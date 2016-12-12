深圳大中华希尔顿酒店兰亭中餐厅与Mr.Wong酒吧盛大开业

坐落于酒店23层，城中食尚派对新聚点

深圳2016年12月12日电 /美通社/ -- 深圳大中华希尔顿酒店兰亭中餐厅和Mr.Wong酒吧于2016年12月9日开业迎宾。中餐厅和酒吧均位于酒店23层，毗邻深南大道，流光溢彩尽收眼底。

深圳大中华希尔顿酒店位于深圳福田区商务核心地段，步行可至深圳会展中心和市民中心。酒店距离深圳宝安国际机场仅35.9公里，还可便利地到达香港边界和皇岗或福田口岸，皆在3公里以内，感受都市脉搏近在咫尺。深圳大中华希尔顿酒店宾客可尽享荟萃美食、舒适住宿和先进商务与休闲设施。

兰亭中餐厅装潢以兰花元素为灵感，菜品主打正宗经典川菜，宾客可于品尝厨师精制巴蜀经典之时，俯瞰深南大道怡人景致。兰亭中餐厅供应传统川味美点，配上悉心挑选的香茗，彰显佳肴美食的精华。另外，兰亭中餐厅拥有优雅格调的私人厅房，为宴客会友的满意之选。



兰亭中餐厅

Mr.Wong酒吧是城中最新的时尚朝圣地。摩登与爵士融合的设计格调，带来视觉和听觉的双重享受。时尚格调的Mr.Wong是举办各款派对的热点之选。浅酌轻谈，点上一杯葡萄酒或威士忌，一边欣赏绚丽的都市风景，一边沉醉于爵士乐的美妙旋律之中。

深圳大中华希尔顿酒店还有各种现代化配套设施，包括24小时健身中心和25米恒温室外游泳池。400 平方米行政酒廊位于20和21层，为入住行政客房和套房的宾客提供免费早餐、晚间鸡尾酒和私密入住与退房服务。

深圳大中华希尔顿酒店有17间多功能厅，面积高达2,400平方米，包括600平方米无柱式大宴会厅，可配置最新会议技术、营造难忘会议体验。从公司活动到社交聚会，深圳大中华希尔顿酒店的专业活动团队将帮助打点每个细节，确保活动成功举办。

“希尔顿荣誉客会”会员始终可享受希尔顿“最低房价保证”提供的最低房价、希尔顿荣誉客会积分、数字化登记入住和直接通过希尔顿预订时免手续费。“希尔顿荣誉客会”会员可以入住获得积分和兑换积分免费入住。为庆祝兰亭中餐厅及酒吧开业，2016年12月9日至2017年1月9日期间用餐8.8折优惠，用餐满200元获赠兰亭经典川式名肴一份。酒吧消费后即赠享招牌鸡尾酒一杯。