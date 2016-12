癌症免疫治疗成效取决於合适的生物标记检测

中国广州2016年12月11日电 /美通社/ -- 近日,根据香港专科医护基金,免疫系统或成为癌症治疗的一大关键。有别於直接针对肿瘤的传统疗法,免疫治疗集中重新启动自身免疫系统,对抗恶性细胞。而癌症患者应接受生物标记检测,找出更适合自己的免疫治疗方案,以取得较佳的治疗效果。

多种癌症已显示对免疫治疗有反应。“现有不同类型的免疫治疗用於治疗不同类型的癌症,包括单克隆抗体(monoclonal antibodies),免疫检查点抑制剂(immune checkpoint inhibitors),癌症疫苗(cancer vaccines)和其他非特定免疫治疗如干扰素(non-specific immunotherapies)。”香港临床肿瘤科专科医生徐成之续说:“免疫治疗的概念可追溯到1893年,当时William Coley博士发现,他有部份病人的肿瘤出现炎症和免疫反应的迹象。直到2011年,美国食品药品监督管理局(FDA) 首次批准免疫检查点抑制剂用於黑色素瘤。再到2016年美国食品药品监督管理局批准了其中一种PD-1免疫检查点抑制剂用作肺癌的一线治疗,从此引起大众对免疫检查点抑制剂的注意,亦象徵免疫治疗为相应的癌症患者的生活带来正面改变。”

PD-1抑制剂免疫治疗协助免疫系统识别癌细胞。正常情况下人体的免疫系统的T细胞可以区分正常细胞和癌细胞, 一旦识别出癌细胞,T细胞就会攻击癌细胞,而癌细胞便利用T细胞表面的PD-1掩饰而逃过免疫系统的追捕,当癌细胞的PD-L1与T细胞的PD-1结合时, T细胞便不能识别和攻击癌细胞。而免疫疗法药物PD-1抑制剂就是针对T细胞上的PD-1,阻止癌细胞上的PD-L1与其结合,失去保护的癌细胞因此而现出原形,让免疫系统重新辨认出癌细胞,并进行攻击。

最新研究数据比较PD-1抑制剂和标准双化疗,对於未接受过任何治疗的晚期非小细胞肺癌患者,PD-L1生物标记表达愈高,其免疫治疗成效愈理想[1]。

生物标记有助选择合适的癌症治疗

生物标记的研究永不休止,现在只有被选取和验证的生物标记有对应的免疫治疗。生物标记检测可协助医生及患者揭示其肿瘤会对免疫治疗有反应,有助於选择有效的治疗方法,提升存活率。

近年来,几种突破性的免疫治疗药物已显示比化疗结果更佳。最新研究显示,对於未接受过任何治疗及PD-L1生物标记表达愈高 (≥50%)的晚期非小细胞肺癌患者,其癌症复发机会可减少50%。再者,接近45%接受PD-1抑制剂的患者出现肿瘤缩细,而只有28%接受化疗的患者有出现肿瘤缩细1。

以PD-1抑制剂用於治疗非小细胞肺癌的例子可见检测生物标记的重要性。在接受治疗前,癌症患者先进行生物标记检测,了解自己的免疫生物标记,有助挑选更合适自己丶高效丶低毒的治疗方法。

香港医学分子遺傳學專家黄利宝博士表示:“抽取用作生物标记检测的化验样本通常都是有限的,而就非小细胞肺癌而言,仅一种PD-L1 22C3检测,可较准确预测未接受过任何治疗的患者对PD-1抑制剂免疫治疗的反应。”

黄博士续称:“我们可以通过免疫组化的方法检测肺癌肿瘤患者组织样本中PD-L1的表达,检测以强度来评估 — 样本组化染色越深,其PD-L1生物标记的表达越强。”

谘询医生管理副作用的重要性

虽然免疫治疗比传统化疗和靶向治疗毒性相对小,但同样存在副作用。徐医生解释说:“免疫治疗或会出现一些与免疫相关的不良反应,与传统药物的副作用不同。因此,患者在接受免疫治疗时谘询具有经验的医生是十分重要的。”

[1] Reck M, Rodríguez-Abreu D, Robinson A, et al. Pembrolizumab or Chemotherapy in PD-L1–Positive Non–Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. DOI: 10.1056/NEJMoa1606774