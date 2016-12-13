冷王再度荣膺“金链奖-中国冷链优秀运输技术装备服务商”称号

上海2016年12月13日电 /美通社/ -- 创造舒适、可持续发展及高效环境的全球领导者英格索兰公司（纽交所代码：IR）旗下品牌冷王，近日荣膺第四届中国冷链产业“金链奖 -- 中国冷链优秀运输技术装备服务商”称号。凭借在运输冷链业内领先的产品和技术实力，以及创新智能科技的研发与应用，冷王已连续第三次荣获此项殊荣。

中国冷链产业“金链奖”由中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会创立，每两年评选一次，目前已经成为国内衡量冷链物流产业企业实力的重量级行业奖项。今年的评选历经组委会评审专家初审、网络公开投票、行业专家现场评审、组委会最终评定等多项审核。最终，冷王凭借其在转型创新、技术升级、服务质量可靠性、以及企业综合实力等方面的突出表现，再次从众多优秀的参选企业中脱颖而出，成功荣获“金链奖 -- 中国冷链优秀运输技术装备服务商”荣誉称号。

“非常荣幸能够再度荣获此项殊荣，这是对冷王多年来致力于以高效节能的运输温控技术与设备研发，助力中国冷链物流产业的升级与发展的高度认可。”英格索兰冷王中国区总经理周超先生表示，“如今冷链物流产业也已进入物联网时代，作为最早将冷链设备与互联网+进行整合应用的全球运输温控品牌，冷王一直在整合资源，不断提升产品功能和服务与互联网+的对接，引领冷链物联网的发展。与此同时，冷王还通过不断推出节能环保、高效智能的产品和解决方案，致力于持续推动冷链运输业新能源的应用和发展，并助力如‘一带一路’等国家政策的落实。”

作为全球最大的运输温控系统制造商之一，冷王经过78年的创新和发展，在全球拥有7个世界一流工厂、3个尖端研发中心和900多个代理商的服务网络。近年来，冷王不断研发并推出新能源环保产品，践行母公司英格索兰在全球范围内的节能环保承诺。今年10月，冷王推出了冷藏车应用领域的新能源制冷机组EV系列。与传统柴电一体的冷链制冷机组不同，EV系列是冷王团队创新研发的纯电动机组产品。经过与国内主流电动卡车研发生产厂，如比亚迪、东风等公司的共同技术攻关对接，EV系列在制冷性能、能效比、安全防护、CAN总线通讯、备电应用等方面均有出色的表现。

此外，针对国内未来细分市场和高端冷链市场的需求，冷王还为客户提供智能化、个性化的产品与服务，如恒温控制制冷产品、多温区分控制冷机组、超低温陆运制冷机组、航空应用冷链温控设备等。自2013年起，冷王为中欧班列量身定制了全程双向监控的整体温控解决方案，并覆盖如“渝新欧”、“郑新欧”、“蓉欧快铁”等中欧班列重要干线。24小时精确温控和“全程冷链”的可靠保障，使冷王的整体温控解决方案不仅解决了国际联运中的冷链断链难题，同时也让中欧班列的日夜运转成为可能，帮助带动了“一带一路”沿线区域的经贸发展。