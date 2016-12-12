德邦再次获评中国年度最佳雇主30强

上海2016年12月12日电 /美通社/ -- 2016年12月9日，“中国年度最佳雇主”评选结果于三亚正式揭晓，在近万家参评企业中，综合物流服务商 -- 德邦再次获评“中国年度最佳雇主30强”。这是德邦连续第五年荣获年度最佳雇主，也是连续第二年成功入选最佳雇主30强。



德邦再次获评中国年度最佳雇主30强

中国年度最佳雇主（China Best Employer Award）评选活动是由智联招聘与北京大学企业社会责任与雇主品牌传播研究中心联合发起的雇主品牌活动，一直以来享有人力资源界“奥斯卡”的美誉。

德邦视员工为长远发展的宝贵财富，也是维系品牌与消费者、合作伙伴情感的纽带。德邦为员工提供的不仅是工作，更是可以实现职业梦想的通道。随着公司持续高速发展，德邦给员工源源不断提供了一个又一个实现价值的机会。从2013年“上海最佳雇主30强”，到连续两年获评“中国年度最佳雇主30强”，德邦一步一个脚印，用自己的实际行动，不断获得行业内外的肯定。

自1996年成立以来，德邦风雨兼程二十载，目前全球员工人数12万。作为中国物流行业的领军企业，同时也是中国物流行业人力资源发展历史的见证者。当人们对物流从业者的印象仍然以蓝领工人为主时，德邦便于2005年率先启动校园招聘，目前已累计招聘超过9500人。2011年正式成立德邦学院，迅速建立具有德邦特色的内部人才培养选拔体系，创造了优于行业竞争、难以复制的人才优势。

今年再次蝉联“中国年度最佳雇主30强”的背后，是德邦对“物畅其流，人尽其才”企业使命的不懈坚持。