GNEV7亮点提前看 新能源汽车产业前景在此展现

北京2016年12月12日电 /美通社/ -- 风云相聚，君子豹变。12月16日至17日，主题为“重新定义汽车 -- 聚变未来”的第七届全球新能源汽车大会 (GNEV7) 将汽车界、极客圈乃至各界社会精英吸引入京，只为碰撞思想，重塑未来交通形态。

目前大会筹备已近尾声，先来看看确定议程中的七大亮点和已经确定参会的嘉宾。

亮点一：国内外思想家与实践家共话变革

17日主论坛开幕，大佬纷纷空降北京国贸中国大饭店。今年的主论坛，由颠覆式创新概念提出者理查德·福斯特、美国能源部前副部长戴维·桑德罗两位重头嘉宾“一头一尾”坐镇畅谈。

作为启幕者，理查德·福斯特将亲自阐释颠覆式创新概念，评论交通史上颠覆式创新例子，以及当前汽车界传统老牌企业如何应对颠覆式创新，新兴造车企业如何发挥创新者的优势，让你亲炙大师教导。

戴维·桑德罗的压轴演讲，则将从多年能源部工作经验出发，结合现今作为哥伦比亚大学全球能源研究中心首席研究员的最新研究成果，带来全球能源环境观察，及对比中美新能源经济和政策。太平洋对岸的视角，将给中国新能源汽车界以新的发现。

在“变革者说”一节中，国内新能源汽车产业界大佬要比拼对产业变革的认识水平和实践计划，北汽新能源总经理郑刚、上汽乘用车公司副总经理俞经民、蔚来汽车董事长李斌、国轩高科董事长李缜、河北御捷集团董事长张立平将上阵演说。天下变革英雄谁属？还看今朝。

技术引领变革，但只有技术的前沿探索者能告诉我们前路何在。地平线机器人 CEO、国际知名机器学习专家余凯要化身行业“侦察兵”，给我们带来汽车智能化的前沿军情。

在“投资者说”沙龙中，华夏幸福基业产业发展集团总裁赵威、兴银成长资本董事长林新正、博嘉投资合伙人兼董事长李凌云、蔚来资本合伙人张君毅将分享经验，教你如何在飞天的投资标的中辨别“飞猪”和“飞鹰”。

17日上午的主论坛之后，下午的六大分论坛分两个时段上演，尽显全球新能源汽车大会行业大聚会的特点。

亮点二：乘用车论坛新老造车势力大碰撞

本场论坛请来爱驰亿维 CEO 付强担当主持大任。11月29日，他在第一电动“重新定义汽车”高校巡讲复旦大学站演讲，气度不凡，收获无数粉丝。

演讲环节，奇瑞新能源总经理高立新、江淮乘用车营销公司备件营销公司总经理汪光玉、东风日产启辰事业部副部长李广涛这三家热销电动乘用车主流品牌的高管，将与我们分享最贴近行业和市场的造车和营销理念。云度新能源总经理刘心文要全面展示这支福建造车新军的理念和进展。

沙龙环节群星荟萃，有老带新。吉利新能源汽车销售公司执行总经理李岩松、华泰新能源汽车总裁王朝云、前途汽车董事长陆群、知豆电动汽车销售总经理金卫民、大郡动力总裁徐性怡、Future Mobility COO 戴雷、小鹏汽车创始人兼总裁夏珩、游侠汽车董事长卫俊，年龄、背景、国籍各不相同的嘉宾，会碰撞出怎样的火花？

亮点三：商用车行业反省运营模式

2015年的每一个月，新能源汽车都在刷新产销记录，动辄2倍到3倍的增幅，让所有人瞠目结舌。然而随着“骗补”爆出，今年的新能源商用车市场略显惨淡。经历洗礼的新能源商用车要躬身反省：真实的运营效益在哪里？

南京金龙董事长黄宏生、长江汽车副总裁姜安宁、比亚迪商用车公关部部长肖海平三大车企将发表主题演讲，福建万润新能源常务副总经理邹慧云、重庆瑞驰汽车实业有限公司总经理梁其军、圆通速递副总裁张益忠、天天快递副总裁徐建国、扬子江汽车集团总工程师雷洪钧将讨论运营难题的破解之道。

