艾美酒店携手稀奇艺术“揭秘目的地”

首个国际酒店品牌与中国艺术家深度合作

稀奇艺术创始人向京与瞿广慈为11家艾美酒店量身定制“仲夏·艾美丽Ai Mei · Midsummer”艺术品，以艺术视角揭秘艾美目的地

中国上海2016年12月10日电 /美通社/ -- 万豪国际集团（纳市股票代码:MAR）旗下艾美酒店及度假酒店（Le Meridien Hotels & Resorts），今日宣布与稀奇艺术开启全球独家合作，从酒店目的地汲取创作灵感，共同打造专属艺术品“仲夏·艾美丽（Ai Mei · Midsummer）”。稀奇艺术由中国当代著名雕塑家向京与瞿广慈共同创立。此次合作基于双方对艺术多元化与目的地文化探索的共识，开启了国际酒店品牌与中国艺术家深度合作的业界先河，将进一步提升艾美品牌在大中国区标志性的艾美创驿大堂（Le Meridien Hub™）体验，为富有创意思维的宾客开启以艺术视角揭秘目的地的全新旅程。

“以未知的眼光打量世界，不断在旅途中探索美。我们非常高兴与志同道合的中国艺术家以这种耳目一新的方式来连接艾美宾客与目的地的本土文化。此次能够与稀奇艺术共同打造艺术品‘仲夏·艾美丽（Ai Mei · Midsummer）’我们倍感激动。”万豪国际集团艾美酒店及度假酒店全球品牌领导人李博恩（Brian Povinelli)表示，“‘仲夏·艾美丽’特别从大中华区11家艾美酒店目的地独有的元素中汲取灵感，呈现多彩的目的地文化，为富有好奇心和创意思维的旅客打造独具特色的探索体验。”

值得一提的是，稀奇艺术独具匠心打造的11件艺术品“仲夏·艾美丽（Ai Mei · Midsummer）”，其服饰设计灵感皆来源于11家不同的艾美酒店所在的城市，生动地刻画出浓厚的当地文化及生活。它巧妙地将中国当代艺术元素与社会共通价值观产生联系，通过精致的造型、鲜艳的色彩与丰富多元的故事内涵，与观赏者产生最纯真的情感共鸣，用独特的视角给艾美宾客带来浪漫纯真的艺术体验。如专为上海世茂皇家艾美酒店特别设计的“仲夏·艾美丽（Ai Mei · Midsummer）”，描绘出上海南京路上绚烂动感的霓虹色彩，凸显了摩登而迷人的上海夜生活文化；青岛万达艾美酒店的“仲夏·艾美丽（Ai Mei · Midsummer）”则以青岛的“帆船之都”印象为创作灵感，蔚蓝背景下点缀着三角风帆，呈现出青岛海岸线的自然之美与文化底蕴。



艾美酒店携手稀奇艺术共同打造11件艺术品“仲夏·艾美丽（Ai Mei · Midsummer）”，分别代表大中华区11家艾美酒店，从左起：上海世茂皇家艾美酒店、香港数码港艾美酒店、青岛万达艾美酒店、海南石梅湾艾美度假酒店、上海闵行宝龙艾美酒店、宜兴万达艾美酒店、郑州建业艾美酒店、青岛西海岸隆和艾美度假酒店、重庆万达艾美酒店、厦门艾美酒店、惠州艾美酒店

11件艺术品“仲夏·艾美丽（Ai Mei · Midsummer）”于上海世茂皇家艾美酒店首次揭幕，传承艾美品牌的巴黎之源及“探索世界，揭秘目的地”的品牌理念，以艾美酒店独有的三重滤镜：目的地、文化及美食，带领宾客开启目的地探索之旅。作品将同步进驻大中华区11家艾美酒店，包括青岛万达艾美酒店、青岛西海岸隆和艾美度假酒店、宜兴万达艾美酒店、厦门艾美酒店、香港数码港艾美酒店、惠州艾美酒店、海南石梅湾艾美度假酒店、重庆万达艾美酒店、郑州建业艾美酒店、上海世茂皇家艾美酒店和上海闵行宝龙艾美酒店。

“每个旅程本身就是一段创作，去探索未知、去抵达心灵。在这点上艺术与酒店是共通的。”中国当代著名雕塑家、稀奇艺术创始人瞿广慈表示，“此次与艾美酒店的合作体现了我们对不同目的地及当地人文艺术的共同理解，以及我们对当地原生本质的探索欲望，希望能和更多的旅行者一起不断地在路上去发现、去感受”。

受艺术灵感启发，发布会以感官艺术的表现形式为宾客带来全然一新的沉浸式体验: 11位现代舞者分别身着不同艺术元素的舞衣，化身成为了现实世界中的11位“仲夏·艾美丽（Ai Mei · Midsummer）”。通过唯美的舞蹈编排，为在场的宾客打造了一场浪漫、优雅的探索情境。与此同时，发布会还开启11件全阵容“仲夏·艾美丽（Ai Mei · Midsummer）”的现场展览，让宾客近距离感受灵感与创作，步入一段探索未知的旅程。

