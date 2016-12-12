欧莱雅“美丽事业，美好人生”公益蓝皮书及首届彩妆大赛发布

活得漂亮 绽放精彩

北京2016年12月12日电 /美通社/ -- 晴暖如春的午后，一场别开生面的彩妆大赛决赛正在火热进行着。2016年12月8日，欧莱雅“美丽事业，美好人生”公益蓝皮书及首届彩妆大赛在北京举行发布仪式。赛场上自信得体、挥洒自如的彩妆师们，在一年半甚至是几个月前还是个彩妆零基础的“弱势“女性，因为一个美的邂逅，她们加入了“美丽事业，美好人生”公益项目，获得了为期三个月的免费专业美妆培训机会, 现在的她们，有的已经成为了一名优秀的美容顾问，有的已经开始经营起了自己的小化妆店…今天这场学员美丽绽放的大赛, 无疑是对“美丽事业，美好人生”这个公益项目在中国开展至今所获成果最好的总结。

“美丽事业，美好人生”公益培训项目是欧莱雅企业基金会于2009年在全球发起的支柱性项目之一，项目结合企业百年“美”的专长，通过“授人以渔”的创新公益理念，为弱势群体提供美的领域的免费专业技能培训，在帮助他们获得一技之长的同时，增强自信并更好地融入社会，找到属于自己的一席之地。

2013年年底项目正式走入中国，开始探索结合中国国情的教育扶贫公益模式，在“十三五”规划伊始，国家大力倡导凝社会各界之力、通过精准扶贫等方略实现全面脱贫决心的大背景下，欧莱雅作为美妆行业的领导者第一时间积极响应，携手中国妇女发展基金会设立乡村女性发展发展专项基金，在全国范围陆续开展美容美发相关的免费职业教育培训，计划于2020年前，完成至少5000名来自城乡失学、失业、贫困等弱势女性的培训。

通过精准聚焦扶贫对象，制定国际化的职业培训标准，依托当地政府、教育机构和企事业单位提供培训点和实习就业机会，帮助她们获得一技之长的同时，真正实现就业甚至创业脱贫。截止2016年年底，项目已在全国9座城市的14个培训点累计培训近1500名学员。其中，毕业考核率达100%，约64%的毕业学员已在从事与美相关的职业，其中包括彩妆工作室、婚纱影楼、化妆品顾问等。甚至不乏有学员在当地妇联和带教讲师的支持下，走上了自主创业的道路，实际开创了属于自己的一份美丽事业。

此外，为了强化项目自身的“造血”功能，欧莱雅坚持在教育扶贫模式基础上不断创新。欧莱雅（中国）副总裁，该项目在中国的发起人兰珍珍介绍到，”通过在培训点组织学员义卖的形式为项目筹款；在9.9公益日期间，利用企业资源，发动合作伙伴和公司员工积极参与到项目的公益众筹中，在为项目提供“造血“功能的同时, 我们致力于扩大项目在社会上的影响力，将正能量传递出去。此次面向所有受益学员的彩妆大赛就是一个很好的印证，在给予她们展示自信面貌和学习成果平台的同时，通过网络评比、投票、直播等方式将这种女性自强自立的精神传递给更多人。”



彩妆大赛现场

首届“美丽事业，美好人生“彩妆大赛于10月启动，以#活得漂亮绽放精彩#为主题，吸引了来自全国14个培训点近320名学员的积极参与，初赛网络累计投票数突破150万。通过网络投票数和专业评委的审议，最终有10名选手脱颖而出，齐聚北京。她们中的很多人还是第一次走出自己的家乡。

此次比赛评委整容强大，由来自中国妇女发展基金会副秘书长张建岷、欧莱雅（中国）首席执行官斯铂涵、欧莱雅（中国）副总裁兰珍珍、美宝莲纽约全国培训经理夏了了组成。此外，组委会还特别邀请了著名羽毛球运动员鲍春来担当嘉宾评委，为选手们加油助威。

经过了一下午的角逐和点评，最终来自四川的康美清获得“最佳风采奖“，来自河北的张艳荣获得“最佳技能奖”，来自河北的刘思源获得“最佳创意奖”，以及来自河北的李芝兰和杜奕静获得“最佳勇气合作奖”，其余5名选手荣获了“最佳学员”的称号。



彩妆大赛颁奖仪式

值此决赛举行之际，由中国社科院经济学部企业社会责任研究中心针对培训项目效果开展的第三方绩效评估报告（公益蓝皮书）也进行了发布。该报告以专业、独立的第三方视角，通过对约600名项目学员为期逾半年的样本分析和跟踪，结合问卷调查、访谈、实地考察等综合测评方式，全面剖析和评估了“美丽事业，美好人生”公益培训项目实施后的产出、效果与社会影响，提高了项目的透明度。调查显示约66%的受益学员在参加培训后收入有较为明显的增加与改善；96%的受益学员认为项目对她们转行、再就业甚至是创业都产生了积极的帮助；69%的学员认为在培训后交往更主动，邻里更和谐，家庭及社会地位等都得到了不同程度的提升。

活动现场，欧莱雅（中国）首席执行官斯铂涵先生表示，“作为实现我们‘让所有人拥有美’远大理想的重要项目之一，公益蓝皮书的发布证明了我们的项目就像一把神奇的钥匙为很多人打开了通往美的大门。而大赛则为我们提供了一个近距离感受美的正能量是如何让受益者绽放精彩人生的机会。”

中国妇女发展基金会副秘书长张建岷也在活动上对项目表示肯定，“美丽事业，美好人生”作为国家扶贫攻坚大环境下的扶贫项目，通过整合多方资源支持弱势女性，取得了一定的成效，希望更多女性能够通过该项目摆脱贫困，改变自己的生活。”

绚丽舞台上，18岁的她绽放着最自信的笑容，再不是那个为了让弟弟上学而不得不辍学在家的失学少女；

美丽模特旁，35岁的她看着自己亲手打造的精致妆容，不再担心找不到工作；

聚光灯之下，43岁的她大声说出了对未来无限的憧憬，她要做女儿最强大的港湾；

她们原本都是社会中众多弱势女性的若干缩影，

因为不同的原因，不得不面对现实的局促和窘迫。

女性独立，有时候是魅力，更是实力

一个女人即使没有高学历或天生超人的智商

但是只要拥有一个技能，她依然可以在这个社会站稳脚跟

正是“美”的力量给予了她们一项值得傲娇的技能

赋予了她们打开精彩人生之门的钥匙