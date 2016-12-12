塔塔咨询入选2016中国100人力资源典范雇主

上海2016年12月12日电 /美通社/ -- 2016年12月8日，塔塔咨询服务公司（以下简称TCS），一家专门提供IT服务、咨询和商业解决方案的公司，今日宣布TCS中国入选“2016中国100人力资源典范雇主”。该奖项评选由中国行业领先的人力资源解决方案供应商前程无忧发起。

“中国典范雇主”评选是目前国内权威的人力资源管理领域的选拔，重点关注于在中国企业的人力资源实践评估。评选标准基于企业未来3-5年在中国的发展计划，2016年企业的财务状况，2016年人力资源战略计划和人才招聘的数量，吸引和保留优秀人才的能力，培训和员工发展，社会责任以及雇主知名度和美誉度等一系列参考因素。

2016年的评选通过对数以万计的企业进行初步筛选，向其中的206家企业发出参选邀请。随后进行的是数据收集以及对参选企业所提供信息的详尽分析，评选同时对参会企业进行了电话采访和面谈。在中国不断变化的商业环境之下，TCS中国仍然实施了许多杰出的人力资源实践并取得了显著效果，这也是TCS中国获得“中国典范雇主”的原因。

除了上述奖项之外，TCS中国同时入选了“HR管理团队典范”单项奖，奖项验证了HR在企业中的明确角色定位和职责，以及TCS中国HR团队在企业决策、企业创新、变革管理以及制定令人信服且独一无二的员工价值主张中所扮演的角色。TCS中国HR团队执行实施过多项HR项目，以维护和支持HR专业团队的发展，为企业和HR团队提供业务支持并维护TCS充满活力和创新的企业文化。

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TCS中国人力资源总监Shivaji Bose评论道：“十分高兴和荣幸TCS能够获得‘中国典范雇主’和‘HR管理团队典范’奖项。这次获奖归功于TCS中国人力资源团队与企业业务之间形成的紧密合作，同时，人力资源团队也在不断追求卓越。很荣幸TCS能够在中国得到认可，成为员工信赖的雇主选择。”