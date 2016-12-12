在线学位教育：人力资源从业者的全新选择

上海2016年12月12日电 /美通社/ -- 人力资源从业者如何更好地实现职业发展？利物浦大学在线学位课程大中华区资深招生顾问Veela Yang指出，在线学习能够让HR专业人士不出国门收获顶尖名校学位，掌握人力资源领域相关的职业技能与知识，在线学位教育将成为人力资源从业者事业发展的有效推动力。

Veela Yang表示，目前市场环境纷繁复杂，人才竞争日趋激烈，人力资源从业者对于这一现状尤为敏感。越来越多从事人力资源工作的专业人士，意识到升级专业知识结构的重要性。利物浦大学在线学位课程为来自世界各国的职场精英，提供一系列100%在线的硕士、博士学位课程。高度互动的学习形式，能够让学生与不同背景的专业人士沟通交流，即时地将课堂中所学到的知识与技能，运用到日常工作中去。Veela Yang就在线学习的方向，为人力资源从业者提出了几点建议：

在线人力资源管理硕士 -- 让专业技能更为扎实

利物浦大学有专门为人力资源从业者量身定制的在线人力资源管理硕士课程，能够帮助人力资源管理岗位的专业人士收获系统的人力资源管理知识体系。学生可以学习HR理论知识，理解和分析不同的评估维度和指标，同时培养学生战略思考的能力以应对不同的商业环境。

Veela Yang补充说道：“如果想要在人力资源领域长远发展，那么掌握过硬的专业知识与技能是极为重要的。只要你是从事人力资源相关的工作，无论是人力资源还是培训还是绩效管理，利物浦大学在线人力资源管理硕士课程都能够为你构建专业的知识体系，帮助你胜任各种不同的职能。”

利物浦大学管理学院也是获得国际商学院联合会AACSB认证的精英商学院之一，学生通过在线学习收获的学位也拥有着极高的含金量和行业认可度。

Kelly Morine目前在中国珠海担任人才培训与发展的相关工作，也是利物浦大学在线人力资源管理的硕士毕业生，她说：“我之所以选择利物浦大学进行人力资源的深造，是因为学校在全球享有广泛声誉，学位证书具有很高的含金量，在雇主企业面前也有广泛的认可度。”

在线组织与商业心理学硕士 -- 让知识结构更为丰富

也有很多从事人力资源工作的专业人士会选择组织与商业心理学进行学习，以此丰富自己的知识结构，从而更好地开展人力资源工作。利物浦大学在线组织与商业心理学硕士课程，能够帮助专业人士更好地理解人类行为，从另外一个角度去深入审视人力资源工作。

Veela Yang指出，组织与商业心理学硕士很适合那些管理或顾问岗位的精英人士，尤其是很多需要与人打交道的职能，例如团队领导、人才发展与培训和任务分析等等的工作。这一课程能够让学生掌握完整的心理学基础理论知识与技能，并且能够有效地在实际工作中运用，可以帮助更多人力资源从业者迈向更多管理岗位。无论你目前是从事人力资源、人才招聘还是变革管理的不同职能，拥有了组织与商业心理学的知识储备，都能够让你的工作为企业带来更多战略性的影响。

“组织与商业心理学硕士尤其关注当今企业特别关心的话题，例如领导力、培训、组织变革还有人才管理。”Veela Yang强调道。



升级专业知识与技能能够帮助专业人士为企业带来战略性的影响

利物浦大学在线学位课程能够让学生始终走在行业的前列，有80%的毕业生表示，在完成了在线学位课程之后在职业上取得了非常大的进步。Veela Yang强调说，在线学习的优势很明显，其中就包括拓宽眼界和知识面。利物浦大学在线课堂要求学生高度互动彼此协作，学生之间相互分享各自的工作实务，让硕士学习不只是纸上谈兵，而是从世界各国真实的人力资源精英人士身上汲取实践经验。利物浦大学在线学位课程目前拥有来自160多个国家的超过一万名学生，他们中的绝大多数都拥有着非常丰富的工作经验。



利物浦大学在线课堂联结世界各国专业人士

Kelly Morine表示，“在整个学习体验中，让我最有收获的就是与同学还有导师的互动讨论。因为学生都来自世界各个国家，我们的讨论都能够引发我的很多思考，让我用客观和批判性的眼光去重新审视自己和别人的实践。你会不断地自我批判，而不是一味地迷信确定的答案，会更注重对于问题本身多维度的思考。”

利物浦大学在线学位课程为中国广大在职人士提供不出国门读海外名校的全新选择，让学生能够在一边工作的同时，一边选择继续充电和进修，从而在事业上取得更大进步。利物浦大学在线学位课程有专门的团队为学生提供各种学生入学服务及咨询。大中华区团队的招生顾问将协助学生进行入学申请，为学生提供职业发展的指导与建议。学生可浏览利物浦大学在线学位课程中国官网进行信息注册，招生顾问将与学生取得联络并进行一对一沟通。