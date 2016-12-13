美德医联合数百家诊所，打造高品质口腔诊所联盟

北京2016年12月13日电 /美通社/ -- 近日，美德医齿科平台 -- “齿科的大众点评”，联合北、上、广、深一些大型连锁口腔诊所及高品质单体诊所，建立起高品质口腔诊所联盟，共同为患者打造高品质且可负担的口腔健康类产品。

截止目前、已有数百家诊所入驻美德医平台，并全部完成信息公开工作，高品质的口腔诊所联盟已初现规模。患者已经可以通过美德医微信公众号（微信名称：美德医）查询到每家合作诊所的详细信息和价目表，美德医联合多家诊所、通过普及口腔保健知识，呼吁大众关注口腔健康。并且，美德医将在近期、针对不同年龄段的需求陆续推出数款口腔健康类产品；美德医希望通过其提供的高性价比、高品质的口腔产品，造福更多患者。美德医表示，下一步的另一个目标是继续扩大高品质口腔诊所网络，针对不同年龄层的患者、推出更多细分口腔产品。

口腔健康是全身健康的重要组成部分，口腔健康直接或间接影响全身健康。经研究证明，牙病可以引发或加重心脏疾病、呼吸道疾病、糖尿病、胃肠道疾病、老血管疾病，并影响儿童的生长发育、危害全身健康，影响生命质量。世界卫生组织在2001年正式提出“8020”计划，即到80岁时还有20颗能够正常咀嚼、保证生理需要的功能牙。但是据调查显示，我国中老年人口腔健康率不足15%，65岁~74岁的老年人群中牙齿缺失比例甚至高达86.1%。这是什么原因造成的呢？

在欧美国家，人们对口腔的健康问题非常重视，通常他们会定期2-3个月左右检查一次牙齿。而在中国，一方面患者对口腔保健并不在意，中国患者对待口腔问题仍然以治疗为主，“重治疗、轻预防”。另一方面支付方即社保在口腔治疗方面的报销比例不足20%，且公立医院牙科门诊或公立牙科医院门庭若市，“看牙难、看牙贵”也让部分消费者望而却步。其实，只要从小养成良好的口腔卫生习惯、正确刷牙，定期进行口腔检查和洁治，做到“早发现、早治疗”，想要保持口腔健康并不难。

然而现在口腔行业鱼龙混杂，诊所质量参差不齐，医疗信息不透明，患者很难分辨和选择有保障的医疗机构。美德医作为专业的健康管理公司，通过其微信公众号，帮助患者了解更多口腔医疗机构及医生的信息，从而选择有品质保障以及适合自己的医疗机构就诊。

2011年进入中国的美德医（MedImpact），是美国最大的非销售药品的药品福利管理公司（即PBM，Pharmacy Benefit Management），其药品药费报销和审核系统与全美6万5千多家医疗机构联网，服务对象包括财富500强企业和全美最主要的十家保险公司中的八家，以及美国的州和联邦政府。美德医自2016年4月进入口腔行业后，已与北、上、广、深数百家高品质诊所建立合作关系，消费者可以在微信端搜索“美德医”查看这些合作诊所的介绍、齿科项目的市场价等信息，所有合作诊所的价格信息在此平台透明且公开。同时，消费者还可以在“美德医”微信公众号中进行诊所预约，在就诊结束后，对就诊诊所及医生进行评价。

其实，要选择到一家靠谱的口腔诊所及医生并不是一件难事，美德医建议可以从三个方面进行考察：即医疗机构、医生及费用。

如何选择口腔医疗机构？

诊所消毒、环境是判断诊所质量的重要条件，可以快速从下边几个方面判断：

消毒是否规范 ：

所有接触患者的器械都要通过专用的高压灭菌锅进行高温高压消毒，达到完全灭菌的效果。必须做到“一人一针一灭菌”的要求，才能使用。

是否 使用一次性口腔器械盒并做到“一人次一换”。

使用的所有消毒器械 、 指示卡是否变色，以及确保治疗时医护之间的无菌四手操作 。

环境与卫生 ：

诊疗区域是否干净、安静；牙椅是否以屏障相隔或采用独立单间 ； 齐全的消毒、监护、治疗设备也是判断诊所是否正规的有效依据。

诊疗区域是否干净、安静；牙椅是否以屏障相隔或采用独立单间 齐全的消毒、监护、治疗设备也是判断诊所是否正规的有效依据。 患者服务 ：

治疗前告知患者治疗结果、存在的风险、预计费用；有额外的患者教育；完整的回访机制和记录等。

美德医齿科平台实地考察上千家口腔诊所，并且根据美德医完善的评分标准为所有诊所打分，最终筛选出优质的医疗机构。通过美德医平台，可以详细地了解每家诊所情况、患者评价、医生资质，快速找到有品质保障的诊所。

如何选择靠谱的医生？

医疗机构的规模不能与医生能力强画等号，大医院里边医生也不是都强，口腔诊所也是卧虎藏龙的。同时，公立医院也有一部分医生会在诊所自由执业，这就成就了一些小而精的口腔诊所，这些诊所也许不是规模很大，但是某些治疗的专业技术很强。

对于一般患者来说，一味地追求技术大牛是没有太大意义，如果牙齿情况不算复杂的话，找到一位“合格”医生足以。

如何快速找到合适医生？最简单的方法就是在美德医平台上找。通过诊所的专家团队列表，就可以轻松了解每个医生的专长、背景、专业经验，同时还可以看其他患者对医生的评价。

乱收费，怕被坑？

对普通患者来说，看牙的费用也是很重要的因素。很多消费者担心口腔诊所会乱收费，其实只要是正规、专业的医疗机构，无论是公立医院还是口腔诊所，都不会有乱收费的现象。

美德医合作诊所，全部公开展示诊疗项目收费情况。就诊前，可以通过诊所的诊疗项目列表，了解合理费用范围，还可以对比各个诊所收费情况，选择最适合的诊所。

口腔健康不仅影响着身体健康，同时还会影响人们的心理健康，拥有一口健康、整齐的牙齿会让人更加自信。从现在开始进行口腔健康管理，就能有灿烂的笑容。