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美德医联合数百家诊所，打造高品质口腔诊所联盟

2016年12月13日 08:00 编辑： 经理人网编辑
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北京2016年12月13日电 /美通社/ -- 近日，美德医齿科平台 -- “齿科的大众点评”联合北、上、广、深一些大型连锁口腔诊所及高品质单体诊所，建立起高品质口腔诊所联盟，共同为患者打造高品质且可负担的口腔健康类产品。

截止目前、已有数百家诊所入驻美德医平台，并全部完成信息公开工作，高品质的口腔诊所联盟已初现规模。患者已经可以通过美德医微信公众号（微信名称：美德医）查询每家合作诊所的详细信息和价目表美德医联合多家诊所通过普及口腔保健知识，呼吁大众关注口腔健康并且，美德医将在近期、针对不同年龄段的需求陆续推出数款口腔健康类产品美德医希望通过其提供的高性价比、高品质的口腔产品，造福更多患者。美德医表示，下一步的另一个目标是继续扩大高品质口腔诊所网络，针对不同年龄层的患者、推出更多细分口腔产品。

数百家诊所已入驻平台，并推出数款口腔健康类产品
数百家诊所已入驻平台，并推出数款口腔健康类产品

口腔健康是全身健康的重要组成部分，口腔健康直接或间接影响全身健康。经研究证明，牙病可以引发或加重心脏疾病、呼吸道疾病、糖尿病、胃肠道疾病、老血管疾病，并影响儿童的生长发育、危害全身健康，影响生命质量。世界卫生组织在2001年正式提出“8020”计划，即到80岁时还有20颗能够正常咀嚼、保证生理需要的功能牙。但是据调查显示，我国中老年人口腔健康率不足15%，65岁~74岁的老年人群中牙齿缺失比例甚至高达86.1%。这是什么原因造成的呢？

在欧美国家，人们对口腔的健康问题非常重视，通常他们会定期2-3个月左右检查一次牙齿。而在中国，一方面患者对口腔保健并不在意，中国患者对待口腔问题仍然以治疗为主，“重治疗、轻预防”。另一方面支付方即社保在口腔治疗方面的报销比例不足20%，且公立医院牙科门诊或公立牙科医院门庭若市，“看牙难、看牙贵”也让部分消费者望而却步。其实，只要从小养成良好的口腔卫生习惯、正确刷牙，定期进行口腔检查和洁治，做到“早发现、早治疗”，想要保持口腔健康并不难。

然而现在口腔行业鱼龙混杂，诊所质量参差不齐，医疗信息不透明，患者很难分辨和选择有保障的医疗机构。美德医作为专业的健康管理公司，通过其微信公众号，帮助患者了解更多口腔医疗机构及医生的信息，从而选择有品质保障以及适合自己的医疗机构就诊。

2011年进入中国的美德医（MedImpact），是美国最大的非销售药品的药品福利管理公司（即PBMPharmacy Benefit Management），其药品药费报销和审核系统与全美6万5千多家医疗机构联网服务对象包括财富500强企业和全美最主要的十家保险公司中的八家，以及美国的州和联邦政府。美德医自2016年4月进入口腔行业后，已与北、上、广、深数百家高品质诊所建立合作关系，消费者可以在微信端搜索“美德医”查看这些合作诊所的介绍、齿科项目的市场价等信息，所有合作诊所的价格信息在此平台透明且公开。同时，消费者还可以在“美德医”微信公众号中进行诊所预约，在就诊结束后，对就诊诊所及医生进行评价。

美德医，贴心的口腔健康管理专家
美德医，贴心的口腔健康管理专家

其实，要选择到一家靠谱的口腔诊所及医生并不是一件难事，美德医建议可以从三个方面进行考察：即医疗机构、医生及费用。

如何选择口腔医疗机构？

诊所消毒、环境是判断诊所质量的重要条件，可以快速从下边几个方面判断：

  • 消毒是否规范
    所有接触患者的器械都要通过专用的高压灭菌锅进行高温高压消毒，达到完全灭菌的效果。必须做到“一人一针一灭菌”的要求，才能使用。
    是否使用一次性口腔器械盒并做到“一人次一换”。
    使用的所有消毒器械指示卡是否变色，以及确保治疗时医护之间的无菌四手操作
如何判断口腔诊所的消毒是否规范？
如何判断口腔诊所的消毒是否规范？
  • 环境与卫生
    诊疗区域是否干净、安静；牙椅是否以屏障相隔或采用独立单间齐全的消毒、监护、治疗设备也是判断诊所是否正规的有效依据。
  • 患者服务
    治疗前告知患者治疗结果、存在的风险、预计费用；有额外的患者教育；完整的回访机制和记录等。

美德医齿科平台实地考察上千家口腔诊所，并且根据美德医完善的评分标准为所有诊所打分，最终筛选出优质的医疗机构。通过美德医平台，可以详细地了解每家诊所情况、患者评价、医生资质，快速找到有品质保障的诊所。

如何选择靠谱的医生？

医疗机构的规模不能与医生能力强画等号，大医院里边医生也不是都强，口腔诊所也是卧虎藏龙的。同时，公立医院也有一部分医生会在诊所自由执业，这就成就了一些小而精的口腔诊所，这些诊所也许不是规模很大，但是某些治疗的专业技术很强。

对于一般患者来说，一味追求技术大牛是没有太大意义，如果牙齿情况不算复杂的话，找到一位“合格”医生足以。

如何快速找到合适医生？最简单的方法就是在美德医平台上找。通过诊所的专家团队列表，就可以轻松了解每个医生的专长、背景、专业经验，同时还可以看其他患者对医生的评价。

乱收费，怕被坑？

对普通患者来说，看牙的费用也是很重要的因素。很多消费者担心口腔诊所会乱收费，其实只要是正规、专业的医疗机构，无论是公立医院还是口腔诊所，都不会有乱收费的现象。

美德医合作诊所，全部公开展示诊疗项目收费情况。就诊前，可以通过诊所的诊疗项目列表，了解合理费用范围，还可以对比各个诊所收费情况，选择最适合的诊所。

口腔健康不仅影响着身体健康，同时还会影响人们的心理健康，拥有一口健康、整齐的牙齿会让人更加自信。从现在开始进行口腔健康管理，就能有灿烂的笑容。

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