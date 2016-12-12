即有分期贵阳呼叫中心启用 助力贵阳大数据产业发展

贵阳2016年12月12日电 /美通社/ -- 为应对日益增长的客户需求，完善面向全国范围的客户服务体系，日前，国内知名的消费金融品牌即有分期宣布，其贵阳呼叫中心正式投入使用，这也是继深圳龙华呼叫中心之后，即有分期成立的第二个面向全国客户的呼叫中心。



即有分期贵阳呼叫中心开业仪式

贵阳呼叫中心为贵阳市政府扶持产业，承担着贵阳市打造以大数据为引领的创新型中心城市，以及消费改革引领产业升级的重要使命。即有分期贵阳呼叫中心占地面积约1400平方米，初始坐席数为200席，至2017年底将达到1000席。贵阳呼叫中心投入运营之后，将面向全国的即有分期客户提供服务，服务内容包括客户信息咨询、建议与投诉、信用审核以及项目调查等。即有分期贵阳呼叫中心将与已投入使用的深圳龙华呼叫中心一起，构建起即有分期完善的服务网络，为即有已有和潜在的客户提供周到便捷的服务。

消费金融行业是个发展非常迅速的行业，最近几年的年均增长速度都在20%以上，而即有分期用了两年半的时间，业务覆盖到全国24个省近200座城市，合作商户超过4万家，累计用户量达到400万，业务规模达100亿，发展速度远超行业平均速度，随之而来的，就是对后台支持服务的更高要求。一边是正在寻找合适的时机和地点来拓展呼叫中心的国内知名消费金融品牌，另一边是希望引入优质创新金融品牌，实现城市产业升级的贵阳市政府，双方可以说是一拍即合。



即有分期贵阳呼叫中心开业仪式

在经过对办公设施、坐席数量、人员培训和周边交通、商业配套、社区服务等综合考察后，即有分期最终确定在贵阳成立新的呼叫中心。投入使用后，一方面，贵阳呼叫中心不仅会成为即有分期在呼叫服务方面的“中流砥柱”，另一方面，即有分期也将持续发挥在消费金融行业的强大影响力，逐步扩大贵阳地区的办公规模，加强人力储备，力争把贵阳打造成为即有分期在西南地区的业务支持中心。

同时，贵阳呼叫中心落成后，将帮助即有分期客户服务在人性化、标准化、便捷化方面迈上一个新的台阶，积极向西南地区居民普及信用金融知识，完善信用记录，满足他们对于快捷高效的金融服务的需求，让个人信用产生应有的价值。还将助力贵阳市的产业升级，吸纳社会就业，加快贵阳市服务外包产业的发展，使贵阳成为消费金融行业在西南地区的战略重地。