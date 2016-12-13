果加智能亮相中国公寓影响力峰会

互联网智能锁助力公寓发展创新

北京2016年12月13日电 /美通社/ -- 近日，“中国公寓影响力峰会”上海落幕，峰会聚集了YOU+国际青年社区、新派公寓、万科泊寓、麦家公寓、V+space等数十家国内知名公寓品牌，并有空间研习社、公寓频道、寓透社等行业媒体到场。果加智能创始人、CEO段方华女士受邀出席，并参与圆桌讨论环节，与迈点网副总裁丁晓宇等嘉宾，共同探讨公寓运营服务与商业模式创新。



果加智能亮相中国公寓影响力峰会 互联网智能锁助力公寓发展创新

政策利好，房产助推，公寓迎来新发展

随着国家政策的明确支持，经济结构的全面改革和人口红利的进一步释放，新一代消费群体居住观念正产生着巨大转变，公寓发展的脚步愈发加快和稳定。

中央新政策改革，引领了公寓市场的兴起，对房产的发展，起到了助推作用。地产行业在进入存量时代后，如何盘活存量资产，为未来房地产行业增加新的盈利的盈利点，长租公寓大有可为。而国家对租赁市场政策性的支持，建立了住房租赁信息政府服务平台，加快培育和发展了住房租赁市场，这一系列举措，都表明了长租公寓在未来发展强劲。

房屋租赁企业日趋成熟的集约化管理和专业化运营，使各公寓品牌都在管理模式、运营发展等方面寻找自己的特色，打造规范化、标准化、个性化的公寓品牌。

一把互联网智能锁 助力公寓品牌运营创新

移动互联网时代席卷了人们的生活，为响应国家“互联网+”的口号，各行业都开始乘着快车前进。政策的支持，出现了“公寓热”现象，而这些瞬间涌现的公寓房源，在品质、服务水平、资源整合能力方方面面参差不齐，更重要的是，缺乏了创新能力，一成不变的运营模式，让市场缺乏了活力。

论坛中，果加智能创始人、CEO段方华女士，与万科泊寓副总经理池峰，微家公寓创始人李树德，麦家公寓联合创始人朱甜园，迈点网副总裁丁晓宇等嘉宾一同探讨公寓运营服务与商业模式创新。

各嘉宾从“互联网+公寓”、“金融+公寓”等不同角度，提出公寓运营中的创新方法，以及如何更好地为公寓运营降低成本。段方华提出，果加除了保持自有产品、系统的开发与创新，与公寓创建初期的合作介入，将发挥职能硬件的更大价值。例如，果加和某知名地产旗下的品牌公寓合作模式为，在前期设计建造中，加入了果加硬件系统，在今后的公寓发展与管理中，将更好地帮助公寓降低成本，提高管理效率。

新蓝海市场，果加互联网智能锁风头正劲

在国家各项政策激励与市场大需求的推动下，长短租公寓市场成为“新蓝海”，未来3-5年将迎来快速、规范发展。果加经过多年B端市场的积累，不仅成为共享经济不可或缺的强力助推器，且已经建立了一个从发货到服务商、安装到评价反馈的服务业主平台。

果加也凭借过硬的产品实力与实现各PMS平台全打通，赢得了国内TOP中长租、分租、短租等众多品牌企业的信赖。凭借产品的高品质与适用性，果加在国内商用市场占有率遥遥领先，自如、小猪、携程、绿地、万科等行业TOP企业，均与果加达成战略合作伙伴关系。

未来，果加将持续在这一领域深耕，打造基于互联网智能锁的硬件云与智能出入产品，为公寓管理者提供更优质便捷服务，为优质用户提供更好的入住体验。

现果加正面向全国招募商务代理合作伙伴，详情请咨询果加官方网站。