“我们非常高兴此次通过与稀奇艺术的创新合作，进而从艺术角度来提升宾客体验。”万豪国际集团亚太区首席市场营销官若方国瑜（Peggy Fang Roe）补充表示，“艾美酒店一直着力于将品牌深厚的法国传统和本土文化相融合。此次合作也证明了，每一个独特的目的地都有无限探索的可能。”

为了让艾美宾客透过稀奇艺术的全新跨界创作探索更多目的地，艾美品牌将在旗下大中华区的11家酒店进行11件“仲夏·艾美丽（Ai Mei · Midsummer）”艺术品的巡回展览，并将在部分酒店开展更多的相关系列主题活动，以目的地特色为宾客带来独具匠心的全方位感官体验。

艾美酒店始终致力于与全球顶尖艺术家及当地革新人物的合作，根据目的地独有的文化、艺术与美食元素延续当地之美。除了在艺术领域与稀奇艺术的合作之外，在文化方面，近期艾美酒店携手法国时尚先锋乐队——新浪潮乐队（Nouvelle Vague），为中国宾客带来“Paris After Dark”（巴黎之夜）全球巡演上海站的特别演出。美食方面，艾美连续三年与全球首位拿铁艺术师艾丝特·马士丹（Esther Maasdam）合作，为中国宾客带来专属的生肖拿铁创意拉花；还有屡获殊荣的西点大师强尼·伊兹英（Johnny Iuzzini）带来的目的地特色口味手指泡芙，以艺术趣味和欧式经典向中国传统和目的地文化致敬。

关于艾美酒店及度假酒店

艾美酒店在全球拥有100多家酒店，达到品牌历史中最为强劲、最为多元化的全球酒店分布。作为一个源于巴黎的酒店品牌，艾美酒店为创意思维的宾客在其全球目的地打造非凡生动的旅行体验。“探索世界、揭秘目的地”是艾美酒店的品牌承诺，通过与意利咖啡、强尼·伊兹英、格雷·马林和新浪潮乐队等不同领域艺术家的全球合作，艾美酒店将这些元素转换为全方位的宾客体验。未来5年，艾美酒店将着重于美国和亚太市场的发展，进一步在全球热门目的地拓展酒店布局。更多信息，请访问www.lemeridien.com/cn ，或关注品牌官方微博：@艾美酒店及度假村LeMeridien。

关于万豪国际集团

万豪国际集团（纳市股票代码：MAR）是全球最大的酒店集团，总部位于美国马里兰州贝塞斯达市，在全球110多个国家和地区拥有逾5,700家物业。万豪国际集团运营并特许经营多家酒店及分时度假酒店。集团旗下30个领先酒店品牌包括：宝格丽酒店及度假酒店，丽思卡尔顿酒店及丽思卡尔顿隐世精品度假酒店，瑞吉酒店，W 酒店，艾迪逊酒店，JW 万豪酒店，豪华精选酒店，万豪酒店，威斯汀酒店，艾美酒店，万丽酒店，喜来登酒店，万豪SM Delta酒店，万豪行政公寓，万豪度假会，傲途格精选酒店，Tribute PortfolioTM，Design HotelsTM，盖洛德酒店，万怡酒店，福朋喜来登酒店，SpringHill Suites 酒店，万枫酒店，Residence Inn 酒店，TownePlaceSuites 酒店，万豪AC酒店，雅乐轩酒店，源宿酒店，Moxy酒店，以及万豪Protea酒店。集团旗下也拥有屡获殊荣的常客计划：万豪礼赏SM计划（含丽思卡尔顿礼赏计划）和SPG俱乐部。如需了解更多信息，请访问我们的网站 www.marriott.com.cn，了解公司最新新闻请访问news.marriott.com.cn和关注 @MarriottIntl。

关于稀奇艺术

稀奇是艺术，稀奇是礼物。

稀奇艺术由中国两位著名雕塑家向京和瞿广慈于2010年创立，内容涉及雕塑、配饰、设计产品等多个产品领域，其品牌理念已获得海内外的广泛认可。稀奇艺术的合作者中不乏精品酒店、时尚买手店、著名博物馆商店等各高端场所。在全球化的大环境下，艺术的合作早已跨越了国界和不同的艺术领域，艺术家通过与商业的合作，为艺术、人文、社会发展创造了更多的可能性，也给大众的文化生活注入了更多可供探寻的艺术灵感。作为艺术的礼物，稀奇艺术寄托了艺术家希望给人们的日常生活带来前所未有惊喜的愿望。每一件稀奇艺术产品都源自艺术家对其艺术原作的转化与再创作，并通过高品质的手工技术和精美的包装，实现艺术礼品的概念。以礼物的形式传递幸福、温暖、真挚的祝福是稀奇的品牌核心，它将产品所蕴含的中国当代艺术元素与全世界人共通的正面价值观产生联系，通过精致的造型、鲜艳的色彩与丰富多元的产品故事，与人内心最纯真美好的情感产生共鸣。