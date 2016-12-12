问道十年，不忘初心 — 非公医疗十年发展大盘点在京召开

北京2016年12月12日电 /美通社/ -- 2016 年12月10日，非公医疗十年发展大盘点暨美中宜和十周年庆典在北京盘古七星酒店顺利召开。国家卫计委、中国医院协会、中科院研究所、北大医学部的专家学者，国内知名医疗机构的掌舵者，以及知名投资方，开展了为期一天的思想碰撞。医院宣传科主任 / 科长、医院人力资源管理者、医疗投资人士等 400 多人齐聚一堂，聆听巅峰对话。

本次大会由美中宜和医疗集团主办，丁香园承办。大会以“问道十年，不忘初心”为主题，细数非公医疗十年发展点滴，旨在探讨新医改背景下，非公医疗机构人才建设与品牌发展新思路。



非公医疗十年盘点活动现场

新形势下非公医疗的现状和发展趋势

中国医院协会民营医院管理分会秘书长张国忠担任了本次大会的主持。开幕致辞环节，张国忠秘书长对国家卫计委、中国医院协会、中科院研究所、北大医学部的专家学者，国内知名医疗机构的掌舵者，以及知名投资方的到来表示热烈欢迎。

本次论坛的嘉宾包括：国家卫生和计生委副局长焦雅辉；北京大学党委常、务常务副校长柯杨；美中宜和医疗集团创始人兼总裁胡澜；中国医院协会民营医院管理分会副会长赵淳；中国社会学院公共政策研究中心主任朱恒鹏；北大国际医院医疗副院长杨雪松；上海德济医院院长郭辉；丁香园创始人李天天。

民营医院健康发展，离不开顶层设计的逐条落地。开幕式上，国家卫生和计划生育委员会医政医管局副局长焦雅辉从政府主管部门的角度，围绕十三五开局之年非公医疗发展格局，为现场数百位非公医疗管理者指导方向。焦局长提到：非公医疗发展定位，不是与公立医院竞争、走大而全的发展道路，而是从互补或错位发展的角度，发挥专科特色，以市场经济规律衡量医生价值，走非公医疗特色化发展道路。



国家卫生和计划生育委员会医改医管局副局长 焦雅辉

高等医疗院校的人才培养是未来医疗事业发展的原动力，也是非公医疗事业继往开来的保障。作为北京大学党委常委、常务副校长，柯杨在会上发表了“高等院校未来在有非公医疗的产业格局下的思考”。柯校长表示，非公机构要顺应学生成长规律，与教育行业接轨、与政府管理部门配合，逐渐形成规范化培训的渠道、梯队，加强岗位吸引力，打造医疗人才优秀的职业平台，从而吸引更多优秀的人才加入到非公医疗行业中。

2006 年，美中宜和创始人兼 CEO 胡澜女士创立了美中宜和首家医院。作为公立医院的有益补充，美中宜和十年来一直不断地完善和提升医疗服务和用户体验，致力于打造高端医疗行业的典范。会上，胡澜女士回顾办院点滴，分享了美中宜和“十年磨一剑”的非公医疗探索之路。她总结美中宜和的发展，业务量和分支机构的持续增加，业务领域不断拓展，得益于政策环境的不断开放、资本和互联网的主力，也得益于内部管理能力的不断升级。美中宜和所提供的高品质服务在市场上着广泛需求，这同时也给予非公医疗探索者以启发：当医院服务与品牌美誉度能够受到社会广泛认可时，医院的发展水到渠成。她也呼吁非公医疗无论如何发展都应永远把患者的利益放在第一位，永远遵循医疗的本质和规律，因为我们从事的事业真是一份生命相托的事业。

随后，中国医院协会民营医院管理分会副会长赵淳、中国社会学院公共政策研究中心主任朱恒鹏、北大国际医院副院长杨雪松、上海德济医院创始人兼 CEO 郭辉，以及丁香园创始人李天天就非公医疗的现状和发展趋势分别进行了主题演讲。

