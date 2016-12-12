凯斯纽荷兰工业在华动力总成合资工厂在“世界级制造”中获铜级认证

凯斯纽荷兰工业位于中国重庆的合资制造工厂因卓越的制造能力在世界级制造项目中获得铜级认证。该工厂为凯斯纽荷兰工业的农机设备、建筑设备和商用车品牌生产动力总成，服务于全球市场。

上海2016年12月12日电 /美通社/ -- 位于中国重庆的上汽菲亚特红岩动力总成有限公司（简称“SFH”）在“世界级制造” (WCM) 项目中获得铜级 (Bronze Level) 认证。SFH是一家合资公司，其中凯斯纽荷兰工业 (CNH Industrial N.V.)（纽交所代码：CNHI /米兰证券交易所代码：CNHI）通过其下属品牌菲亚特动力科技 (FPT Industrial) 和依维柯 (Iveco) 品牌成为其主要控股股东。

这个工厂坐落于重庆黄茅坪经济开发区，参加了凯斯纽荷兰工业对其工厂与制造过程进行一体化管理的“世界级制造”项目。这个持续改进系统采用最先进的制造方法，包括全面质量控制、全面生产维护和全面工业工程管理，涉及工厂的所有员工，旨在通过实现零伤害、零缺陷、零故障和零浪费等目标，消除生产过程中的浪费和损失。

凯斯纽荷兰工业在其制造工厂中推出“世界级制造”项目，旨在确保在全球范围内均持续保持高标准的生产管理水平。这家重庆动力总成工厂在完成全面的独立评估之后获得铜级认证，是工厂发展史上重要的里程碑。

SFH成立于2007年，拥有约500名员工，是中国最大的柴油机制造企业之一，也是中国生产高技术、低排放柴油机的领军企业。该合资工厂生产轻型、中型和重型汽车发动机，用于道路和非道路以及发电和船舶领域。工厂约50%的产品出口至世界各地的市场，是中国首家能够生产满足北美 Tier4 Final 和欧洲欧六排放要求的发动机制造商。

屡获殊荣的菲亚特动力科技 Cursor 9 发动机便产自这个重庆工厂。Cursor 9柴油发动机为“2015年度最佳拖拉机”大奖凯斯Magnum，以及“2016年度最佳国际客车”奖依维柯Magelys提供动力。Cursor 9压缩天然气 (CNG) 发动机是世界上动力最强劲的9升天然气发动机，为专为长途运输特别设计的首款天然气卡车依维柯 New Stralis NP 提供动力。此外，Cursor 9天然气发动机最近获得2016年中国汽车及零部件行业发展创新大奖 -- “绿色环保奖”。