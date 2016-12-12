APR Energy获得美属维尔京群岛液化石油气发电项目

创新电厂采用首个在液化石油气领域投入商用的TM2500+轮机

佛罗里达州杰克逊维尔2016年12月12日电 /美通社/ -- 快速电力解决方案全球领导者APR Energy今天宣布，该公司已与美属维尔京群岛水电局(WAPA)签署一份为期12个月的合同，将使用液化石油气(LPG)提供25MW的电力。该项目采用改装的GE TM2500+移动燃气轮机，这是该燃气轮机首次在液化石油气领域投入商用，具有重要的里程碑意义，将为客户带来比其他常规石油燃料更便宜、更清洁的替代方案。

该项目是APR Energy自年初私有化以来所获得的众多业务订单中的最新一单，这使得2016年新签、续签和扩展项目的发电总量超过1GW。该项目也是公司在过去一年里获得的第六个移动燃气轮机项目。

APR Energy执行董事长John Campion表示：“这个开创性的项目将通过大大降低发电成本及其对环境的影响，使美属维尔京群岛在液化石油气基础设施上的重大投资得到回报。专家预测未来两年内柴油价格将上涨15%，而液化石油气价格将保持稳定。相比加勒比地区常用的往复式柴油机，使用液化石油气使WAPA能够节约大量成本。”

WAPA执行董事兼首席执行官Julio Rhymer, Sr.表示：“维尔京群岛改用成本更低、更清洁的液化石油气作为主要发电燃料是WAPA近年来最大的投资项目。我们很高兴有可能让客户用上更便宜的电，通过今天的合同签订，APR Energy将成为我们在维尔京群岛的能源解决方案的一部分。多年来，WAPA一直与APR Energy保持积极的合作关系，我们很高兴能与他们合作，成为全世界首家将以液化石油气为燃料的TM2500+投入商用的电力公用事业公司。”

Campion预计这个项目将为其他试图以液化石油气作为更便宜的替代燃料并迅速从中获益的公用事业公司树立典范。Campion表示：“液化石油气在全球许多市场，尤其是加勒比地区以及非洲和亚洲部分地区引起了越来越多的关注，过去几年里，这些地区的液化石油气供应量已大大增加。TM2500+燃气轮机是为数不多能应用于液化石油气的快速电力技术之一，为客户带来了更大的灵活性，可以根据价格和供应状况在不同燃料之间快速无缝切换。”

这个新项目进一步拓展了APR Energy 2012年为WAPA安装的25MW柴油轮机电厂，使该电厂的总发电量达到50MW。