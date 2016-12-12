品胜联合警方破获重大制假案 一举捣毁窝点

成都2016年12月12日电 /美通社/ -- 2016年12月8日，品胜股份联合东莞警方，在东莞市常平镇捣毁一个重大制假犯罪集团，现场缴获数十万个假冒伪劣产品及包装盒，并将犯罪嫌疑人一举抓获。



犯罪分子制假现场

品胜打假工作人员介绍，这次行动经过了慎密的情报分析和深入的调查，在东莞市常平镇发现了这个集生产、包装、加工、销售于一体的犯罪集团，出货量巨大。而且犯罪分子非常狡猾，在常平、横沥两个镇分布了6个制假窝点，案情极其复杂。经过两个多月的艰苦调查，品胜工作人员和东莞警方终于摸清了犯罪分子的全部网络，并敲定了抓捕方案。

由于案情重大和复杂，东莞警方此次派出了特警进行协助，在抓捕过程中，一名犯罪分子驾车逃逸，连撞三车后被逼停，现场险象环生。最终6个制假窝点全部被打掉，仅常平镇制假窝点就缴获假冒品胜数据线6万余条、爱充充电器11544个、车充、充电头、移动电源、包装盒、纸箱、防伪标等假冒产品及包装达到数十万件，目前已有数人被刑拘。

近年来，大量品胜假冒伪劣产品搅乱市场，损害商家和消费者利益，品胜也在不断加大打假力度，与警方联合出动，在全国各地多次捣毁制假售假犯罪集团。本次案件也是品胜打假行动中的一次重大突破。品胜工作人员提醒广大消费者，购买品胜产品一定要在官方旗舰店或官方授权的经销商处购买，认准正规渠道，避免人身和财产的损失，同时郑重告知所有抱有侥幸心理的不法分子，品胜对所有制假售假行为实施“零容忍”，坚决打击一切假冒伪劣行为，任何侵害消费者权益的行为终将难逃法网！