资源共享、相互扶持，SGS深化港口业务合作

上海2016年12月13日电 /美通社/ -- 近日，全球领先的检验、鉴定、测试和认证机构SGS携手唐山曹妃甸煤炭港务有限公司（下简称曹妃甸港务公司）在曹妃甸港商务区的曹妃岛酒店主楼会议厅联合举办客户交流会。举办此次客户交流会旨在了解聆听客户的指导建议和意见反馈，提升客户业务支持，共谋发展。当天，SGS中国区副总裁及自然资源事业群总经理颜立新先生、曹妃甸煤炭港务有限公司董事长陈立新先生等出席了会议并发表致辞演讲。

唐山曹妃甸煤炭港务有限公司与SGS达成战略合作伙伴关系。目前，SGS 已在曹妃甸港口区内建立制样室和实验室，实现采、制、化一体化，能够就近最大限度地满足客户的定制化需求，做到资源共享、互惠互利、优势互补、相互支持，在口岸共同开展煤炭产品贸易的检验、鉴定、测试和认证等检验检测业务合作，并持续深化合作成果。SGS品牌有助于提升唐山曹妃甸煤炭港务有限公司配套服务的价值，通过双方的合作共同发展和完善贸易配套服务功能。

SGS颜立新先生在致辞时向在座的曹妃甸港务公司领导及客户朋友们的鼎力支持表示了感谢。他说到，“一直以来，拓展与港口方面的合作是SGS的一贯策略。无论是北方的秦皇岛港、中部的上海港，还是南部的广州港，自SGS在中国发展至今的二十多年里，伴随着公司业务版图的扩充，我们与各个港口的合作模式及合作关系一直都在不断完善、深化。”

唐山曹妃甸煤炭港务有限公司作为秦皇岛港股份有限公司发展战略的重要组成，为适应“西煤东运”、“北煤南运”、“铁海联运”的煤炭供需格局，唐山曹妃甸煤炭港务有限公司应运而生，其煤炭货源腹地主要包括山西和内蒙，主要铁路通道为大秦线及张唐线，一个港区同时有两条煤炭运输铁路直接通达的只有曹妃甸港区。得天独厚的集疏运优势、行业领先的精良设备、严谨的质量管理、客户至上的服务意识、绿色生态港口建设，让曹妃甸港口发展立足于高起点高水准的营运机制。曹妃甸港务公司与SGS的发展理念不谋而合，相信强强联合必将为港口贸易的蓬勃发展注入新的活力。

会上，客户代表就曹妃甸港口的运输能力，以及港务公司和第三方检验公司如何快速响应客户需求提出了一些具有代表性的问题，SGS及港务公司专家都就目前的服务能力为现场客户做出了详细介绍与解答，“随着这些年的合作与长足发展，港方及SGS的服务能力和质量也在与时俱进，不断完善，不论是快速响应满足装卸需求，还是检验及测试的规范准确性以及时效性，我们永远都是力求做到客户利益最大化！”对此，客户纷纷表示对以后的合作信心满满。

SGS集团是全球领先的检验、鉴定、测试和认证服务机构。其中国区通标标准技术服务有限公司开展煤炭检测业务已达二十多年，在全国不同区域均建有标准化的煤炭检测实验室，经验丰富，网络完善，并结合企业需要开展水尺计重、机械化采样系统、煤炭采制化等相关的培训、技术咨询及企业管理认证服务，为进出口贸易和国内贸易的健康发展保驾护航。

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