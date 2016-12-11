2016年第十届“药明康德生命化学研究奖”在京揭晓

十年领航生命科学创新 助推中国生物医药发展

北京2016年12月11日电 /美通社/ -- 2016年12月11日，中国生命科学研究领域权威奖项，第十届“药明康德生命化学研究奖”在北京公布评选结果，来自国内高校、科研院所以及医院临床一线的19位优秀科研工作者和医院专家，分别凭借在化学、生物学、药学及医学等领域所做出的突出贡献获奖。

药明康德生命化学研究奖是2007年初国家科技部批准，由药明康德设立，旨在奖励中国医药研发领域在科研创新、成果推广及高新技术产业化等方面取得重大成果的优秀中青年科技人才。从2007年创办至今，奖项已成功举办十届，历届评审委员会均由两院院士与杰出学者组成。过去十年伴随着中国生物医药、医疗健康领域的跨越式发展，药明康德生命化学研究奖也在不断优化创新，为推动国内相关领域的科研创新、成果转化以及产业发展发挥了重要作用，并发展成为中国生命科学领域的最高荣誉之一。

从成立之初聚焦合成有机化学这一单一领域起步，十年来药明康德生命化学研究奖紧跟生命科学领域最新研究动态，评奖范围不断扩大。截止目前，评奖范围已经涵盖医药研发及医疗健康的各个领域，包括化学、生物学、药理学、毒理学、药物科学、新药临床开发、临床医学、转化医学、基因组学以及生物信息学等。十年来共有165位优秀科学家获此荣誉，其中11位获奖者先后入选中国科学院和中国工程院院士。

第十届药明康德生命化学研究奖“杰出成就奖”，由中国医学科学院肿瘤医院副院长石远凯、中国科学院上海药物研究所研究员徐华强两位教授摘得，第三军医大学全军免疫学研究所叶丽林教授等17位优秀科研工作者和医院专家获得“学者奖”。

杰出成就奖获得者石远凯教授长期从事恶性肿瘤的临床与基础研究，率先在我国建立了完整的抗肿瘤药物临床评价研究体系并推广应用，促使多个抗肿瘤分子靶向新药包括埃克替尼和西达本胺成功上市，为我国抗肿瘤新药研发和肿瘤内科的发展做出了开拓性贡献。徐华强教授主要从事G蛋白偶联受体的结构与功能研究，他对五羟色胺受体复合物和视紫红质复合物的结构解析工作，攻克了细胞信号传导领域的重大科学难题，对于开发治疗精神类疾病和心脏病药物具有重要的指导价值。

全国政协副主席、九三学社中央主席韩启德院士，十届全国政协副主席张怀西，十一届全国政协副主席王志珍院士等领导亲临本届颁奖典礼现场为获奖者颁奖，并鼓励他们再接再厉，为中国生物医药行业的科研创新和产业发展做出更大贡献。奖项评审委员会名誉主席、十一届全国人大常委会副委员长桑国卫院士也特别发来贺信，向各位获奖者表示祝贺，感谢他们对科研工作的辛勤付出。

“我们非常高兴地看到‘药明康德生命化学研究奖’在过去十年间见证了中国在生物医药和医疗健康领域取得的跨越式发展，汇聚了中国生命科学研究领域不断涌现出的最前沿创新成果，引领了中国产业发展的风向，”药明康德董事长兼首席执行官李革博士表示。“希望在社会各界的支持下，奖项的下一个十年，二十年，能够越办越好，推动中国生命科学研究领域涌现出更多、更好的科研成果，为中国医药健康事业的发展做出更大贡献！”

为了更好地推动国内生命科学领域的科研创新、成果转化以及产业发展，从2017年起，“药明康德生命化学研究奖”的奖金总规模将增加至每年500万元人民币。

附：

第十届药明康德生命化学研究奖杰出成就奖获得者：

石远凯 中国医学科学院肿瘤医院

徐华强 中国科学院上海药物研究所

第十届药明康德生命化学研究奖学者奖获得者：

叶丽林 第三军医大学全军免疫学研究所

伊成器 北京大学生命科学学院

孙红哲 香港大学化学系/中山大学化学与化学工程学院

孙良丹 安徽医科大学第一附属医院

朱 进 南京大学化学化工学院

陈 弓 南开大学元素有机化学国家重点实验室

李红良 武汉大学动物中心/武汉大学A3 实验室

李 剑 华东理工大学药学院

杨梦甦 香港城市大学生物医学系

罗 成 中国科学院上海药物研究所

范建高 上海交通大学医学院附属新华医院

林浩添 中山大学中山眼科中心

高 宁 清华大学生命科学学院

高 炜 北京大学第三医院

盛春泉 第二军医大学药学院

蒋扬富 四川大学华西医院

魏 来 北京大学人民医院

第十届药明康德生命化学研究奖评审委员会委员名单：

名誉主席：十一届全国人大常委会副委员长、十四届农工党中央主席、中国工程院院士桑国卫

主席：药明康德董事长兼首席执行官李革

中科院上海药物所研究员、中国工程院院士丁健

北京生命科学研究所所长、美国科学院院士王晓东

天津医药工业研究院教授、中国工程院院士刘昌孝

以岭药业总裁、中国工程院院士吴以岭

药明康德执行副总裁兼首席运营官杨青

第四军医大学教授、中国工程院院士陈志南

中科院上海药物所研究员、中国科学院院士陈凯先

药明康德科研总裁陈曙辉

复旦大学副校长、中国科学院院士金力

中国医学科学院院长、中国工程院院士曹雪涛

四川大学副校长、中国科学院院士魏于全