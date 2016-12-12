天津开发区管委会获评“影响中国”2016年度地方创新政府

中国天津2016年12月12日电 /美通社/ -- 12月8日，在钓鱼台国宾馆举办的“影响中国”2016年度颁奖盛典上，天津经济技术开发区管委会凭借对“互联网+政务服务”平台的成功构建，获评“影响中国”2016年度地方政府创新奖。全国政协外事委员会委员、中共中央对外联络部原副部长于洪君向天津开发区管委会主任王盛颁发了2016年度“地方政府创新”奖牌。

于洪君在颁奖词中讲到，天津经济技术开发区管委会践行政府服务的“供给侧改革”，构建“互联网+政务服务”平台，综合利用云计算、大数据和物联网等信息化工具，挖掘数据资产、优化工作流程、提升服务效率、改善受众体验，打造开放型、创新型、服务型政府，探索了政府服务的全新理念和模式。

王盛在领奖时表示，天津经济技术开发区管委会作为一个“小政府”，一直以来都在探索用“互联网+”的手段整合服务资源，构建创新型“政务服务平台”，利用大数据资源精确掌握服务对象的需求，为企业和居民提供专业化、个性化、精准化的服务，以期实现政府服务的体验感和满意度不断提升。

天津经济技术开发区作为首批国家级开发区，一直以来都在探索用创新型手段做好政府服务工作，建立了我国首个政府呼叫服务中心，率先建设了数字化城市管理系统、区域信息化应急平台。2016年以来，天津开发区管委会深入落实国务院发布的《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，推动互联网创新成果与经济社会各领域深度融合，创新建成了“互联网+政务服务”、“互联网+行政许可审批服务”、“互联网+新市民综合服务”三大“互联网+”服务平台，实现政府服务理念的彻底转变，从“以政府提供服务为中心”转变成“以用户（企业和居民）实际需求和体验感”为中心，促进政府服务的“供给侧改革”，不断提升政府治理能力、创新社会管理范式、改善便民服务质量、激发社会创新活力。

天津开发区实现“互联网+”政府服务创新，具有四个特点。一是以互联网整合服务资源，打破部门和条块壁垒，将行政审批、公共服务、行政管理各个系统全部集成到政务服务平台，个人和法人都实现了一个ID、一口登录，办理所有事项的目标；二是利用政务服务平台获得的大数据资源，精确掌握服务对象的需求，对企业和居民提供专业化、个性化、精准化的服务；三是深入挖掘数据资源应用，建成实时化、动态化的人口、经济运行、地理信息等数据库，对区域经济社会发展进行超前预测、预警，在政府决策中发挥重要作用；四是利用多种网络平台，使政府服务、管理的全过程、各节点的公开化、透明化，有利于社会各界对政府工作作风、效率的监督，有效杜绝腐败。

在日前结束的中国社会科学院信息化研究中心和国脉互联政府网站测评中心联合举办的评选中，天津开发区政务服务平台还荣获了“第二届中国‘互联网+政务’优秀实践案例50强”。

“影响中国”2016年度评选由中国新闻社《中国新闻周刊》主办，旨在梳理2016年对推动中国社会发展和进步做出重大贡献的个人或团体，涵盖法治、政府、科技、商业、文化、公益、传媒、体育等各个领域。评选面向全社会征集，经过两轮投票，最终评选出各领域“影响中国”的年度大奖。“影响中国”年度评选缘起于2009年，至今已经举办八届。马云、杨元庆、施一公、李宇春、赖声川、白岩松、莫言、杨丽萍、贾樟柯等各个领域的领军人物均出现在“影响中国”的历年获奖榜单。

在2016年度颁奖盛典上，中国航天科技集团公司天宫二号与神舟十一号载人飞行任务研制团队获评“年度科技人物”；著名作家刘震云获评“年度文化人物”；著名歌手鹿晗获评“年度演艺人物”；小米科技创始人雷军获评“年度经济人物”；聂树斌案重启推动者获得“年度致敬”奖项。