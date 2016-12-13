贸大2016年度戴耐德英语软件培训工作圆满完成

北京2016年12月13日电 /美通社/ -- 随着11月底本年度最后一节英语软件培训课的结束，戴耐德(公司英文名：DynEd) 为对外经济贸易大学（以下简称：“贸大”）新生开展的、为期1个半月左右的培训工作也正式告一段落。这是双方合作13年来，戴耐德持续时间最长的一次集中培训，主要围绕软件使用方式、教学方法、学生常见问题答疑等内容展开。



戴耐德为数千名贸大学子解读软件的科学设计理念

10月份的两场宣讲活动剖析了戴耐德软件整体设计的科学理念和学术基础，与大家共同探讨了为什么中国学生学了这么多年英语，听不懂也讲不出的怪现状；而后续的几场培训课程则更侧重帮助大家如何更高效地使用软件。两种不同的讲解方式都为同学们更切身地了解软件的实用价值和学习理念，进一步改善学习方式，加深学习效果奠定了基础。

作为教育部直属的国家“211工程”首批全国重点大学，贸大几十年来一直是中国专业培养外语学术人才和经贸事业人才的重要基地，学子遍布海内外。贸大一直坚持走在英语教学领域的前沿，从2003年就引入戴耐德英语学习软件。和北大光华管理学院一样，都成为第一批在国内英语语言教学领域“吃螃蟹”的知名院校。贸大通过机辅教学帮助学生构建了全面的英语语言框架，惠及学生数量已接近10万名。

戴耐德之所以为贸大所看重，就是其与国内绝大部分英语学习产品截然不同的科学设计理念。从1987年开发英语学习软件以来，戴耐德就坚持“将英语作为技能来学习”的理念，通过技术来驱动学习者以目标学习为导向。同时，依托涵盖了英语听说读写4大技能的全面课程体系，通过近30年来收集、研究的英语学习行为数据，戴耐德能确保每个学生个性化的有效练习，帮助学习者量化自己的学习效果。

在中国传统的义务教育阶段，英语课堂大多数是没有专门的纠音课、听力课以及口语课的，而因为升学考试的压力，同学们往往也不太重视开口和听力的过程，只关注卷面测试，导致很多人都是能读懂一点儿英文但听不懂细节，也无法流利地说出英文，更有同学的英语学习兴趣被完全扼杀，非常可惜。大家往往在出入社会、进入实战英语应用阶段以后，才逐渐意识到能听懂英语，开口说英语是多么重要。此时，寻找适合自己的学习方法，高效、快速地学会英语就成为很多人迫切的需求。

也正因于此，越来越多的教育工作者和终端学生用户发掘到了学习戴耐德英语软件的重要性。很多国家的教育部直接引进戴耐德，在全国范围内的公立中小学、高中以及大学进行推广和普及应用，在义务教育和高等教育阶段为提升公民整体英语水平，找到了科学有效、健康实用的长远发展方向。