中国智能短途交通专业委员会（筹）工作组成立大会在京举行

首批电动平衡车国家标准即将出台

北京2016年12月12日电 /美通社/ -- 12月12日，中国贸促会（中国国际商会）在京召开中国智能短途交通行业创新发展论坛暨中国国际商会智能短途交通专业委员会工作组（筹）成立大会。中国贸促会副会长（中国国际商会）卢鹏起出席并致辞。北京市知识产权局局长汪洪、全国双打办、国家质检总局、国家工商总局、国家知识产权局、国家工业和信息化部、北京市商务委员会代表，以及美国消费品安全协会中国区首席代表Jake Miller，美国大使馆、欧盟驻华使团代表出席会议。

共同参与此会议的还有纳恩博公司、深圳乐行天下、上海新世纪机器人、深圳车小秘等智能短途交通行业领导品牌，美国UL、ATSM、SGS等权威认证机构，飞毛腿、青米等著名供应商以及京东商城和众多媒体记者。

卢鹏起副会长致辞指出，智能短途交通行业作为我国掌握自主知识产权的朝阳产业，拥有较大的生产规模、市场潜力和创新空间。目前虽然遭遇挑战，但必将拥有更加光辉的发展前景。中国贸促会会从多角度，全方位扶持新兴行业创新发展，鼓励智能短途交通行业健康成长。



中国贸促会副会长卢鹏起致辞

我国智能短途交通行业发展迅速，目前主要包括平衡车、扭扭车、电动滑板车以及各种变型延伸产品，集聚了全球范围内80%以上的知识产权和90%以上的产能，自主知识产权和常年累积的工业制造能力使该行业迸发出巨大活力。与此同时，该行业尚无国家质量标准，在美国、欧盟等主要出口市场存在知识产权和产品质量纠纷。

在此背景下，中国国际商会智能短途交通专业委员会筹备工作组。该工作组将筹备我国智能短途交通行业的首个专业委员会。行业组织工作组成立以后，将会下设秘书处、知识产权工作小组、质量标准工作小组、法律工作小组、公共关系工作小组和产业链整合及配套工作小组，全方位开展行业工作，力促行业健康发展。



中国智能短途交通专业委员会工作组成立仪式

目前，工作组通过不懈努力，已经推动行业内首批国标立项，正在筹备智能短途交通行业首部行业发展白皮书，并欢迎有志于以智能短途交通行业为事业的企业和机构加入行业组织。委员会将立足于行业需求，引导行业健康、有序、良性发展，促进行业规则和国家标准的建立完善，并积极对接国际规则、国外相关政府机构和检测组织，使我国智能短途交通行业在充分发挥知识产权优势、制造优势和规模优势的基础上，提升国际规则制定的话语权，逐步打造“中国智造”的典型代表。

智能短交通企业代表，纳恩博公司CEO高禄峰表示：“中国智能短途交通行业未来发展前景广阔，并影响整个世界短交通的发展。中国国际商会智能短途交通专业委员会筹备工作组的成立和国家标准及中国质量认证（CQC）标准的出台，将会规范市场起到积极的作用，提升中国智能短途交通整体制造水平，进而促进民族工业的发展。纳恩博公司将与广大拥有自主研发实力的创新型智能短途交通企业共同发展，推动中国制造的全球化发展。”



纳恩博公司CEO高禄峰致辞

会议宣布，首批电动平衡车国标《电动平衡车通用技术条件》和《电动平衡车安全要求及测试方法》已经正式开始起草，并于一年后报批。这两项国家标准的出台将彻底改变国内平衡车相关行业无质量和安全监督的状态，会对相关市场起到重要规范作用。

会议同时公布了智能短途交通行业的中国质量认证（CQC）标准。CQC是目前国内唯一的国家级官方权威认证，其涵盖整车的安全测试，如性能、机械以及关键零部件的要求。CQC认证标准平台已经上线，已经有部分企业投入到标准认定的工作中，且电商平台京东商城也表示将积极支持CQC认证标准，通过该标准的认证，对于智能短途交通产品和企业有重要的意义。