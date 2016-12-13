华为携手金蝶云ERP 打造全球终端渠道管控平台

深圳2016年12月13日电 /美通社/ -- 2016年12月1日，华为武汉高级体验店开出全球首张云智能订单，为华为超过3万家手机终端零售门店的云管理开启了新篇章。

日前，华为技术有限公司（以下简称“华为”）与金蝶软件（中国）有限公司，宣布正式签订云ERP项目合同，将共同打造世界级的零售终端渠道管控平台。

本次合作涉及业务范围主要包括供应链和零售等，借助金蝶云ERP的技术支持，华为在消费者终端层打造一套完整的渠道管控体系，实现对全球各地门店的销售管控，保持华为在数字化时代的长期竞争优势。



华为携手金蝶云ERP 打造全球终端渠道管控平台

华为选择金蝶云ERP是基于未来的选择，而管理系统的云部署正是华为的趋势。金蝶云ERP拥有更快的实施周期，无需IT设备采购调试，ERP服务器无需人工部署。金蝶云ERP给华为手机的门店销售和管理效率都带来了革命性的提升，销售人员的开单更加智能化，大大提高了有效率和准确性。华为作为世界500强企业，其产品和解决方案已经应用于全球150多个国家，服务全球运营商50强中的45家及全球1/3的人口。华为期望不管是供应链，还是门店内部销售过程的管理，通过金蝶云ERP，都能使其内部管理系统的运作不受任何障碍。

金蝶中国总裁孙雁飞表示：“金蝶与华为有着相同的‘以奋斗者为本’的企业文化，在各自领域追求‘中国创造，自主可控’。我们珍惜与华为的合作机会，并与华为共同努力，为客户创造价值。”

目前，金蝶云ERP在短短2年多的时间内线上服务的企业数近5000家，已成为中国最大的云ERP领导厂商。相继签约了华为、腾讯科技、可口可乐、捷豹路虎等国内外知名企业，为这些行业巨头在向数字化转型过程中提供了全面的管理及信息化解决方案。