这场论坛的主持是人称红姐的“车市红点”创始人张红。这个泼辣直率的重庆妹子会不会刁难嘉宾们呢？

亮点四：微电行业领头羊肩负榜样使命

最了解微型电动车行业的经济学家 -- 南开大学滨海开发研究院副院长刘刚将再次担纲主持。山东省汽车汽车行业协会常务副会长魏学勤将携微电领域三强：雷丁汽车总经理舒欣、河北御捷车业有限公司总经理赵虎斌、河北跃迪集团董事长吕洪涛分别做主旨演讲，将微电行业和领军企业的表现做年度总结。

另外，众泰汽车市场销售总经理高江涛、唐骏电动车有限公司销售总经理刘国增、易咖新能源汽车董事长徐桂军等企业高管和专家将参与讨论，讲述微电转正时刻到来之际，领军企业如何自赋使命，扬清激浊，为行业的生存发展做出榜样。

亮点五：动力电池领先企业PK舞台

今年的动力电池论坛，华霆动力 CEO 周鹏将出马担纲主持，这个特斯拉前动力系统总工程师回国创业之后，已经是诸多主机厂的供应商。

多氟多集团董事长李世江、宁德时代研发经理郭永胜、沃特玛副总经理饶睦敏、SK 中国电池事业部总经理李世旭和星恒电源股份有限公司总经理冯笑将联袂演讲，向新能源汽车生产企业亮出家底，争夺大单。

演讲之后，动力电池沙龙开始，中国科学院物理研究所研究员黄学杰、东风日产启辰事业部副部长李广涛、比克电池副总裁廖振波等嘉宾，将从专业和用户角度挑战动力电池供应商的产品和服务，看在场动力电池企业如何接招。

亮点六：充换电“圈地运动”后行业思考运营难题

本场论坛，力帆集团副董事长陈卫、特锐德集团董事长于德翔、鼎充新能源创始合伙人吕鸿、Sr. Mgr, Business Development at Qualcomm 刘勇将登台演讲。另外，北京华商三优副总经理陈强、上海电巴新能源集团联席董事长石予友、聚电科技总经理卢晓晨等嘉宾将参加沙龙。充换电领先企业齐聚于此，他们很多还进入到了车辆运营领域，其言其行，上下游都关注。

本场论坛的主持人则是人称“黄帅”的充电桩 APP 产品总监黄山。充电桩 APP 近年来和多家主流运营商合作，携手并进，也需一同面对行业的运营挑战。

亮点七：智能汽车与汽车共享互帮互助

今年，汽车出行行业巨大震荡，电动汽车分时租赁公司涌现，同时智能驾驶被前所未有地关注乃至投入应用。共享化和智能化，什么时候能够胜利会师横扫天下？

本场演讲嘉宾是一度用车 CEO 王杨、易微行 CEO 杨洋和北汽集团新技术研究院副院长荣辉。另外，地上铁董事长张海莹、首汽智行首席运营官谭奕、斑马快跑 CEO 李佳等嘉宾将参与沙龙对话。

本场论坛的主持是中国汽车要闻主编邢磊，兼具才华和气质的他特别关注智能化应用。他曾发表观点：汽车的未来将更加电气化、智能化、分享化、网联化和安全化。中国汽车行业的自动驾驶及新能源汽车已经进入一个黄金时代。

除了以上这些信息丰富的论坛环节，16日下午大会将举行“EV 英雄会之缘聚帝都收官仪式”，为参与电动汽车千里驾驶挑战的十位 EV 英雄接风。17日晚上， 2016年度绿色汽车评选颁奖晚宴将为本年度的优秀车型、充换电运营商、推广城市和人物颁出奖项。

第七届全球新能源汽车大会剧本写就，演员到位，就待观众。12月17日，北京国贸中国大饭店，欢迎前来。

【点击进入报名】网址：http://www.huodongxing.com/go/gnev-7?td=6512084606856



由全球新能源汽车大会官方机构主办，第一电动网承办的“第七届全球新能源汽车大会”将于2016年12月16-17日在北京中国大饭店举行。这是中国新能源汽车界规格最高，覆盖产业链最完整的行业聚会。



本届大会以“聚变未来”为主题，将有来自全球100余位思想者和变革先锋展开思想对话，对电动化、智能化、大数据、 先进制造、风险投资与先进汽车技术结合的趋势进行深度讨论与研判，来自全世界1000位新能源汽车业者，将相会北京，特邀您的参与。

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