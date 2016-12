Strategy Analytics发表汽车以太网相关报告

Strategy Analytics:汽车平台战略、标准和新应用将提升以太网的市场潜力

到2023年市场需求将增至将近5.88亿个连接套接字

波士顿2016年12月12日电 /美通社/ -- 美国电气和电子工程师协会(Institute of Electrical and Electronics Engineers,IEEE)于2016年10月在巴黎举行了最近一届汽车以太网大会。

原先的会议指出汽车领域以太网部署进展缓慢,而 Strategy Analytics 发布的报告《汽车以太网:汽车平台战略、标准和新应用将拉动需求》(Automotive Ethernet: Vehicle Platform Strategies, Standards and New Applications to Boost Demand) 称,高速网络协议具有更加良好的发展前景。

如欲查看报告,敬请点击此处:http://bit.ly/2hh4Vhf / http://bit.ly/2gaUUSk

对于高成本、数据压缩和竞争性对手协议出现的担心,以前限制了以太网的使用(主要用于众多汽车原始设备制造商 (OEM) 的诊断端口)。然而,最新的发展却表明汽车制造商比以往更加渴望采用以太网。

Strategy Analytics 汽车业务部高级分析师 Kevin Mak 称:“速度更快的全新标准和互操作性测试的出现,以及更多供应商的参与,将鼓励更多的汽车制造商采用以太网。这些因素对以太网降低成本并促进竞争至关重要。在自动驾驶汽车、互联汽车,以及高清摄像头和显示器等需要千兆速度多路复用的新应用出现之前,这种需求已然成形。”

Mak 还表示:“但更为关键的因素仍将是部署高效的可拓展电气和电子架构,而这些架构可以作为全新汽车平台的标准进行部署。这种架构将成为数据‘骨干’,支持进一步降低成本并使汽车制造商能在无须重新设计其架构的情况下,具备在未来增加全新高带宽应用的灵活性。采取这样的战略最早能在2018年于豪华品牌的高档汽车细分市场之外创造更加广泛的部署范围。”