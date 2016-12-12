青雅钟表上海吴中路旗舰店开业

上海2016年12月12日电 /美通社/ -- 近日，上海青雅钟表旗舰店“红星.欧丽洛雅”在徐汇区吴中路盛大开业，开业当天，来自国内外钟表界精英人士纷纷到场祝贺，德国肯宁家总经理 Michael Schultz（米高-舒尔茨）及英国肯米迪 CEO Simon Barker（西蒙-巴克）更不远千里亲自前来道贺。青雅钟表创始人叶振强先生在致辞中表示，此次吴中路旗舰店的开业，标志着青雅服务将更上一个台阶，未来定会继续做大做强，也将继续为中国钟表爱好者带来更高级的时钟享受。



全中国最大时钟店盛大开业

吴中路作为上海最繁华的商圈以及人口国际化程度最高的区域之一，交通便利（地铁零距离），离虹桥商务CBD3公里距离，紧邻众多高端成熟社区，周边3公里范围内约有50万常住人口，日韩籍人士占比达30%，消费能力极强，青雅钟表旗舰店的入驻，将给众多爱好钟表人士近距离体验有着500多年历史的西方古典时钟文化。

青雅钟表吴中路旗舰店为目前全国最大的时钟店，展厅面积达540多平方米，涵盖青雅代理的所有钟表种类，包括德国肯宁家，英国肯米迪，美国霍华德·米勒，意大利意佩瑞，德国马提亚.尼斯克，以及德国施耐德布谷鸟钟。相较于其他钟表店，红星.欧丽洛雅品类更全，款式更多，若大的展厅内，陈列着青雅钟表最畅销最经典款式，包括红星.欧丽洛雅的镇店之宝“马提亚.尼斯克NL500”，这个全中国仅有一台的德国高级私人定制品牌，上弦一次可走时四年，售价高达120万元。

随着社会的发展，钟这一记录时间的载体，其功能正在发生变化，越来越多人将时钟融入到自己的家居装饰中。一款精美的时钟除了能在家居装饰中起到画龙点睛的作用，更重要的还能显示出主人的品味，满足人们对高品味生活的追求。在亚洲，落地钟和挂钟更被视为身份的象征。

当然也有人将钟作为收藏之用，机械钟是人类智慧的结晶，有着深厚的历史文化底蕴。欧洲的机械钟诞生于13世纪，最早传入我国的欧洲机械钟是在明朝万历年间，是用来专门献给万历皇帝的，万历皇帝收到此礼物后，极为欣赏，几乎日日观赏，夜夜抚摸。正因为有着如此深厚的历史底蕴和历史沉淀，使欧洲机械钟具有极高的收藏价值，至今，在故宫博物馆仍珍藏着明清两代时期欧洲各国的经典机械钟。而在民间的上海，有一位83岁家住退休工程师，十分痴迷机械钟，为此收藏了一屋子各式各样的机械钟，数量达150多个，有些已达百岁高龄，被人戏称为一代“钟”师。

随着中国经济的不断增长，中国家庭的收入也在不断上升，根据瑞士信贷研究院发布的《2015年度财富报告》，中国家庭财富总额2015年已达22.8万亿美元，较去年增加了1.5万亿美元，超过日本跃居世界第二位，仅次于美国。而中国的百万富翁人数目前已达160万人，财富总值达6.6万亿美元，相信随着中国家庭购买力的不断提升，这一古时候皇宫贵族才有的稀罕物，如今也能走进平常百姓家。