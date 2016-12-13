全棉时代试水“新零售”，正式启动大店运营模式

深圳2016年12月13日电 /美通社/ -- PurCotton全棉时代，一直以舒适、健康、环保的品牌属性为众人所熟知，依托良好的品牌形象与市场口碑，全棉时代近年来获得快速发展。12月4日，全棉时代第100家门店在北京来福士广场盛大开业，标志着该品牌历时七年取得了里程碑式的发展。



全棉时代第100家门店在北京来福士广场盛大开业

全棉时代第100家门店在北京来福士广场盛大开业

全棉时代诞生于2009年，是目前国内唯一一家拥有医疗背景的全棉高端生活用品品牌。正如品牌名字中蕴含的Pure 和Cotton，全棉时代坚持用100%天然棉花生产出健康、舒适、高品质的生活护理用品，其产品涵盖PurCotton Kids婴童、PurCotton Women女士、PurCotton Men 男士、PurCotton Home家居四大品类。

七年坚守，全棉时代不忘初心获认可

企业因为梦想而走得更长远。全棉时代始于一个纯朴而坚定的梦想：让人们远离化学品刺激，回归纯天然、亲肌肤的健康舒适生活。作为传承医疗用品品质基因的全棉生活用品品牌，全棉时代始终以“医学贴近生活，全棉呵护健康”为品牌理念，致力为全球高品质生活追求者提供更安全、更舒适、更环保的健康棉品。

全棉时代的品牌理念迅速得到了广大消费者的认可。据全棉时代创始人、总经理李建全介绍，从2009年成立至今，全棉时代已在全国25个一、二线城市及各省会城市建立了100家直营门店，且门店数量和总销售额每年都在稳定增长，应季商品的售罄率达到85%-90%。七年来，随着时代和市场的变化，全棉时代经历了很多变革与调整，但正如李建全所说，“我们对产品质量和给予消费者最佳体验感的追求没有改变，变的是我们的营销模式。”



全棉时代线下门店

作为一家线上线下均有布局的企业，全棉时代电商平台于2010年上线，并在2014年“双十一”期间销售额达到6666万。仅两年后，全棉时代在今年“双十一”仅用20多分钟便轻松突破2014年销售记录，单日销售额达2.6亿元，实现母婴用品“双十一”销售三连冠，在天猫TOP20商家排行中赫然名列第15名。不仅如此，在实体商业出现整体下滑的今天，全棉时代的线下销售也仍然逆势增长。

用户至上，全棉时代启动大店运营模式

全棉时代取得吸睛的成绩，除了对于棉花价值的充分发掘外，也与其能够抓住时代变革，满足顾客不同购买需求有很大关系。现下，纯电商面临流量红利衰竭的窘境，马云在今年的云栖大会上就提出：“纯电商的时代很快将结束，纯零售的形式也将被打破，新零售将引领未来全新的商业模式”。电商与实体零售正从对立走向融合，线上线下融合的“新零售”业态，有望成为互联网时代下零售业变革主要方向。

目前，移动端销售已占电商销售的90%，消费者喜欢更便捷的购物，但随之而来的却是产品体验缺乏、物流弊端、产品质量等问题。在此背景下，全棉时代紧跟时代变革，毅然走上“大店”之路，让消费者既拥有便捷的购物方式，又享受到可靠的产品体验。全棉时代北京来福士店的正式开业，标志着全棉时代大店运营模式的正式启动。



全棉时代致力于让消费者体验全棉生活方式的美好

不同于一般的线下门店体验，全棉时代“大店模式”着力打造一个全棉生活的交流平台。北京来福士店近700平米的门店涵盖了服装、生活用品、护理用品等多个品类，赋予了交流、体验、服务、感动四大功能。在这里，消费者可以清晰直观地体验到全棉生活方式的美好。

践行工匠精神，继续普及全棉生活方式

“我们所做的一切努力，就是践行专业的工匠精神，将更好的产品、更好的理念以及更好的服务带给消费者。”李建全表示，“我们抓住老百姓消费升级的需求，积极响应供给侧改革的号召，坚持门店体验与线上平台同步发展，为消费者提供优质、平价的产品，并让他们能够更便捷地享受到这种优质服务和产品。”

未来，全棉时代仍将坚持以棉为核心的产品开发，即“全棉+全品类”。同时，由于棉所独具的柔软特质，也给棉制品带来易皱、不够挺括等不足，李建全表示，全棉时代未来将与武汉纺织大学、东华大学等高校合作，运用基因改造调整棉纤维的属性，在制造、加工领域让棉纤维也能兼顾挺括有型的外观和特性，在舒适、健康、环保以外，尽可能地满足消费者爱美、时尚的追求。随着全棉生活方式越来越普及，全棉时代也必将迎来更广阔的前景。