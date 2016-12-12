IPL与中国北京智能管家科技有限公司签署协议

内容是分销社会化机器人“iJINI”

韩国首尔2016年12月12日电 /美通社/ -- K-ICT Born2Global Centre（简称“Born2Global”）旗下成员公司 IPL 与北京智能管家科技有限公司于2016年11月11日签署了一份协议，内容为分销 IPL 的社会化机器人“iJINI”。据此协议，IPL 将在中国提供 iJINI 及相关人工智能 (AI) 服务。

IPL 首席执行官 Kim Kyeungwook 表示：“我们将于2017年3月前在中国推出 iJINI，并且这份协议保证最低销售额为160亿韩元（约合1350万美元），而这是目前韩国国内机器人制造商出口的单项最大金额。”

iJINI 是一种基于全新理念的机器人，结合了机器人、物联网 (IoT)、机器学习和用户体验 (UX) 设计。iJINI 机器人可以识别语音和人脸，并能提供家庭自动化、家庭安防、信息和娱乐等各种服务。IPL 目前正在开发技术，以便让其自主研发的安卓 (Android) 机器人模块和操作系统 (OS) 连接至长期演进 (LTE) 网络，从而提供支持 LTE 的智能家庭机器人服务。

在认可其设计能力方面，初创公司 IPL 在2016年红点设计奖 (2016 Red Dot Design Awards)（全球三大顶尖设计奖项之一）中荣获“最佳优胜者”奖。

Kim 还表示：“IPL 以其与众不同的机器人技术和美学设计为基础，计划探索包括中国在内的众多国际市场。”

垂询 IPL 的详情，敬请访问：http://www.ipl.global/。