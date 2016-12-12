萤石再推运动新品S5 899元起步的4K相机

杭州2016年12月12日电 /美通社/ -- 跳伞、跑酷、潜水、蹦极。似乎各种让人肾上腺素狂飙的极限运动都少不了运动相机的身影，而随着运动类相机产品在大众市场的逐渐普及，运动相机也逐渐被挖掘出自拍神器、旅行伴侣、全景VR等新玩法。曾成功推出过S1互联网运动相机、“机皇”级S5 plus运动相机的萤石网络，近期推出一款4K画质级别新品 -- S5运动摄像机，这款899元起步的运动相机，为追求更高性价比的消费者提供了新选择。



899元起步萤石4K画质级别新品 -- S5运动摄像机

运动相机以绝对轻便、附件丰富和刁钻独特的拍摄角度而广受青睐，但市面上运动相机产品良莠不齐，画质也参差不齐。作为萤石S5 plus运动相机“兄弟款”，萤石S5运动相机“血统”纯正，搭载安霸最新低功耗28纳米图像处理器 ，配合松下1600万像素图像传感器，可拍摄高达4K分辨率的高清视频录像，以及1600W像素的照片。高画质搭配158度的非球面广角镜头，可以拍摄更广阔的风光大片。而大广角和畸变也不再是矛盾，利用独特的畸变校正技术，可以实现大的广角小的畸变，画面真实而震撼。



萤石S5运动相机机身配备一块2英寸的高清触摸屏

“十张照片九张虚”。外出旅行时，按下快门记录下美好的风景与旅程，回看后才发现照片大多都是虚的，视频更是抖得晃眼。萤石S5运动相机，将彻底拯救“手抖星人”。萤石S5采用EIS电子防抖，增强视频稳定性，让你更容易拍出平稳流畅的视频，同时支持最高15张/秒的连拍，无论是蹦极、滑冰、冲浪、旅行还是记录日常，轻松捕捉每一个精彩瞬间。



搭配专用防水壳的萤石S5运动相机

此外，萤石S5运动相机还拥有最长5分钟时间间隔的延时拍摄，以及30秒长曝光的夜景照片拍摄两个“杀手锏”。从此，不管是美轮美奂的延时大片，还是黑夜星空下“老法师”们的慢门杰作，星光车河、瀑布流云，你都能一键搞定。



萤石S5运动相机有四种颜色可供选择

萤石S5运动相机机身配备一块2英寸的高清触摸屏，与手机相同的人机交互方式，让运动相机看起来更像一台专业微单。双麦克降风噪技术，还原真实声音之美；1160mAh可更换电池；最高支持128G存储卡，让拍摄随心所欲；Quickcapture功能，启动更神速；面对高级用户的专业professional模式，色彩、ISO、白平衡、测光等参数随心设置。当然多项全能的S5更不会缺少40米防水、多效防潮背壳，畸变矫正，EIS电子防抖等等功能，让你愉悦拍照，轻松分享诗和远方。

综合性能全面强悍的萤石S5运动相机目前已在萤石官方商城、京东、天猫萤石旗舰店、萤石线下渠道同步上市，分为标配、潜水、旅行三个版本，899元亲民价格起步，并提供哑光香槟色、太阳红、太空灰、海洋蓝四种颜色可供选择。