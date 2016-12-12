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青雅钟表上海吴中路旗舰店开业

2016年12月12日 09:00 编辑： 经理人网编辑
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上海2016年12月12日电 /美通社/ -- 近日，上海青雅钟表旗舰店“红星.欧丽洛雅”在徐汇区吴中路盛大开业，开业当天，来自国内外钟表界精英人士纷纷到场祝贺，德国肯宁家总经理 Michael Schultz（米高-舒尔茨）及英国肯米迪 CEO Simon Barker（西蒙-巴克）更不远千里亲自前来道贺。青雅钟表创始人叶振强先生在致辞中表示，此次吴中路旗舰店的开业，标志着青雅服务将更上一个台阶，未来定会继续做大做强，也将继续为中国钟表爱好者带来更高级的时钟享受。

全中国最大时钟店盛大开业
全中国最大时钟店盛大开业

吴中路作为上海最繁华的商圈以及人口国际化程度最高的区域之一，交通便利（地铁零距离），离虹桥商务CBD3公里距离，紧邻众多高端成熟社区，周边3公里范围内约有50万常住人口，日韩籍人士占比达30%，消费能力极强，青雅钟表旗舰店的入驻，将给众多爱好钟表人士近距离体验有着500多年历史的西方古典时钟文化。

青雅钟表吴中路旗舰店为目前全国最大的时钟店，展厅面积达540多平方米，涵盖青雅代理的所有钟表种类，包括德国肯宁家，英国肯米迪，美国霍华德·米勒，意大利意佩瑞，德国马提亚.尼斯克，以及德国施耐德布谷鸟钟。相较于其他钟表店，红星.欧丽洛雅品类更全，款式更多，若大的展厅内，陈列着青雅钟表最畅销最经典款式，包括红星.欧丽洛雅的镇店之宝“马提亚.尼斯克NL500”，这个全中国仅有一台的德国高级私人定制品牌，上弦一次可走时四年，售价高达120万元。

马提亚·尼斯克NL500，全国唯一一台，上弦一次可走四年
马提亚·尼斯克NL500，全国唯一一台，上弦一次可走四年

随着社会的发展，钟这一记录时间的载体，其功能正在发生变化，越来越多人将时钟融入到自己的家居装饰中一款精美的时钟除了能在家居装饰中起到画龙点睛的作用，更重要的还能显示出主人的品味，满足人们对高品味生活的追求。在亚洲落地钟和挂钟更被视为身份的象征。

当然也有人将钟作为收藏之用，机械钟是人类智慧的结晶，有着深厚的历史文化底蕴。欧洲的机械钟诞生于13世纪，最早传入我国的欧洲机械钟是在明朝万历年间，是用来专门献给万历皇帝的，万历皇帝收到此礼物后，极为欣赏，几乎日日观赏，夜夜抚摸。正因为有着如此深厚的历史底蕴和历史沉淀，使欧洲机械钟具有极高的收藏价值，至今，在故宫博物馆仍珍藏着明清两代时期欧洲各国的经典机械钟。而在民间的上海，有一位83岁家住退休工程师，十分痴迷机械钟，为此收藏了一屋子各式各样的机械钟，数量达150多个，有些已达百岁高龄，被人戏称为一代“钟”师。  

随着中国经济的不断增长，中国家庭的收入也在不断上升，根据瑞士信贷研究院发布的《2015年度财富报告》，中国家庭财富总额2015年已达22.8万亿美元，较去年增加了1.5万亿美元，超过日本跃居世界第二位，仅次于美国。而中国的百万富翁人数目前已达160万人，财富总值达6.6万亿美元，相信随着中国家庭购买力的不断提升，这一古时候皇宫贵族才有的稀罕物，如今也能走进平常百姓家。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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