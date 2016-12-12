国际啦啦操联合会获得国际奥林匹克委员会的临时性认可

田纳西州孟菲斯2016年12月12日电 /美通社/ -- 国际啦啦操联合会 (ICU) 今天对国际奥林匹克委员会（IOC，简称“国际奥委会”）执行委员会表示赞赏，该委员会本周决定对ICU予以临时性认可。

ICU于2004年创立，总部位于美国，六年前首次向国际奥委会提出申请，开始其争取啦啦操成为奥运会正式比赛项目的征程。ICU的使命是积极推动全球啦啦操的发展。该联合会一直都在稳步发展会员，如今已经拥有了110位全国性啦啦操联合会成员。

国际啦啦操联合会主席杰夫-韦伯 (Jeff Webb) 表示：“国际奥委会的行动为啦啦操创造了一座具有重要纪念意义的里程碑。我们真的很荣幸能获得国际奥委会执行委员会的这一认可。做出予以临时性认可的这一决定将为我们提供极大的支持，我们现在也在努力为全球数百万啦啦操运动员创造公平竞赛的机会。”

ICU秘书长卡尔-奥尔森 (Karl Olson) 说：“在得知国际奥委会的决定之后，我们感到十分自豪。我们真的感到十分荣幸，这为继续努力在全球层面上推动啦啦操发展带来了重要机遇。”

ICU已经为运动员、教练和官员制定了具有教育性质的培训计划，并且在创造标准化规则以及安全计划和管理制度上面发挥了非常重要的作用。ICU与下属全国性联合会成员每年都组织与支持洲级和地区层面的比赛，最终创办了一年一度的世界锦标赛 (World Championship)，2016年的比赛吸引了来自70多个国家的10,000多名运动员。2017年世界啦啦操锦标赛将于4月在佛罗里达州奥兰多举行。