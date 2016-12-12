门窗幕墙展品牌企业欧利雅化工上海论道绿色建筑与地产发展

广州2016年12月12日电 /美通社/ -- 2016年12月3日，由上海建筑装饰装修行业协会建筑幕墙专业委员会、广东欧利雅化工有限公司联合主办，迈图高新材料集团 GE 建筑硅胶协办，上海朗进有机硅有限公司支持，全国铝门窗幕墙新产品博览会组委会 -- 广州市城博展览有限公司承办的绿色建筑与地产发展高峰论坛在上海圆满落幕。



百余位地产商等嘉宾莅临现场

本次活动莅临现场的有朗诗地产、当代置业、绿地集团、三湘地产、建发集团、中铁置业、融信中国、绿地香港、新鸿基地产、景瑞地产、银亿集团、万城集团等百余位地产开发商高管，国际一线设计院知名设计师，国内领先幕墙工程单位和建筑部品生产企业专家。

此次峰会现场共同讨论和探索新趋势下绿色建筑和绿色地产的理念、开发方式、产品形态，解读绿色建筑在地产开发中的价值，带来绿色地产发展的全新思路及实现路径。

嘉宾分享

德国 Studio STI 设计总监 黄俊向大家介绍了“被动房”这一概念，对舒适度的重新定义，结合中国南北方两个典型案例来阐释“被动房”这一舒适健康节能建筑的典范。

被动房或被动式的节能住宅建筑的目标都应该是高舒适性+低能耗。他以被动房高层住宅 -- 天津象博豪庭3号楼“被动房”改造和高舒适低能耗健康住宅的典范 -- 上海中鹰黑森林为例详细阐述了“被动房”的实际运用。

关于“被动房”的优势，他总结道，目前中国的一些建筑存在居住舒适度并不高但依然高能耗的情况下，“被动房”将通过改善立面建筑构造和暖通技术，来降低能耗和取暖需求。

全国铝门窗幕墙展“鉴筑中国行”系列活动中广邀国内地产商、建筑师、设计师等人共同去探秘浙江湖州的朗诗“布鲁克被动房”项目，可见绿色节能的被动房是建筑未来的趋势之一。

SPARK 思邦建筑中国区总经理 闵薇分享的主题是“绿色建筑的创意花朵”，以克拉码头、乐龄农庄、Beach Hut 沙滩屋等 SPARK 思邦建筑运用绿色建筑理念在绿色建筑方面获奖的项目，全方位解密了绿色建筑在多种地产商业形态中产生的影响。

迈图高新材料集团 GE 建筑硅胶亚太商务总监周福发带来“GE梦想”，分享了主题“GE 建筑硅酮胶及 GE 有机硅涂料绿色案例”，从建筑材料这一领域出发对绿色地产提出美好愿景，希望通过绿色节能材料的选择和运用在绿色地产发展上起到提升作用。

上海中森浦西事业部的总经理 高路的主题研究是“装配式建筑在绿色体系的应用”。他表示2016年装配式已经是一个成熟的技术体系。理论上随着中国对建筑工业化认识的发展，建筑工业化产生了更细化成熟的新定义，其最终目标是实现建筑产品节能、环保、全生命周期价值最大化的可持续发展新型绿色建筑生产方式。在政策上，近年来国家不断推出政策以推动建筑工业化、促进建筑业发展方式转变，推广装配式建筑。社会应用的实际数据表明当整个住宅行业坚持实行产业化生产，可以有效并大量节约社会资源。

具体从高品质全装修、全装配一体化，安全、可靠、简便、低成本，少量专业装配人员，极少湿作业、3D 打印与 PC 预制相结合四个方面分析装配式建筑的优势。全装修和整个外墙一体化可能会成为整个建筑工业化的领域及绿色建筑未来发展的一个趋势，装配式建筑的推广促使人们向建筑全生命周期绿色节能、环保舒适的目标逐步靠近。

为了让从业者更系统地了解装配式建筑的知识，全国铝门窗幕墙新产品博览会将会在2017年3月11日-12日的展会学术交流现场，集结国内外行业资深专家学者开设“装配式建筑专场”，为设计施工单位技术人员提供与大师面对面探讨难点的技术交流平台。

朗诗集团资产运营中心总经理兼设计院院长 吴旭带来的主题是“城市新生 绿色未来”。回顾过去，房地产经历了从1998到2008年的十年增速时期，这十年一线城市的房地产已进入了存量资产市场时代，市场的改善型需求逐步形成，意味着城市更新的发展契机已经来临。谈到房地产市场的趋势和未来时，他表示现在还处于控制增量，盘活存量的时期；接下来城市化速度放缓，存量市场改造更新日益增加；到2040年城市化结束，存量市场改造更新将成为房地产开发的主流。

为了应对这一局势，他提出应该持续聚焦绿色差异、积极放眼城市更新这一策略，面对环境污染严重的现状，地产商在绿色建筑开发商要以人为本。另外，他从朗诗对绿色建筑的改造案例展示绿色建筑技术在实际绿色地产开发上的应用和实践，并深化了“被动式建筑”的价值和意义。

