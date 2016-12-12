AFC将主办非洲最为关键的基础设施峰会

尼日利亚拉各斯2016年12月12日电 /美通社/ -- 非洲金融公司（The Africa Finance Corporation，AFC）将于2017年3月27日至28日在尼日利亚阿布贾主办一场会议，而这场会议被称为非洲最为关键的基础设施峰会。

“AFC Live 2017”将由尼日利亚总统穆罕默杜-布哈里(Muhammadu Buhari)拉开帷幕，并将成为一场全球会议，让金融家、开发者和政策制定者齐聚一堂，共商如何在非洲基础设施领域增加私营部门投资和业务量。

主办这场为期两天的会议也标志着自2007年成立以来，AFC已经走完了引人注目的头十年历程。AFC已经为覆盖26个非洲国家的项目进行了超过40亿美元的投资，并在项目开发、财务咨询和重大投资等补充服务领域设立了地区标杆。

为期两天的会议的主题为“AFC Live 2017 - 联系、参与和创新—非洲基础设施革命”(AFC Live 2017 - Connect. Engage. Innovate - The African Infrastructure Revolution)（首届“AFC Live”会议于2014年举行）。

非洲现有基础设施的状况一直欠佳，这被认为是非洲发展的主要“瓶颈”。鉴于非洲人口爆炸性增长和城市化范围日益扩展，这些资产所承受的压力将继续加大。如果非洲想要释放自身潜力和着手开创繁荣新时代，那么进行快速而持续的基础设施开发将是必要之举。

虽然挑战巨大，但是在像AFC这样的组织的引领下，反响却十分强烈。专门构造的公私合作(PPP)越来越多，这使得非洲基础设施项目的数量大大增加，并正在帮助构建非洲的未来。但是现在还有许多工作要做。

AFC总裁兼首席执行官安德鲁-阿里(Andrew Alli)表示：“我们拥有独一无二的公共和私人股东群体，而且对非洲市场极为了解，这使得我们居于有利地位，能够帮助满足非洲迫切的基础设施投资和开发需求。但是我们也需要找到新的模式，让投资能够走上‘快车道’，并能缩短从开始到完成的项目竣工时间。”

AFC Live将会深入探索这些构思和概念，展示近期的成功案例，并提供建立联系网络和促成达成交易的便利。

阿里说：“如今投资者能够和越来越多的非洲机构以及私营部门公司合作，以便利用非洲的发展机遇，并与它们一起避开已经觉察到的非洲风险。AFC已经证明，这方面的投资回报会非常可观。”

“通过让基础设施这一领域的关键参与者齐聚一堂，我确定未来会找到许多方法，从而能够扩大投资，并建立合适的框架，鼓励增加关键部门的私营部门投资。”

AFC上周与摩洛哥中央人民银行集团(BCP)签署了一份谅解备忘录，目的是在为北非和撒哈拉以南非洲关键基础设施项目融资方面加强泛非合作。

签署上述谅解备忘录得到了非洲基础设施开发协会(Africa Infrastructure Development Association)的支持，这是一个私营部门计划，旨在为非洲的基础设施项目带来成功的融资和项目开发解决方案。

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