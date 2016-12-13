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果加智能亮相中国公寓影响力峰会

2016年12月13日 08:00 编辑： 经理人网编辑
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互联网智能锁助力公寓发展创新

北京2016年12月13日电 /美通社/ -- 近日，“中国公寓影响力峰会”上海落幕，峰会聚集了YOU+国际青年社区、新派公寓、万科泊寓、麦家公寓、V+space等数十家国内知名公寓品牌，并有空间研习社、公寓频道、寓透社等行业媒体到场。果加智能创始人、CEO段方华女士受邀出席，并参与圆桌讨论环节，与迈点网副总裁丁晓宇等嘉宾，共同探讨公寓运营服务与商业模式创新。

果加智能亮相中国公寓影响力峰会 互联网智能锁助力公寓发展创新
果加智能亮相中国公寓影响力峰会 互联网智能锁助力公寓发展创新

政策利好，房产助推，公寓迎来新发展

随着国家政策的明确支持，经济结构的全面改革和人口红利的进一步释放，新一代消费群体居住观念正产生着巨大转变，公寓发展的脚步愈发加快和稳定。

中央新政策改革，引领了公寓市场的兴起，对房产的发展，起到了助推作用地产行业在进入存量时代后，如何盘活存量资产，为未来房地产行业增加新的盈利的盈利点，长租公寓大有可为。而国家对租赁市场政策性的支持，建立了住房租赁信息政府服务平台，加快培育和发展了住房租赁市场，一系列举措，都表明了长租公寓在未来发展强劲。

房屋租赁企业日趋成熟的集约化管理和专业化运营，使各公寓品牌都在管理模式运营发展等方面寻找自己的特色，打造规范化、标准化、个性化的公寓品牌。

一把互联网智能锁  助力公寓品牌运营创新

移动互联网时代席卷了人们的生活，为响应国家“互联网+”的口号，各行业都开始乘着快车前进。政策的支持，出现了“公寓热”现象，而这些瞬间涌现的公寓房源，在品质、服务水平、资源整合能力方方面面参差不齐，更重要的是，缺乏了创新能力，一成不变的运营模式，让市场缺乏了活力。

论坛中，果加智能创始人、CEO段方华女士，与万科泊寓副总经理池峰，微家公寓创始人李树德，麦家公寓联合创始人朱甜园迈点网副总裁丁晓宇等嘉宾一同探讨公寓运营服务与商业模式创新。

各嘉宾从互联网+公寓金融+公寓等不同角度，提出公寓运营中的创新方法，以及如何更好为公寓运营降低成本。段方华提出，果加除了保持自有产品、系统的开发与创新，与公寓创建初期的合作介入，将发挥职能硬件的更大价值。例如，果加和某知名地产旗下的品牌公寓合作模式为，在前期设计建造中，加入了果加硬件系统，在今后的公寓发展与管理中，将更好帮助公寓降低成本，提高管理效率。

新蓝海市场，果加互联网智能锁风头正劲

在国家各项政策激励与市场大需求的推动下，长短租公寓市场成为“新蓝海”，未来3-5年将迎来快速、规范发展。果加经过多年B端市场的积累，不仅成为共享经济不可或缺的强力助推器，且已经建立了一个从发货到服务商、安装到评价反馈的服务业主平台。

果加也凭借过硬的产品实力与实现各PMS平台全打通，赢得了国内TOP中长租、分租、短租等众多品牌企业的信赖。凭借产品的高品质与适用性，果加在国内商用市场占有率遥遥领先，自如、小猪、携程、绿地、万科等行业TOP企业，均与果加达成战略合作伙伴关系。

未来，果加将持续在这一领域深耕，打造基于互联网智能锁的硬件云与智能出入产品，为公寓管理者提供更优质便捷服务，为优质用户提供更好的入住体验。

现果加正面向全国招募商务代理合作伙伴，详情请咨询果加官方网站。

iPhone 6s Plus
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