以信任为根基 云集打造全球精品超市

杭州2016年12月12日电 /美通社/ -- 今日，新锐社交电商平台云集微店在北京举行了融资发布会。云集微店此次获得凯欣资本、钟鼎创投的A轮2.28亿投资，泰和资本担任财务顾问。在当前“互联网资本寒冬”的环境下，尤其对一个社交电商APP来说，算是交出了一份很不错的成绩单。



云集微店A轮融资发布仪式

电商发展到今日，商品品质依然是常被提起的话题。直至今日，无论线上还是线下，都是赢用户信任者赢市场。成立于2015年5月的云集微店，上线至今仅18个月就已突破月成交3亿的销售额，并已实现盈利。肖尚略曾经说过：“当某个领域被认为是最糟糕的时候，恰恰是机会来临的时刻。”当众多社交电商从业者还在泥泞中挣扎的时候，云集微店已经宣布将和全球TOP品牌和兼具品质潜力的企业合作，打造全球精品超市。

精细管理品质，品类少，卖得多

肖尚略个人有十余年供应链从业经验，在他看来，物美价优是一家零售企业带给消费者的核心价值，也是其生存之本。这方面不仅是传统商业未能完全解决的问题，更是线上电商的痛点。

众所周知，电商行业经过前十五年的爆发式增长，诞生了很多业界传奇，但同时也产生了很多问题，综合起来表现在两方面：一是平台电商已经到了一个瓶颈期，流量成本大，囤货压款；二是在平台电商里，鉴别货物质量、真伪变得越来越难。

究其原因，主要是传统电商平台在本质上属于第三方，而消费者从商家那里获得怎样的服务体验，只能通过规则引导和监督，并不能确保服务一定能落实。对小卖家缺乏有效资源扶持，会招致为非作乱；对大卖家太过依赖，导致规则的天平失衡。传统电商平台现在能做只是交易前杀鸡儆猴般的约束和交易后的善后保障，而消费者的交易体验该怎样衡量并没有一个可靠的秤杆。

非但开放平台不能杜绝假冒伪劣，B2C网站的品控也是个大难题。当一个B2C网站面临百万级的商品之时，品控也成为一个难以解决的问题。业内人士曾多次提起：“没有人可以同时保障成千上万种商品的品质，这个道理并不难懂。”

与传统电子商务平台不同的是，云集微店拥有完备的仓储物流供应链。货品的采购方面，云集与许多国内外优秀供应商签定了合作协议，品牌直接向云集供货，国内的比如万事利丝绸、雅培奶粉、恐龙家纺，国外的有澳大利亚德运乳制品、保健品牌澳佳宝等等。而且这个“全球精品超市”里的商品至今依然不算很多，肖尚略解释道：“在商品上，我们恰恰不是一个丰富的逻辑。我们不会做大而全，而只和最优秀的人合作。线上与线下的TOP品牌，是我们的第一类合作对象。第二类合作对象则是一些有匠心精神的品牌，也许他们还不为国内消费者所熟悉，然而品质优秀，性价比很高。”

拼体验，统一提供仓储物流售后服务

除了统一供应优质商品，云集微店在全国有五大仓储中心，5万平仓储空间，从全球品牌商采购的精选货品，全部统一经过质检后入库。在物流发货方面，云集微店通过与顺丰、亚马逊物流+等全球领先的专业仓配品牌的合作，日处理包裹数十万量级。

在当前电商行业的瓶颈期，过去的粗放型增长已经后继无力，现在迎来比拼内功，拼移动用户体验的时刻。云集配备了几百名专属客服团队，统一培训，按需提供给卖家。这些平台配备的客服有别于传统电商平台客服只起到介入处理买卖双方纠纷，维权事件发生后对交易违规方进行处罚的作用，而是从售前、售中乃至最重要的售后服务，都将全程跟进。一旦商品发生售后问题，消费者不仅可以找卖家解决，也可以直接找到平台客服解决，让在线购物没有后顾之忧。

正是因为这种统一采购和发货的方式，既保证了产品品质，又起到了批量采购降低价格的作用，再加上平台官方提供客户服务，使得云集在一年半的时间里赢得亿万消费者的信赖，保持了订单、营收和利润等大幅度攀升。

正如肖尚略所说：“社交电商是一个以口碑为导向的零售领域，只有那些大家用过了，还都说好的商品，才会最终留存下来；这也是一个以信任为根基的市场，备受信任的精品会获得更大的成功。而云集微店走到现在，是因为我们赢得了消费者与店主们的信任。”