中国平安荣膺年度中国十佳上市公司 为唯一上榜的金融企业

北京2016年12月12日电 /美通社/ -- 12月12日，2016CCTV中国十佳上市公司榜单对外发布，凭借卓越的业绩增长、优秀的企业治理以及稳健的投资回报，中国平安获评2016年度中国十佳上市公司，并成为上榜企业中唯一一家金融企业。

主办方评价道，中国平安集保险、银行、投资三大主营业务为一体，致力于核心金融与互联网金融业务并行发展，形成多元化的综合性金融服务集团，凭借在主业发展、公司治理以及投资者回报方面取得的成就，以及广大投资者和市场对平安市场价值的认可，成功当选中国十佳上市公司。此次A股3000上市公司选10的优中选优，将为中国证券市场树立起价值投资与回报的标杆与典范。这十佳上市公司推出之后，他们股价的涨与跌，是由市场决定的。但是这十家公司，一定是三千家上市公司的优秀的代表，是值得投资者去关注的。

中国平安集团副董事长兼副首席执行官孙建一表示，感谢主办方对中国平安的认可和褒奖。从国内最早的股份制保险公司，到全球领先的综合金融集团，一路走来，中国平安的发展得益于改革开放的大时代；得益于我们广大的客户、股东的信赖与厚爱；得益于始终坚守“在竞争中求生存，在创新中求发展”的企业经营理念。即将过去的2016年，中国平安积极推动核心金融业务与互联网金融业务并行发展，全力满足客户全方位需求，为客户创造价值。未来，中国平安将继续致力于打造国际领先的个人金融生活服务提供商，以更好的成绩回报投资者。

中国平安一方面致力提升核心金融公司线上平台的服务质量，满足客户在线上的多元化需求，另一方面亦持续推动互联网金融公司的战略深化，在“医、食、住、行、玩”等领域打造出独特且有竞争力的商业模式，成为吸引新用户接触平安、体验平安服务的强大引擎。中国平安2016年前三季度业绩报告显示，公司实现归属于母公司股东的净利润565.08亿元，同比增长17.1%；截至2016年9月30日，归属于母公司股东权益为3,793.78亿元，较年初增长13.5%；公司总资产约5.3万亿元，较年初增长11.2%；集团个人客户总量达1.25亿，互联网用户规模约3.37亿。前三季度，中国平安个人客户规模稳步增长，用户客户转化效果显著，实现核心金融业务及互联网金融业务的快速稳健增长；其中，寿险业务新业务价值同比增长48.1%，代理人产能稳步提升。

在实现业绩快速增长的同时，中国平安不断优化企业治理体系，完善公司治理结构，将合规经营和稽核监控纳入常态管理，增强合规管理的透明度。近年来，平安也在不断创新投资者关系，每年定期开展“公司策略日”。12月初举办的“公司策略日”上，平安集团首席财务官姚在会上对平安寿险的价值结构做了全面披露，是迄今为止中国保险行业最全面、最深入浅出的解析；平安集团首席保险业务执行官李源祥详细介绍了平安集团个人业务商业模式及经营成果，也是国内金融企业首次披露单个客户价值。

榜单显示，除中国平安外，2016年度中国十佳上市公司还包括上汽集团、贵州茅台、福耀玻璃、中国神华、美的集团、云南白药、科大讯飞、海康威视、网宿科技等。

2016CCTV中国十佳上市公司由2016年度央视财经50指数样本股中优选产生，评选一共由五个维度构成，包括成长、创新、治理、责任、回报，由北京大学、中国人民大学、南开大学、复旦大学、中央财经大学五所高校的资深学者组成的央视指数专家委员会，以及15家机构的代表（5家公募、5家私募、 5家券商）对50家样本股候选公司进行投票，依据票选结果，产生十佳上市公司初选名单。中国上市公司协会、中国注册会计师协会、大公国际三家权威机构对初选名单进行复核后形成复选名单。央视财经指数专家委员会对复选名单进行终审，全体无异议，形成十佳公司终选名单。