Seaborn Networks推出连接卡特雷特和圣保罗的最低延迟新线路

SeaSpeed(TM) 仅可通过Seaborn直接购买

波士顿2016年12月13日电 /美通社/ -- 海底光缆系统的领先开发商、拥有者和运营商宣布推出连通新泽西州卡特雷特和巴西圣保罗的最低延迟点到点解决方案 SeaSpeed™。这款新产品由 Seaborn 独家提供，设立了连通北美和南美金融中心的超低延迟新标准。



Seaborn Networks推出连通美国与巴西的最低延迟新线路SeaSpeed

Seaborn 的 Seabras-1海底电缆定于2017年6月投入服务，是推动打造 SeaSpeed 的重要因素。Seabras-1是首条直接连通新泽西州/纽约和圣保罗的点到点电缆系统。

SeaSpeed 由 Seaborn 独家直接推出，代表着美国-巴西金融中心间低延迟产品的一个多毫秒级阶跃变化。SeaSpeed 还包括：(1) 行业领先的服务级协议；(2) 几天而不是几个月激活的电路；以及(3) 便于客户与Seaborn 直接通信，成为海底光缆开发商、拥有者和运营商。

该公司业务发展总监兼低延迟销售负责人 Paul Creelman 表示：“Seabras-1 已经预计比这条线路现有的多点解决方案提供更好的延迟性能。而 SeaSpeed 则是一款功能更强大的专有端到端解决方案，能够提供最快的连接。”

得益于之前对项目的超过2000万美元研发资本投资，Seaborn 在2015年为 Seabras-1完成了全部5亿美元项目融资。电缆的生产工作已经全部完成，铺设工作将于2017年第一季度初开始。Seaborn 是 Seabras-1的独立开发商、运营商和联合所有者。Seabras-1 的另一个联合所有者是管理资产超过550亿美元的全球私营市场投资管理公司 Partners Group。