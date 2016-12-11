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癌症免疫治疗成效取决於合适的生物标记检测

2016年12月11日 14:49 编辑： 经理人网编辑
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中国广州2016年12月11日电 /美通社/ -- 近日，根据香港专科医护基金，免疫系统或成为癌症治疗的一大关键。有别於直接针对肿瘤的传统疗法，免疫治疗集中重新启动自身免疫系统，对抗恶性细胞。而癌症患者应接受生物标记检测，找出更适合自己的免疫治疗方案，以取得较佳的治疗效果。

香港临床肿瘤科专科医生徐成之医生及香港分子遗传学专家黄利宝博士担任嘉宾讲者，解释免疫疗法的最新发展和介绍现存的生物标记检测
香港临床肿瘤科专科医生徐成之医生及香港分子遗传学专家黄利宝博士担任嘉宾讲者，解释免疫疗法的最新发展和介绍现存的生物标记检测

多种癌症已显示对免疫治疗有反应。“现有不同类型的免疫治疗用於治疗不同类型的癌症，包括单克隆抗体(monoclonal antibodies)，免疫检查点抑制剂(immune checkpoint inhibitors)，癌症疫苗(cancer vaccines)和其他非特定免疫治疗如干扰素(non-specific immunotherapies)。”香港临床肿瘤科专科医生徐成之续说：免疫治疗的概念可追溯到1893年，当时William Coley博士发现，他有部份病人的肿瘤出现炎症和免疫反应的迹象。直到2011年，美国食品药品监督管理局(FDA) 首次批准免疫检查点抑制剂用於黑色素瘤。再到2016年美国食品药品监督管理局批准了其中一种PD-1免疫检查点抑制剂用作肺癌的一线治疗，从此引起大众对免疫检查点抑制剂的注意，亦象徵免疫治疗为相应的癌症患者的生活带来正面改变。

PD-1抑制剂免疫治疗协助免疫系统识别癌细胞。正常情况下人体的免疫系统的T细胞可以区分正常细胞和癌细胞, 一旦识别出癌细胞，T细胞就会攻击癌细胞，而癌细胞便利用T细胞表面的PD-1掩饰而逃过免疫系统的追捕，当癌细胞的PD-L1与T细胞的PD-1结合时， T细胞便不能识别和攻击癌细胞。而免疫疗法药物PD-1抑制剂就是针对T细胞上的PD-1，阻止癌细胞上的PD-L1与其结合，失去保护的癌细胞因此而现出原形，让免疫系统重新辨认出癌细胞，并进行攻击。

最新研究数据比较PD-1抑制剂和标准双化疗，对於未接受过任何治疗的晚期非小细胞肺癌患者，PD-L1生物标记表达愈高，其免疫治疗成效愈理想[1]。

生物标记有助选择合适的癌症治疗

生物标记的研究永不休止，现在只有被选取和验证的生物标记有对应的免疫治疗。生物标记检测可协助医生及患者揭示其肿瘤会对免疫治疗有反应，有助於选择有效的治疗方法，提升存活率。

近年来，几种突破性的免疫治疗药物已显示比化疗结果更佳。最新研究显示，对於未接受过任何治疗及PD-L1生物标记表达愈高 (≥50%)的晚期非小细胞肺癌患者，其癌症复发机会可减少50%。再者，接近45%接受PD-1抑制剂的患者出现肿瘤缩细，而只有28%接受化疗的患者有出现肿瘤缩细1

以PD-1抑制剂用於治疗非小细胞肺癌的例子可见检测生物标记的重要性。在接受治疗前，癌症患者先进行生物标记检测，了解自己的免疫生物标记，有助挑选更合适自己丶高效丶低毒的治疗方法。

香港医学分子遺傳學專家黄利宝博士表示：“抽取用作生物标记检测的化验样本通常都是有限的，而就非小细胞肺癌而言，仅一种PD-L1 22C3检测，可较准确预测未接受过任何治疗的患者对PD-1抑制剂免疫治疗的反应。

黄博士续称：“我们可以通过免疫组化的方法检测肺癌肿瘤患者组织样本中PD-L1的表达，检测以强度来评估 — 样本组化染色越深，其PD-L1生物标记的表达越强。”

谘询医生管理副作用的重要性

虽然免疫治疗比传统化疗和靶向治疗毒性相对小，但同样存在副作用。徐医生解释说：免疫治疗或会出现一些与免疫相关的不良反应，与传统药物的副作用不同。因此，患者在接受免疫治疗时谘询具有经验的医生是十分重要的。

[1] Reck M, Rodríguez-Abreu D, Robinson A, et al. Pembrolizumab or Chemotherapy in PD-L1–Positive Non–Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. DOI: 10.1056/NEJMoa1606774

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