广东欧利雅化工有限公司建筑胶营销总监 龙星宇讲解了“绿色建筑中密封胶技术的应用突破”。针对现有的石材污染、铝板幕墙的垂流污染等一些非绿色现象，他从产品和人的两大角度总结导致非绿色存在的原因，并提供了相应的解决方案，即密封胶技术的具体应用，为绿色目标的实现带来了一大突破。



与会嘉宾探讨绿色建筑的实现

头脑风暴

对于从设计的角度出发如何实现绿色建筑

华东建筑设计研究院有限公司上海建筑科创中心 绿建所所长 瞿燕提出了精细化设计这一概念，通过建立绿色团队，细化设计环节形成绿色建筑整个开发使用流程的紧密联系。

GOA 大象设计总建筑师 王彦指出建筑设计行业正面临变革，面对建筑教育体系的滞后，设计人员应提升知识水平以促进行业的发展。

Smdp studio 中国区总经理 丁焰表示应该加强关于绿色建筑的教育，以及加强国内在绿色建筑方面的政策法规，以提高建筑师的绿色设计意识。

上海思纳建筑规划设计股份有限公司设计总监 王伟东建议谈绿色概念不如谈一些绿色措施，既适合建筑又能受到客户认可的措施对于房企开发绿色建筑来说就是一个提升。

华纳工程咨询（北京）有限公司总经理 沈小峰围绕建筑的外立面针对设计方向提出建议，绿色建筑并不只是停留在理论上，而是要让跟幕墙设计和整个建筑设计形成互动，提高外立面的要求，从而改进设计方向的要求。

绿色建筑技术在公共绿色建筑和住宅类型的建筑当中的应用有什么区别？

华纳工程咨询（北京）有限公司总经理 沈小峰以建筑在幕墙上的投入为例，说明公共建筑在这方面的投入比住宅上更大，但是这种投入是必要的。要促进绿色建筑技术的发展，设计的思想需要作出根本改变。

浙江建业幕墙有限公司副总经理 夏劲松针对绿色建筑技术中门窗应用的情况发表观点：目前中国门窗主要应用于以住宅，涉及绿色建筑的隔热性能、气密性能及防噪音性能，门窗作为整体设计中的一部分，保证以上三项性能的落地才能提升绿色建筑的整体性能的高度。

头脑风暴环节，嘉宾们纷纷站在自己所在行业的立场，对与绿色地产的现状、未来以及影响也是展开了一番激烈的讨论。

对于绿色建筑正在兴起，谈及将来发展的趋势会是怎样，华东建筑设计研究院有限公司上海建筑科创中心绿建所所长 瞿燕表示绿色建筑将来的发展趋势中会出现健康这一趋势，当绿色建筑跟给人们的生活产生联动，就是有生命力的建筑。

迈图高新材料集团 GE 建筑硅胶亚太区商务总监 周福发认为资源的有效使用包括更具长久性的优质材料及应用是绿色建筑发展的一个趋势。

Smdp studio 中国区总经理 丁焰认为以人为本的节能环保和寻求舒适追求与资源损耗之间的一种平衡都是未来建筑设计的方向和趋势。

绿色建筑作为房地产发展的一个趋势，谈及优势及发展的前景，日兴设计总经理 王兴田从设计的三个环节总结出绿色建筑的优势，即适宜、经济和持久性。

方大设计集团董事长 齐方从三大方面对绿色地产的发展发表看法，认为政府、开发商和设计院三方共同推动绿色建筑的发展才能有更好的前景。

三湘印象旗下上海湘骏盛置业发展有限公司设计副总经理 陈春燕表示开发商要做好绿色建筑产品就要抓住客户的痛点，把发展绿色地产作为社会责任，形成其核心竞争力。只有做到绿色科技地产，才能在地产之路上取得更好发展。

当代置业上海公司总建筑师 江明珉从技术的角度谈绿色建筑的发展，绿色建筑技术在发展中前进。

朗诗集团资产运营中心总经理兼设计院院长 吴旭提出一要打破行业壁垒，材料业、设计业与房企充分交流，二要精细化管理，以绿色建筑为载体倡导一种绿色健康的生活方式。

绿色地产时代即将到来，合理、科学的绿色定位会对地产发展产生重大影响，或将改变传统的地产行业格局。绿色建筑与地产发展高峰论坛以一场有深度的主题分享，共话未来地产生态流变，前瞻趋势探照变革之路；一场引爆峰会主题的头脑风暴，思维碰撞观点交锋，开创房企共赢局面。



门窗展参展商欧利雅化工诚邀参观

作为门窗幕墙行业的趋势瞭望者，全国铝门窗幕墙展组委会也依托博览会平台的巨大优势，从广大推陈出新的品牌企业里，紧紧围绕“创新、低碳、节能、设计和市场”的原则，甄选出最具创新意义的新产品新技术来角逐中国第1个门窗幕墙设计创新奖----星品奖，并在博览会现场“星品汇”集中展示，让60,000+专业观众齐见证，为绿色建筑的发展添砖加瓦。我们也诚邀的火眼金睛的您，来到“2017年第23届全国铝门窗幕墙新产品博览会”现场，遇见门窗幕墙真正的未来。