传统综艺在交互性、传播性、付费性三个方面的革新：“在看网综过程中，用户是被动接受内容，而直播平台用户是实时互动，这就要求网综内容上更有话题感，促进交互性。传统综艺节目多是录播，把不想让观众看到的剪掉，而很多时候直播花絮、后台花絮会有更多网友参与，被剪掉的内容在互联网领域的传播性更强。付费性方面，直播平台是实时互动的，付费模式比较清晰，例如常见的模式‘礼物打赏’。”

LIVE直播加大网综合作力度深度培养用户 挖掘粉丝经济

鉴于直播网综互动性强，能够增加平台与用户的黏性，从商业化角度提高用户的留存；同时有利于培养直播平台自己的网红和主播，及其后的粉丝经济。2017年LIVE直播的策略中仍会加大力度在网综的合作。彭颖霞表示：“仅12月份LIVE直播自制及引进外部的网综就有6档。选择合作与投入大型网综时会从两个方向进行考核：平台用户和主播的参与性，用户及主播参与后对网综有结果性影响。”

凭借巴士在线旗下公交移动电视CCTV移动传媒超过1亿公交的广阔用户覆盖，自制节目的高品质保障，以及对重量级网综的引进，LIVE直播在火热的直播行业快速占领了市场。近日，与淘宝“双十二”的战略合作更是锁定了一大批优质用户，LIVE直播正以其精彩的内容、高覆盖的渠道在用户及行业中获得越来越广泛的关注。