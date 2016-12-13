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亚洲洁能资本被TUV评为2016年度最佳分布式光伏电站开发商

2016年12月13日 09:30 编辑： 经理人网编辑
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上海2016年12月13日电 /美通社/ -- 亚洲洁能资本有限公司（Asia Clean Capital, 缩写“ACC”）于上周被TUV北德集团评为2016年度最佳分布式光伏电站开发商。亚洲洁能资本资深副总裁唐昊先生代表公司出席颁奖典礼并接受了主办方颁发的“最佳分布式投资奖”有来自光伏行业全产业链的150多家企业、投资方以及金融机构200多名嘉宾出席了此次盛会。中国光伏行业协会秘书长王勃华先生为大会做了开场致辞。

亚洲洁能资本被TUV评为2016年度最佳分布式光伏电站开发商
亚洲洁能资本被TUV评为2016年度最佳分布式光伏电站开发商

TUV北德集团是一家具有150年历史的国际著名的咨询、第三方检测认证和培训机构。在各类光伏产品和光伏电站检测认证等方面北德的光伏团队积累了丰富的经验。基于对光伏行业的深入了解，TUV北德集团对行业中注重产品质量、重视研发投入、不断开创业务发展新模式、并在企业经营管理等方面有着独到一面的杰出企业颁发了系列荣誉奖项。

在本次颁奖大会上，亚洲洁能资本是2016年度唯一荣获“最佳分布式投资奖的获奖企业。亚洲洁能资本资深副总裁唐昊先生表示：“TUV北德集团是全球顶尖的光伏系统咨询与检测认证机构，他们实际服务的项目数量远远超过其他同类企业。我们非常荣幸能获得TUV北德集团给予的殊荣与肯定。”

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