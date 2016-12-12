洲际酒店及度假村居2016百度品牌数字资产榜酒店品牌榜首

上海2016年12月12日电 /美通社/ -- 在近日举行的以“新商业，因智而能”为主题的“2016百度Moments商业峰会”上，洲际酒店集团旗下的奢华酒店品牌 -- 洲际酒店及度假村荣登“百度品牌数字资产榜”高端酒店品牌榜首。这是洲际酒店集团旗下酒店品牌继去年斩获“百度品牌数字资产榜”中端酒店品牌榜首后，再度获奖。



2016百度品牌数字资产排行榜揭晓 洲际酒店及度假村居酒店品牌榜首

在互联网与人们生活越来越密不可分的今天，品牌数字资产价值是品牌整体价值的一个重要参考依据。“百度品牌数字资产榜”是基于互联网大数据衡量品牌数字资产价值的的权威榜单，通过考核品牌的整体搜索量、品牌信息库存量以及网络口碑推荐量三大维度对品牌进行评判。

洲际酒店集团大中华区首席商务官陆怡华表示：“洲际酒店及度假村在激烈的评选中一举夺得‘百度品牌数字资产榜’高端酒店品牌榜首，代表品牌获得了消费者的高度认可。洲际酒店集团通过与百度在搜索引擎优化和百度品牌专区的深度合作，更高效、更精准地实现了旗下品牌的营销推广，并拉动了集团直接预订渠道的增长。”

作为全球领先的国际酒店集团，洲际酒店集团始终走在行业数字营销领域的前列。通过与百度等众多互联网公司的战略合作，洲际酒店集团充分抓取、运用大数据，精准洞察消费者触媒习惯、消费决策的变化以及消费者深层次需求，创新行业数字营销风潮，不断拉近品牌与消费者的距离，提升了旗下酒店品牌知名度。

此次获得殊荣的洲际酒店及度假村是全球首个真正意义上的国际奢华酒店品牌，拥有七十年悠久历史，开业酒店遍布全球65个国家和地区。洲际酒店及度假村目前在大中华区拥有38家开业酒店及22家在建酒店。

关于洲际酒店集团

英国洲际酒店集团PLC[伦敦证券交易所：IHG，纽约证券交易所：IHG（ADRs）]在全球拥有十大闻名遐迩的酒店品牌，其中包括洲际酒店及度假村、Kimpton酒店及餐饮集团、华邑®酒店及度假村、皇冠假日酒店及度假村、英迪格酒店、EVEN酒店、假日酒店及度假村、智选假日酒店、Staybridge Suites®和Candlewood Suites®。

洲际酒店集团旗下拥有、管理、出租或托管的酒店近5,100家，共有超过750,000多间客房，遍布全球将近100多个国家和地区，并有近1,500家在建酒店。洲际酒店集团拥有世界首个也是最大的酒店忠诚客户计划 -- IHG®优悦会，目前在全球拥有近9,900万会员。

洲际酒店集团有限公司是集团控股公司，成立于英国，分别在英格兰及威尔士注册。洲际酒店集团在全球拥有超过350,000名员工，分别在各地的酒店及集团办公室工作。

如需了解洲际酒店集团旗下所有酒店品牌的信息或进行网上预订，请访问www.ihg.com。如需优悦会的信息请访问www.ihgrewardsclub.com。如需洲际酒店集团的最新消息，请访问www.ihg.com/media，www.twitter.com/ihgplc，www.facebook.com/ihg 或www.youtube.com/ihgplc。