THX以同类首款THX AAA(TM)放大器转变消费电子产品

THX AAA(TM)耳机放大器具备世界最低水平的失真、噪声和功耗

旧金山2016年12月12日电 /美通社/ -- 以世界级影院和电子设备认证著称的 THX 推出了 THX AAA™ 耳机放大器，这款让音频爱好者梦寐以求的产品具备世界最低水平的失真和噪音，并且功耗极低。对于喜欢音乐、电影和虚拟现实的挑剔的音频爱好者来说，THX AAA™ 放大器优于市面上其他任何放大器产品，并且与 THX 使命一致的是，它能够保证最高品质的音频体验。

THX AAA™ 放大器是 THX 首次进军组件技术领域。它把谐波、交调和交叉失真降低了20-100倍，带来了极其真实的无疲劳聆听体验，并把功耗降低了10倍，电池寿命超长。THXAAA™ 利用专利拓扑实现了这一点，取消了传统的失真机制并减小了偏置电流。THX AAA™ 提高了音频保真度，缩小了电池尺寸并延长了播放时间。旗舰产品 THXAAA-0放大器具备几乎测不到的-137分贝失真、63 mW 的高输出功率和仅仅5 mW 的静态功耗。

THX 音频研发部高级副总裁 Laurie Fincham 表示：“THX 品牌就是不折不扣的质量、同类最佳的性能和一致性的代名词。我们在 Benchmark Media AHB2 功率放大器上首次引入 AAA 技术，其采用了低失真和低噪音设计，来满足高级消费者和工作室环境的高要求。现在，我们采用这项技术来把失真降至最低，同时降低功耗，节省电池，为消费者带来相同的聆听体验。”

这款新产品标志着 THX 在萌芽期的最新发展。最近几个月，该公司把认证项目拓展至了现场娱乐和音乐会体验、达成了雷蛇 (Razer™) 品牌（服务于游戏玩家的全球领先生活方式品牌）下新的所有权、并任命了新的首席技术官，来为满足不断变化的消费者需求提供支持。