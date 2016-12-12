IAI国际广告奖声明 — 保护奖杯知识产权

IAI国际广告奖奖杯被多家复制

北京2016年12月12日电 /美通社/ -- 近日，国内知名广告营销奖项IAI国际广告奖发出紧急声明，其奖杯被多家机构仿冒并使用，很多淘宝店铺直接售卖IAI国际广告奖原版奖杯。奖杯抄袭问题成为热点话题。临近年底，各公司或机构也进入颁奖集中期，很多机构公司从网上购买奖杯，而这些奖杯的知识产权往往是个问题。



IAI执委会声明最终

例如此次IAI国际广告奖负责人称淘宝上有多家店铺售卖该奖项奖杯，并标注“独家新款，免费刻字”字样，可见新创意奖杯之匮乏。这些店铺甚至清一色直接使用IAI奖杯实体照片，各店家照片也一模一样。（请见下图）



淘宝奖杯网页

对此，IAI国际广告奖执委会发布公告声明，告知其对IAI奖杯的知识产权拥有权，并将进一步使用法律武器维护权益。该奖杯是IAI执委会于2016年最新设计的代表IAI核心理念的奖杯，其造型即是IAI标志的呈现。在2016年7月的IAI国际创享节上颁发给各国内外获奖机构。



IAI国际创享节照片

IAI国际广告奖是由中国商务广告协会、中国传媒大学广告学院、国家广告研究院、IAI国际广告研究所联合主办的全国大型综合广告营销赛事评选活动，至今已成功举办16届，是广告营销领域的知名赛事品牌。旨在表彰国内外优秀的创意作品与营销案例，激励创新、引导行业潮流。

由于广告创意及策略都凝聚了创作人员的心血，是智慧劳动的结晶，但又往往出现看过即扔的现象，因此IAI国际广告奖执委会每年收集优秀的广告作品及营销案例并出版《IAI广告作品年鉴》及《IAI数字营销年鉴》以表彰和保存优秀作品。同时，IAI奖项始终以“留存历史见证、提供创意参考、搭建沟通平台、尊重广告产权”为宗旨，敬畏创意，尊重产权。

众所周知，保护知识产权，就是保护智力劳动成果所有权。IAI国际广告奖评委会在此提醒各创意企业或设计知识产权项目，尽早进行知识产权注册申请，以便更好地保护知识产权权益。