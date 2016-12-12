卓越职场举办会议和颁奖典礼 发布“2016大中华区最佳职场”榜单

卓越职场研究所大中华区CEO，白合赛先生说：“我们有足够的证据表明，如今的公司要取得出众的绩效，并在行业中保持既有的优势，都亟需提升人才管理方面的智慧，并且建立让人才愿意且能够尽其所能的职场文化。”

香港2016年12月12日电 /美通社/ -- 卓越职场研究所一年一度的主题会议和颁奖典礼在尖沙咀凯悦酒店举行。这也是卓越职场进驻中国的五周年。

本届卓越职场年度会议的主题是“吸引、留任和发展人才”。讨论围绕着“人才在哪里”，这个问题已经成为如今管理层和人力资源从业者们的最大挑战。“2016年度的卓越职场会议挑战了这个问题的传统观点，我们认为搜索人才的眼光不应该聚焦在企业外的劳动力市场，人才其实就在企业内部，只是目前的职场文化并没有激发他们最大的潜力，甚至没有及时发现他们”。卓越职场研究所大中华区CEO白合赛先生说道。

本次活动邀请了10位优秀的演讲嘉宾，他们都是往届“大中华区最佳职场”上榜公司的高管，有着丰富的管理知识和行之有效的实践经验。演讲和讨论让现场观众很受启发。

约有120位企业CEO、VP、和HRD参加了会议，在会议期间彼此分享经验、交朋识友，探讨对企业管理各种挑战的真知灼见。卓越职场咨询业务和数据分析总监辛济云说：“卓越职场研究所正在全球推广这一新的人才管理理念，这一体系是基于我们在全球各国积累多年的众多“最佳实践”构建的，我们会更加积极的鼓励与我们合作的公司采纳这一做法。”业务发展总监裴茉莉道：“要保持领导力，实现有效的人才管理，每个公司都要审视自己当下的职场文化能否有效的发掘人才，帮助他/她们成长”。

既然人才就在公司内部，我们如何去发现和培养他们？一个卓越职场应该为工作在其中的每个人都提供成为优秀人才的的可能性。“我们希望卓越职场的理念能够惠及职场中的每个人”，卓越职场研究所全球CEO，Michael Bush说道。

卓越职场延续其传统，在会议结束后，举行了“2016年大中华区最佳职场”颁奖典礼。今年是该榜单进驻大中华区的五周年，有30家优秀的公司上榜。在本年度的评审周期中，有137的家公司参与了评选。较之于2015年，参选公司的行业背景更加多元，来自更多国家，也有更多中国内地公司参与进来。

因此，卓越职场为在过去连续5年都当选最佳职场的四家公司颁发了特别奖项，表彰其为员工打造卓越的职场体验的持续不断的努力。

更多信息，请联络Mirley.perez@greatplacetowork.com 或浏览网页http://www.greatplacetowork.cn/publications-and-events/2016-greater-china-conference-and-awards-ceremony

联系方式：

Mirley Pérez

Business Development Manager

+852 3669 7828

Email: Mirley.perez@greatplacetowork.com

图片 - http://photos.prnasia.com/prnh/20161212/8521608112