第九届国际跨国公司领袖圆桌会议暨“一带一路”合作发展论坛在京隆重举行

2016年12月7日-8日，由中国国际跨国公司促进会与联合国开发计划署、联合国贸易和发展会议、联合国环境规划署、联合国工业发展组织、联合国全球契约组织、联合国和平大学联合主办的“第九届国际跨国公司领袖圆桌会议–‘一带一路’合作发展论坛”，在北京成功举行。本届大会秉承联合国“促进经济、社会国际合作”的宗旨，以“促进跨国公司投资，强化企业社会责任，推动可持续发展”为初衷，以推进习近平总书记提出的“一带一路”战略构想地深入实施为目标，以“开放、包容、合作、共赢”为主题，围绕“一带一路”对全球经济格局的深层次影响、投资与商贸的机遇和挑战、跨国公司在“一带一路”发展中的作用、“一带一路”金融合作创新和投资与贸易合等主要议题，与会嘉宾发表了精彩演讲，并进行了热烈讨论和深层次对话交流，会议成果丰富。

中国九届、十届全国政协副主席，十一届全国人大常委会副委员长，中国国际跨国公司促进会特邀会长周铁农，中国十一届全国政协副主席、中国国际跨国公司促进会会长、国际跨国公司领袖圆桌会议组委会主席郑万通出席会议。联合国秘书长潘基文发来贺信对大会主题表示高度赞赏，联合国和平大学校长弗郎西斯科·罗哈斯博士发表了题为《“一带一路“与世界和平发展》的演讲。 荷兰皇家壳牌集团全球执行董事西蒙·亨利，中国宝武钢铁集团有限公司总经理，中国五矿集团公司董事长何文波，中国国电集团公司董事长乔保平，中国华信能源有限公司总裁陈秋途，中国有色矿业集团有限公司党委书记、总经理张克利，美国高通公司全球高级副总裁赵斌等世界500强跨国公司领袖在会议上发表了精彩的主旨演讲。还有来自多国驻华使节，工商协会、海内外相关投资贸易促进机构领导，以及200余家中外跨国公司500强企业高管、知名企业家，共计290余人出席会议。

本届大会主题鲜明，内容丰富，在为期一天的会议中，与会嘉宾贡献了他们关于“一带一路”合作发展和互利共盈之策，同参会代表分享他们的合作经验和新思路、新观点，并提出了许多负有建设性的建议。这些建议涉及多个方面，有关于如何更好把握“一带一路”合作发展机遇和应对挑战的建议，有关于金融创新和投资、贸易合作未来发展方向的探讨，有关于跨国公司如何进一步融入中国建设发展、在“一带一路”合作发展中如何充分发挥作用的想法，有关于企业应当如何履行社会责任、如何发展绿色经济等倡议。大会组委会将在会后，汇集会议成果，向更多中外企业和社会各界推广宣传。

与会代表通过参与“一带一路”相关议题的热烈讨论和广泛交流，不仅获悉了中国政府推进实施“一带一路”发展战略的大政方针，以及中国国家相关部委务实推进“一带一路”合作发展的具体措施，领略了驻华使节和商务代表对“一带一路”合作发展的支持与期许，而且从聆听中外跨国公司积极参与“一带一路”建设发展的体会认识中，收获了许多启迪，进而也坚定了他们参与“一带一路”合作发展的信心和决心。

12月8日下午，本届大会在圆满完成了各项议程，并发布了《在华跨国公司300强》榜单后举行了闭幕仪式。中国九届、十届全国政协副主席，十一届全国人大常委会副委员长，中国国际跨国公司促进会特邀会长周铁农在闭幕致辞中，对本届大会的成功举办和所取得的成果予以充分肯定。他认为，通过本届大会的成功举办，国际跨国公司领袖圆桌会议的影响力得到了升华，“开放、包容、合作、共赢”的主题得到了 弘扬，“促进跨国公司投资，强化企业社会责任，推动可持续发展”的初衷，得到了有力践行，“一带一路”合作发展的前景也更加广阔。总之，本届大会的举办，为推动“一带一路”合作发展、中国经济可持续发展和世界经济复苏增长作出了积极的贡献！

“国际跨国公司领袖圆桌会议”是经中华人民共和国商务部批准的大型国际高端会议。自2007年起已成功举办了八届，社会反响强烈，赢得了国际社会的广泛赞誉。张德江、贾庆林、杜青林、王勇等中国国家领导人也出席过往届会议并发表过重要讲话。出席过历届大会的还有百余位部级领导、来自75个国家近千家跨国公司高管，以及百余位来自国际组织、各国政府、驻华商会、使馆的官员和代表。