中国医院协会民营医院管理分会副会长赵淳基于对《2015中国卫生和计划生育统计年鉴》各项数据的深度解读，向与会者展示了民营医院发展现状；中国社会学院公共政策研究中心主任朱恒鹏在演讲期间观点犀利，金句不断，引起现场阵阵掌声。演讲之末，朱教授提到：首先做正确的事情,然后是把事情做好，在追逐健康产业的模式创新时，要找准方向再努力；北大国际医院副院长杨雪松披露了北京大学国际医院的发展战略，讲述医院管理探索；上海德济医院创始人兼 CEO 郭辉介绍，“牵手”联想后，德济医院将延续“强专科、小综合”的定位，以并购方式实现人口大省业务布局，全力打造上海市非公医院第一品牌；丁香园创始人李天天在演讲中表示，互联网将赋能非公医疗行业。丁香园作为中国最大的医疗领域连接者，将持续关注新时代下医患的多样化需求，助力非公医疗机构提供高质量的医疗服务。

资本创新入驻，非公医疗发展未来可期

12 月 10 日上午精彩的主论坛嘉宾分享结束后，会议进入圆桌讨论环节。中国社会学院公共政策研究中心主任朱恒鹏、美中宜和创始人胡澜、腾讯战略发展部总监姜浩然、美国华平投资集团董事总经理方敏、海尔产业金融副总裁张磊等重量级嘉宾围绕“非公医疗如何借助资本做大做强”等问题发表了自己的观点，现场掌声阵阵。



圆桌会议现场

分论坛：非公医疗人才瓶颈破解之道

医院人才队伍建设是医疗服务质量的保障，也是非公医疗发展的永恒话题。12 月 10 日下午进行了“非公医疗人才瓶颈破解之道”分论坛。美中宜和综合门诊中心 CEO 于莺担任主持，北京大学第一医院副院长李海潮、广西广济医院集团董事长余小宝、美中宜和集团人力资源副总裁兼天津院区 COO 程洪波、冬雷脑科医生集团创始人宋冬雷担任演讲嘉宾。主题分享结束后，四位嘉宾就“如何打造优秀的执业平台”这一话题进行对话交流。

分论坛：非公医疗的品牌发展与建设

近年来，医疗热点事件频频爆出，非公医疗机构被诟病“逐利”，越来越多的非公医疗机构意识到品牌传播的必要性。会议当天下午，丁香园副总裁帅玉环主持了“非公医疗的品牌发展与建设”分论坛，四位嘉宾共同阐述了各自对于此话题的深刻见解，他们分别是：美中宜和医疗集团市场总监朱志凌、中信湘雅生殖与遗传专科医院副院长涂玲、北京惠每极致医疗创始人屈伟，以及北京崔玉涛育学园儿科诊所院长崔玉涛。

嘉宾分享结束后，围绕私立医院品牌规划与管理，丁香园副总裁帅玉环主持了本次大会的第三场圆桌论坛 -- 一场迟来的对话。美中宜和医疗集团市场总监朱志凌和北京崔玉涛育学园儿科诊所院长崔玉涛共同担任了分享嘉宾。同时，圆桌会议迎来了两位神秘嘉宾，他们分别是：仪器信息网运营总监赵鑫，以及智慧未来创始人程然。

非公医疗机构最优执业平台——2016 医栖奖尘埃落定

回顾过去十年,非公医疗机构如雨后春笋，涌现出了一批让百姓满意、政府放心的优质非公医疗机构，为市场提供了更为丰富和人性化的医疗服务。12 月 10 日晚宴发布了首届医栖奖名单，共有 20 家非公医疗机构脱颖而出。榜单如下（排名不分先后）：

2016 医栖奖榜单（排名不分先后）

北京大学国际医院

北京德尔康尼骨科医院

北京国一堂中医医院

北京天坛普华医院

育学园

丁香诊所

冬雷脑科医生集团

骨卫士医生集团

广西广济医院集团

广州复大肿瘤医院

河北燕达医院

江苏大学附属澳洋医院

京东誉美中西医结合肾病医院

美中宜和医疗集团

南京明基医院

厦门长庚医院

上海国龙医院

树兰（杭州）医院

西安高新医院

中信湘雅生殖与遗传专科医院

全国非公医疗机构“2016 医栖奖”评选活动由丁香园携手医疗健康领域领袖共同发起，旨在发掘非公医疗机构中的佼佼者。通过医院自主报名、医生参与投票、专家团队评选，评选出非公医疗机构中的最佳执业平台。

问道十年，不忘初心。为期一天的思想盛宴，非公医疗十年发展大盘点暨美中宜和发展大盘点圆满落幕。下一个十年，已经启程。