西博会带来麦鲁小城体验

成都2016年12月12日电 /美通社/ -- 第十六届西博会早已落下帷幕，但故事还在精彩延续。作为在第十六届西博会的参展商，四川航空不仅参与举办了飞客大会活动，还为20位活动中奖观众提供了麦鲁小城体验机会。



小空姐

麦鲁小城是一座迷你版的儿童城市，城里有数十座不同风格的房屋，也有热闹的街区和繁忙的交通。在这里，小朋友有自己的身份证和银行卡，可以体验不同的角色扮演，如警察、消防员、空姐、医生、记者、点心师、摄影师等。在自己选择的岗位上完成工作之后，小朋友们可以赚取到“麦元”，在园区里面享用美食、购买纪念品、报名参加职业培训。

11月19日，中奖的小朋友及家长们来到麦鲁小城，免费体验了一回小小机长和小小空姐。

大家首先换好了机长和空姐的“专业行头”。迷你空姐们穿上制服，系上丝巾；迷你空少们戴上机长帽，拖着拉杆箱。衣服一换，不少小朋友已迅速转变角色，进入状态，立正敬礼，做得有模有样。



小空少

在聆听完乘务长讲解注意事项后，小朋友们来到模拟舱。在狭小的机舱空间里，不仅有餐车，还有乘客。小空姐们挺直腰，面带微笑，推着餐车，彬彬有礼。举手投足间，仿佛自己就是一个真正的乘务员。



模拟舱内

当天的体验不仅圆了小朋友们当空姐空少的梦想，也让他们体会到了作为职业空中乘务员的辛勤与不易。家长和小朋友们愉快地结束了一天的体验之旅，相信飞客大会和麦鲁小城的经历会成为大家脑海中一段特别的记忆！