蓝湾绿城威斯汀度假酒店开启2016缤纷圣诞季

三亚2016年12月12日电 /美通社/ -- 2016年12月10日晚，蓝湾绿城威斯汀度假酒店在大堂外的草坪上举办了圣诞点灯仪式，为北纬18°的绿城蓝湾小镇正式开启了缤纷圣诞季。象征着快乐和希望的圣诞树用灯带、彩球和雪花等物品精心装扮起来，顶部的星星在灯光的映衬下越发璀璨夺目。



蓝湾绿城威斯汀度假酒店圣诞点灯仪式

浓情圣诞

点灯仪式上，蓝湾绿城威斯汀度假酒店总经理孙彤先生与大家分享了他的圣诞寄语。酒店各部门员工和驻店乐队组成的唱诗班为到场的来宾送上了美妙的圣诞乐曲和祝福。和蔼亲切的圣诞老人背着满满一袋子礼物从海的那边远道而来，受到在场小朋友们的热烈簇拥，更给绿城蓝湾小镇增添了温馨的节日氛围。

传统美食

点灯仪式现场，来宾享用了圣诞树根蛋糕、姜饼、布丁、烤栗子等美食，还有两款圣诞特调饮品：无酒精鸡尾酒“蓝湾威斯汀”和有酒精鸡尾酒“甜心圣诞”。酒店一楼的知味标帜餐厅还精心准备了圣诞火鸡、火腿、树根蛋糕、各式海鲜烧烤和刺身等美食。亲朋好友相聚，美食美酒为伴，充满了节日的气息。

慈善义卖

点灯仪式当晚，在大家都喜迎圣诞的时候，酒店还把温暖和爱心传递给那些需要的孩子们。酒店在一楼知味标帜餐厅的外场进行了慈善义卖，将各部门员工捐赠的书籍、水杯、包包、鞋帽等日用品以5元、10元、几十元不等的价格出售。筹集的义卖善款全部捐赠给联合国儿童基金会的“点点滴滴为儿童（Check Out For Children）”项目，为需要帮助的贫困儿童捐出一份爱心、贡献一份力量。

圣诞大餐

2016年12月24日平安夜和12月25日圣诞节当晚，酒店知味标帜餐厅也将准备丰盛的圣诞大餐。宾客可以大快朵颐烤全羊、烤火鸡、烤马鲛鱼、新加坡炒蟹、香煎三文鱼、香煎鹅肝、丹麦烤乳猪、烤带骨牛肉眼等饕餮大餐，畅饮美酒佳酿，度过一个充满爱意的圣诞节。