造纸业大咖齐聚深圳共襄行业盛事

深圳2016年12月12日电 /美通社/ -- 2016年造纸行业涨声起伏的环境下，12月8日-10日，亚太森博（广东）纸业有限公司邀请了造纸行业大佬、办公用品综合渠道商、咨询界专家等齐聚深圳大梅沙，共同预判造纸行业市场风向。同时，亚太森博也邀请了大中华区超过300名经销商出席本次会议，以“携手共赢，再创辉煌”为主题，与大中华区客户进行联谊。



亚太森博总经理林华良发表讲话



亚太集团总监完颜绍华分析行业趋势



逾300人参加会议

文化纸走上涨价通道，幕后推手是供需和成本

2016年，国内文化纸价格一路上涨，平均涨幅超过5%。随着供应侧改革的持续推进，多位参会大佬均表示，未来文化纸市场发展趋势将会变得更为乐观。从国家工信部和中国造纸行业协会统计数据中得到，2010年到2015年约有429万吨文化纸遭淘汰，十三五期间关停计划将会持续。因此，国内文化纸供应仍将保持紧张趋势。亚太集团总监完颜绍华表示，出口增加，纸浆、煤价、运费等成本上涨，人民币贬值等因素的影响下，文化纸的市场价格在供需推动下，将会继续上涨。亚太森博销售总监郭铁铸更细化地解读了复印纸行业即将发生的变化，他认为2017年将有70万吨复印纸淘汰的可能性，复印纸供给紧缺导致价格上涨将不可避免。

文化纸行业步入寡头时代

随着文化纸落后产能的淘汰，势必腾出更多的市场空间，文化纸将逐步进入寡头时代。目前，在中国市场，亚太森博、APP、UPM、晨鸣等几家厂商占据了超过60%的市场份额，其中亚太森博A级品以28%的绝对优势保持中国复印纸行业老大的地位。文化纸市场空间、价格回暖，也不断提升造纸厂的开工率。亚太森博（广东）纸业有限公司总经理林华良表示，该公司将在明年第四季度在重庆投产4万吨的切纸厂。亚太森博副总经理洪庆隆透露，亚太2016年产能50万吨，明年将会在广东新会工厂投产一条新的生产线，产能将会增加到100万吨。其中，复印纸产能将达到80万吨，继续稳居国内复印纸龙头。

渠道变革在即，应做好应对策略

在大会上，尼尔森公司发布了一份关于复印纸行业的调研报告。报告认为，在目前的渠道分级中，二级经销商和零售商将会相互渗透逐渐整合为一体。在调研中发现，大部分的经销商认为市场将发生显著变化，并且为此做了准备。尼尔森总监梁海燕表示，经销代理商未来的出路需要更聚焦品牌产品，提升物流和服务等方面。亚太森博（广东）纸业市场总监张浩认为，多元化的营销将会成为2017年市场活动的主要策略，从产品、品牌、渠道等方面进行投入，加强对下游客户的支持。

单一纸张供应商将转变身份成为综合服务商

大会还安排了三场不同形式的分论坛，邀请文化用纸行业领袖及办公用品综合渠道商分享了最近三年的经营心得。郑州海科总经理贺小燕表示，在目前市场环境下，以融合客户需求，用互联网的方式解决市场问题，现有的销售模式将会发生变化，应从单一纸张供应转变为综合供应商。中浩紫云科技公司董事长尚建华则一针见血指出，现在市场环境已发生翻天覆地的变化，自己创建平台之类的2C机会已经完全没有了。作为传统行业的传统贸易商，应以创新的方式、以裂变的思维转变自己的经营方式，根据个性化、碎片化、定制化的市场需求从经销转变为综合服务商，并打破原有思维，高效服务终端客户。在行业摸爬滚打二十年的东莞隆兴董事长李炳成说，过去几年大纸遭遇了很多的困难，按今年的形势来看，未来的行业发展趋向利好。落后产能的淘汰，让无论是大纸的生产还是销售，都逐渐趋向寡头化，未来大纸经销渠道将会越来越集中，在这个时候能否把公司管理做到极致，将会成为能否生存下去的关键。北京洁简总经理肖剑用了一个形象的比喻来形容与亚太的合作，他说：“我就是乘坐在一辆快速的列车上，比起乘坐奔驰还要快，亚太就是那辆快速的列车，带领着我们前进，北京洁简在过去几年增长迅猛。”

这次行业研讨，无论从宏观判断还是从行业分析，都透露出一个重要的信息，文化纸行业将会发生变革性的变化，与会人士对此有了更清晰的认识。