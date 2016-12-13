Crocs新任品牌大使邀你一同“Come As You Are”

科罗拉多尼沃特2016年12月13日电 /美通社/ -- Crocs（纽交所代码：CROX）今天宣布娱乐界巨星德鲁-巴里摩尔 (Drew Barrymore)、约翰-塞纳 (John Cena)、林允儿 (Yoona Lim) 和刘宪华 (Henry Lau) 将在“Come As You Are”品牌活动中出任全球品牌大使，鼓励每个人去发现自身的独一无二，在鞋履中找到属于自己的舒适自如。

“‘Come As You Are’这一品牌活动邀请人们分享自己的与众不同，”Crocs 首席执行官格雷格瑞柏特 (Gregg Ribatt) 表示，“Crocs 呈现的品牌形象一直是乐观的、多样的、舒适的并且敢于创新。德鲁、约翰、允儿和宪华与我们想要传递的品牌精神十分契合，包括倡导多样性，并鼓励我们去发现自身的与众不同之处。”

Crocs 作为全球创新休闲鞋履领导者，以其具有代表性的经典克骆格和其他适宜四季的丰富鞋履款式广受欢迎。此次品牌活动将于2017年上旬推出。

金球奖得主德鲁-巴里摩尔 (Drew Barrymore) 是一名美国演员、企业家、制片人、导演和作家，早在11个月大的时候就开启了她的演艺生涯，参演并制作了许多票房大卖的作品，如《一吻定江山》、《霹雳娇娃》、《初恋50次》和《E.T》，并且将于2017年出演 Netflix 喜剧《Santa Clarita Diet》。“当 Crocs 跟我谈到这个活动的时候，我一下就被这个活动将带来的积极性吸引住了，”巴里摩尔说到，“‘Come As You Are’这个活动传递的精神是 -- 无论你做什么，都能舒服地做自己。作为两个年幼的孩子的母亲，这种精神对我而言很重要。这个世界给予你的爱比给予你的冷漠要多的多，你只需敞开心扉去接受这一切。”

林允儿 (Yoona Lim) 作为少女时代的一员，2007年在韩国首次登上音乐舞台，从音乐偶像跨界为屡获嘉奖的女演员，允儿拥有了越来越高的人气。她还热衷于慈善事业。“我喜欢‘Come As You Are’这个活动是因为，这是一个鼓励人们在鞋履中找寻舒适的好机会，”允儿表示，“本次活动的意义在于告诉我们克服先入为主的观念，做任何事情都要找到自己舒服的状态，做真实的自己。”

作为亚洲知名团体 Super Junior-M 队员、歌手、作曲人及制作人，刘宪华 (Henry Lau) 是一位多面性的音乐家，并且在电视剧和真人秀中有着活跃表现，使他在亚洲娱乐界广为人知。“有些人害怕做真实的自己。我以前也一样，不敢让别人知道我的恐惧、自我怀疑，甚至连自己取得的成就也是，因为不想要被评判。” 宪华跟我们分享到，“我喜欢本次活动一部分的原因是，它鼓励我们庆祝所有经历过的事 -- 无论好与坏。”

从最初默默无闻到参加摔跤狂热大赛，之后出演动作大片，再到今年主持年度最佳体育表现奖和全美青少年人气榜的颁奖典礼，约翰-塞纳（John Cena）曾摘得15次美国职业摔跤世界冠军，他“永不放弃”的精神为全球数百万粉丝所熟知。“我对这次‘Come As You Are’活动有着深刻的自己的理解，”塞纳说到，“14岁时，我因为‘跟别人不一样’而受到欺负，从那时起我就一直告诉自己并鼓励别人，不要害怕做自己，并且学会了遇事不要仅仅消极承受，而是努力将它变得积极一点。我很欣赏像 Crocs 这样具有代表性的品牌可以站出来，举办一个鼓励做自己的活动，对于我而言再合适不过了。”

Crocs 将于2017年伊始分享更多相关活动信息，敬请关注。