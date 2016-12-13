华住雅高强势开拓中高端酒店市场

上海2016年12月13日电 /美通社/ -- 2016年12月12日，雅高美华战略发布会暨签约仪式再次于上海康桥诺富特酒店隆重举行，以华住酒店集团执行副总裁暨高档事业部CEO孙武领军的雅高美华团队分享了美爵、禧玥、诺富特、美居四大中高档酒店品牌的发展成果和战略布局。本次会上共签约14个新项目，是继今年5月签约会之后，又一场业内大型签约会，同时也树立起了另一个里程碑。纵观华住与雅高酒店集团宣布长期战略联盟协议正式落地至今的短短10个多月里，雅高美华团队新签约项目已近40个，其中大部分项目分布于一、二线城市，仅上海一地就有超过十个新增项目，业绩斐然。至今已新开业6家美居酒店和1家诺富特酒店。



雅高美华发布会现场签约14家新项目

强强联手，双渠道分销模式成效显著

雅高和华住合作以后形成的双平台分销模式，为品牌业主们带来了更多国际化的客人和更加稳定的收益。

华住与雅高全球会员总数已超1亿。目前，两大酒店集团的CRS系统已完全打通，双方的交叉销售也已初见成效。上海美仑美居酒店是华住接管的第一家美居酒店，经过一年多的经营，其RevPAR（每间可供出租客房收入）提升150元，出租率由65%提升至近90%，GOP率（经营毛利润）超过60%，已远高于行业水平。

而今年9月开业的上海虹桥枢纽美居酒店由于得到华住和雅高双渠道的支撑，开业仅一个月后就进入持续满房的状态。开业至今，中外宾客比例约7:3（国内客源约占70%）；其中，40%的客人来自于华住官方预订渠道，30%的客人来自于雅高官方预订渠道。

中法融合，中高端酒店备受青睐

创立于1973年的美居品牌，是法国雅高酒店集团旗下的中高档酒店，位列全球第二大的中端酒店品牌，秉承Glocal（全球本土化）的产品设计标准，让每一家酒店都各具特色，既彰显了法国元素的国际个性，又不失本土特色，备受全球商务人士青睐。

华住引进美居品牌后，一方面坚持雅高高标准不变，另一方面也充分发挥华住集团本土酒店开发和运营能力，倡导“激发多彩人生，体验法式生活”的产品特色，为国内消费者带来融合法式浪漫的感官优雅生活方式，为宾客创造丰富多彩的社交空间。例如，在产品上重新引入了法式香氛：美居酒店的专属香氛，灵感源自调香大师贾克•波巨的神话之作 -- CoCo小姐香水，以茉莉与玫瑰味基调。清新素洁的纯白茉莉代表东方的含蓄典雅，鲜艳妖娆的五月玫瑰则代表着西方的热情勇敢。当两者相遇，恰好就演绎了美居酒店东方遇上西方的故事。

美居品牌所打造的高品质、国际范酒店，获得消费者的一致认可。在第三方客评满意度调查中，对于美居的年度平均满意度高达84%，同时也频获国内大型著名地产商的关注。

孙武乐观表示：“凭借国际化的品牌形象、品质和内涵，加以华住集团强有力的开发和运营能力，美居品牌将以3年近200家的速度遍布全国，为商务出行与休闲旅游提供舒适优雅的住宿体验。”

根据经济学人智库（EIU）发布的《中国消费者2030年面貌前瞻》白皮书报告预测，2030年中国高收入人群（年收入大于20万元）占比将达到15%，总量超过2亿人。高品质的高档酒店也将迎来发展契机。雅高美华团队在大力开发及运营美居品牌的同时，也将着力于对诺富特、美爵及本土酒店品牌禧玥的全力发展。明年将有更多的中高档酒店面世于公众。