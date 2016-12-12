您正在使用IE低版浏览器，为了您的经理人账号安全和更好的产品体验，强烈建议使用更快更安全的浏览器
用户

卓越职场举办会议和颁奖典礼 发布“2016大中华区最佳职场”榜单

2016年12月12日 11:17 编辑： 经理人网编辑
0

卓越职场研究所大中华区CEO，白合赛先生说：“我们有足够的证据表明，如今的公司要取得出众的绩效，并在行业中保持既有的优势，都亟需提升人才管理方面的智慧，并且建立让人才愿意且能够尽其所能的职场文化。”

香港2016年12月12日电 /美通社/ -- 卓越职场研究所一年一度的主题会议和颁奖典礼在尖沙咀凯悦酒店举行。这也是卓越职场进驻中国的五周年。

卓越职场“2016大中华区最佳职场”
卓越职场“2016大中华区最佳职场”

本届卓越职场年度会议的主题是“吸引、留任和发展人才”。讨论围绕着“人才在哪里”，这个问题已经成为如今管理层和人力资源从业者们的最大挑战。“2016年度的卓越职场会议挑战了这个问题的传统观点，我们认为搜索人才的眼光不应该聚焦在企业外的劳动力市场，人才其实就在企业内部，只是目前的职场文化并没有激发他们最大的潜力，甚至没有及时发现他们”。卓越职场研究所大中华区CEO白合赛先生说道。

本次活动邀请了10位优秀的演讲嘉宾，他们都是往届“大中华区最佳职场”上榜公司的高管，有着丰富的管理知识和行之有效的实践经验。演讲和讨论让现场观众很受启发。

约有120位企业CEOVP和HRD参加了会议，在会议期间彼此分享经验、交朋识友，探讨对企业管理各种挑战的真知灼见。卓越职场咨询业务和数据分析总监辛济云说“卓越职场研究所正在全球推广这一新的人才管理理念，这一体系是基于我们在全球各国积累多年的众多“最佳实践”构建的，我们会更加积极的鼓励与我们合作的公司采纳这一做法。”业务发展总监裴茉莉道：“要保持领导力，实现有效的人才管理，每个公司都要审视自己当下的职场文化能否有效的发掘人才，帮助他/她们成长”。

既然人才就在公司内部，我们如何去发现和培养他们？一个卓越职场应该为工作在其中的每个人都提供成为优秀人才的的可能性。“我们希望卓越职场的理念能够惠及职场中的每个人”，卓越职场研究所全球CEO，Michael Bush说道。

卓越职场延续其传统，在会议结束后，举行了“2016年大中华区最佳职场”颁奖典礼。今年是该榜单进驻大中华区的五周年，有30家优秀的公司上榜。在本年度的评审周期中，有137的家公司参与了评选。较之于2015年，参选公司的行业背景更加多元，来自更多国家，也有更多中国内地公司参与进来。

因此，卓越职场为在过去连续5年都当选最佳职场的四家公司颁发了特别奖项，表彰其为员工打造卓越的职场体验的持续不断的努力。

更多信息，请联络Mirley.perez@greatplacetowork.com  或浏览网页http://www.greatplacetowork.cn/publications-and-events/2016-greater-china-conference-and-awards-ceremony

联系方式：
Mirley Pérez
Business Development Manager
+852 3669 7828
Email: Mirley.perez@greatplacetowork.com

图片 - http://photos.prnasia.com/prnh/20161212/8521608112

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
查看详情>>
  本文转载请注明来源： http://www.sino-manager.com/35050.html
搜索公众号“经理人网”关注经理人网微信，CEO管理资讯即时掌握。本文版权归经理人网所有，转载请注明作者与原文链接】
相关文章 关键词：

文章点评：

当月热门文章
  • 我要投稿|
  • 加入我们|
  • 关于我们|
  • 联系我们|
    • 友情链接：wordpress仿站

    经理人网 版权所有 未经本站同意或授权不得转载网站的内容。转载请注明：”转载自经理人网“。备案号:粤ICP备12007954号