众星云集99广场舞 中国广场舞风云榜颁奖盛典荣耀落幕

北京2016年12月13日电 /美通社/ -- 2016年12月12日，由99广场舞主办的“我们的时光”中国广场舞风云榜颁奖盛典，在美丽的深圳荣耀落幕。本次活动云集了中国最权威的明星广场舞老师，他们用光环与荣誉点亮了盛典之夜。



颁奖盛典上明星广场舞老师现场获得荣誉奖项

中国广场舞风云榜共颁发近100项奖项，这是对广场舞老师们专业能力的肯定，更是舞蹈老师们2016年的丰硕成绩。99广场舞创始人张宪坤，99广场舞联合创始人、中国广场舞教父级人物杨艺，中国社会工作联合会社区服务业工作委员会领导等众多嘉宾参与了本次盛会。

作为广场舞类APP，99广场舞首次将直播技术应用在中老年的活动中，中国广场舞风云榜颁奖盛典全程直播，分别在99广场舞、企鹅直播、演唱汇APP等平台线上同步直播活动。本次活动还融入了微信抽奖等环节。精彩的节目，便捷的互联网体验，让50、60后的阿姨们耳目一新。

万众期待的中国广场舞风云榜场外投票奖项：网络男神、网络女神，也在盛典中揭晓。飞燕、立华、绿茶获得了网络女神奖项，广场舞小王子廖弟则获得了男神称号。个人单项奖冠军飞燕的总票数高达69073票，这代表着背后庞大粉丝群的爱戴与支持。

除了荣誉盛宴，99广场舞还在当天下午举办了时尚的红毯走秀。来自全国18个地区的名师、舞队代表身着华美礼服，在红毯上尽展优雅风貌。据主办方消息，红毯时尚走秀将持续4天，12月12号至12月15号，每天下午13:30红毯走秀，全程在99广场舞APP实时直播。