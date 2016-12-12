三分之二的海事领袖表示，油价正在发生结构性变动

新加坡2016年12月12日电 /美通社/ -- 2017年亚洲海事展（Sea Asia 2017）今日公布的新数据显示，目前逾三分之二（70%）的亚洲海事领袖认为，油价持续波动属结构性变动而非周期性变动。



Mr. Jarand Rystad, Managing Partner, Rystad Energy

自2014年中期以来，油价下跌逾70%，导致海事行业面临最为严峻的时期，但近期石油输出国组织达成了减产协议。正值这个关口，此次调研是2017年亚洲海事展的先期筹备活动，针对海事行业的领袖进行，以识别该行业的趋势，成为明年4月举办的2017年亚洲海事展上的探讨话题。

2017年亚洲海事展演讲嘉宾Jarand Rystad先生是全球石油宏观分析方面的专家以及Rystad Energy的管理合伙人，他认为目前最大的争议在于市场实际面临的究竟是结构性变动还是传统的周期性变动。

他表示：“美国页岩业持续增长，而近期开发页岩油的成本大幅降低，这些显然都属于结构性变动。然而，单凭页岩油产量的增加仍无法抵消全球供应的下降。因此，一直到2020年以后，在岸及离岸的传统石油生产仍将是全球供应增长的重要组成部分。”

Rystad先生就近期石油输出国组织宣布减产一事分享道：“石油输出国组织出乎市场意料地达成了不可撤销协议，必将令这个垄断组织的影响力加大，但油价应声温和上涨可能只是短暂的现象。未来数年内，油价首次将由市场力量调控。全球各地数以千计的产油田作业有序，也将令市场供需逐步实现平衡。”

2017年亚洲海事展调研也显示，仅四分之一的海事领袖预期油价（26%）及整体海事行业（25%）会在未来六个月内反弹至2014年之前的水平。

各领袖认为石油供应过剩（83%）、创新（44%）以及人才短缺（30%）均为整体海事行业在这个低迷时期需面对的其他重要问题。

尽管存在此等挑战，77%的领袖表示其看好该行业的长期前景。

The Standard Club Asia Ltd的董事总经理David Roberts先生表示，对海事公司而言，关键是利用此阶段进行反思，并且维持长远的目光。

Roberts先生表示：“该行业以往过分注重不计一切代价取得增长，但在此衰退阶段，我们发现各公司转而着眼于效益、成本控制及可持续性，这是一个积极的态度转变。各公司应注意不宜过度削减营运能力，否则在市场反弹时，就会落后于人。”

继整个行业普遍精简规模之后，85%的海事领袖正专注于人才发展，以为行业最终的复苏作准备。严格控制成本、增强行业合作，以及调研及创新也被认为是未来12至18个月内各领袖的重中之重。

Seatrade公司董事长Chris Hayman表示，2017年亚洲海事展调研结果清楚显示，行业的参与者正面临严峻的挑战，确实迫切地需要在关键领域团结起来。

Hayman先生表示：“在低迷期间，大多数领袖已表示其将专注于创新及人才技能提升，以应对未来挑战。在此环境下，2017年亚洲海事展的会议主题（包括科技及智能航运）将为行业讨论及交流提供重要的平台，并且将来自不同地区、集新科技和技能于一身的参展商汇聚于此。”

2017年亚洲海事展将于2017年4月25日至27日在金沙会议展览中心®，新加坡举行。

如需了解更多详情，请联系：