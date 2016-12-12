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Calypso Technology 2017年将大量招兵买马

2016年12月12日 16:59 编辑： 经理人网编辑
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公司2016年迎来创纪录的一年

旧金山2016年12月12日电 /美通社/ -- 领先的资本市场和投资管理软件供应商 Calypso Technology Inc. 今天宣布，该公司2016年新增20个客户，并且计划在2017年迅速壮大其员工队伍。

该公司增加了横跨不同界别的新客户，包括银行、保险公司和资产管理机构，创季度新高，并且超过了去年创下的纪录。新客户来自世界各地，包括发达和新兴市场。

为了支持这一增长，并且确保在新的一年里保持良好势头，Calypso 还宣布该公司2017年将大量招兵买马。他们目前计划明年招聘170多名新员工，并在 Calypso 云服务、研发、销售和营销方面投入大笔资金。

Calypso 首席执行官 Pascal Xatart 表示：“我们感谢新老客户对我们的支持和信任。我们对品质和专业性的专注，加上在云服务和区块链等技术上的投资，使 Calypso 走在资本市场软件创新的最前沿。”

Calypso 最近被《Asia Risk》杂志评为2016年度最佳技术供应商，并且荣获2016年 Gartner 交易平台魔力象限领导者称号。Calypso 在2016年 IBS Sales League Table 榜单上连续第七年排名财资与资本市场解决方案销量第一。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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