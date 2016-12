IMAX中国携手金逸步入400幕时代 将助“华南虎”品牌升级

中国广州2016年12月12日电 /美通社/ -- IMAX China Holding Inc.(港交所:1970)与中国最大的电影院线运营企业之一广州金逸影视传媒股份有限公司(简称金逸)在广州金逸加盟影城番禺沙湾IMAX店共同庆祝中国安装落成的第400块IMAX银幕,标志着IMAX与金逸七年合作步入崭新里程碑。

IMAX 公司执行副总裁及全球销售、业务拓展和院线关系总裁沙万德先生、广州金逸影视传媒股份有限公司总裁李晓东先生、IMAX大中华区首席营销官周美惠女士共同出席了“与IMAX逸起,金色梦想400起航”揭幕盛典,正式宣告IMAX在中国市场步入400幕时代。在致辞中,IMAX 全球销售、业务拓展和院线关系总裁沙万德先生回顾了发展历程以及与金逸的合作。他表示:”2004年IMAX中国首家商业影院开业时,高端影院甚至商业多厅式影院对于中国观众都非常陌生,所以我们非常骄傲能够参与到中国影院行业的变革中。在IMAX中国银幕安装数达到400大关的同时,IMAX全球及中国的影院签约量今年均创历史新高,其中包括5月与金逸新签订的40家影院的全分帐协议。这充分表明,提供极致体验的高端影院在中国电影产业的下一个浪潮中将扮演愈加重要的角色。IMAX中国将全力助力金逸影城的品牌升级,为金逸IMAX影迷带来更高端、更具差异化的品牌体验。”

对于IMAX中国400幕在金逸影城安装,广州金逸影视传媒股份有限公司总裁李晓东先生表示:”IMAX中国400幕的安装落成,正处于金逸实现品牌由优质设备向整体体验过渡这一梦想的关键时期,是金逸品牌转型升级的见证。金逸与IMAX的成功合作,不仅是IMAX助力中国院线国际化的一个典型范例,也是高端观影技术与高端观影设备的完美结合,双方今后也将以400幕的安装落成为一个新起点去开拓新的里程。”

2001年, 中国第一家IMAX科教影院在上海科技馆开幕,宣告IMAX公司正式进入中国市场。2004年,IMAX中国首家商业IMAX影院开门纳客。目前,安装完成的400家IMAX影院覆盖大中华区147个城市。在影院网络不断拓宽的同时,IMAX电影内容方面也不断加强: 2016年,共有37部影片登陆中国IMAX影院,其中包括11部国产影片。张艺谋导演与IMAX二度合作的大片《长城》将成为年度收官之作,于12月16日重磅亮相。2017年,IMAX将带来更加强劲的大片片单。

广州金逸影视传媒股份有限公司旗下在全国4个直辖市和21个省签约300多家影城,拥有1700多块银幕与超过260,000座位,是中国最大的电影终端运营企业之一,也是IMAX公司在中国最早的院线合作伙伴之一。目前金逸已成为IMAX在中国第二个全分帐影院合作伙伴。

关于广州金逸影视传媒股份有限公司

成立于2004年,广州金逸影视传媒股份有限公司是一家致力于院线发行放映、影城投建营运的著名企业。公司的主要业务线包括电影终端投建营运、电影发行放映及广告营销服务等。旗下影院品牌“金逸影城”是目前中国最具规模的连锁品牌影城之一。目前,金逸珠江院线旗下在全国25个省/直辖市的300多家影城,拥有至少1700块银幕与超过260,000座位。

关于 IMAX China

IMAX China是IMAX Corporation根据开曼群岛法律注册成立的子公司,IMAX Corporation成立IMAX China的目的在于监管IMAX在大中华区不断增长的业务。IMAX China在香港联合交易所主板上市,股票代码为“HK.1970.”

关于IMAX Corporation

IMAX是创新的娱乐技术提供商,结合专有的软件,体系结构和设备,创造出一种从未体验过的身临其境般的体验,让观众感觉置身于电影之中。顶级制片人和电影公司都利用IMAX影院以特别的方式与观众联系起来。IMAX网络成为世界各地的主要电影最重要电影发行平台。

IMAX的总部设在纽约、多伦多和洛杉矶,在伦敦、东京、上海和北京设有办公室。截至2016年9月30日,IMAX在全球74个国家共有1145家IMAX影院(1037家商业多厅式影院,16家商业影院与92家科教场馆影院)。2015年10月8日,IMAX Corporation的子公司IMAX China在香港联合证券交易所正式上市,交易代码为:“HK.1970.”

IMAX®, IMAX® 3D, IMAX DMR®, Experience It In IMAX®, An IMAX 3D Experience®,The IMAX Experience®,以及IMAX nXos®都是IMAX Corporation的注册商标。关于公司的更多信息可登录www.imax.cn 查询。您也可以通过新浪微博(weibo.com/imax)、微信(ID:IMAXCN)查询。