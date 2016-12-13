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诺姆四达参与制定的《职业经理人资质评价指引》正式发布

2016年12月13日 10:00 编辑： 经理人网编辑
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北京2016年12月13日电 /美通社/ -- 12月10日，由著名人才测评机构诺姆四达集团参与制定的《中国职业经理人资质评价与认证指引》发布暨试点工作启动会在北京举行。发布会上，中职协还同时启动了职业经理人资质评价与认证、职业经理人人才市场建设等试点工作。

中国职业经理人协会会长洪虎，中国人民大学校长刘伟，人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心职业标准总监李怀康，中华工商时报社社长、党组书记吴宝通，著名人才评价专家、诺姆四达集团董事长兼总裁苏永华博士等嘉宾出席。会议由中职协副会长史绥德主持。

洪虎 中职协高级顾问、创会会长
洪虎 中职协高级顾问、创会会长

与会专家认为，建立科学有效社会化的职业经理人资质评价体系，既是当前职业经理人制度建设的难点，也是关键切入点。《指引》的发布有助于指导社会化的职业经理人资质评价与认证工作，为职业经理人的选聘、教育、培训提供有力支持。

刘伟 中职协高级顾问、中国人民大学校长
刘伟 中职协高级顾问、中国人民大学校长

“职业发展制度是职业经理人制度的核心和基础评价制度是职业经理人制度建设的关键激励约束制度是职业经理人制度的重点内容”。《指引》的起草者之一著名人才评价专家、诺姆四达集团董事长兼总裁苏永华博士在会上表示，只有在评价制度上取得实质性的突破，才能建立起市场化的职业经理人制度。

著名人才评价专家、诺姆四达集团董事长兼总裁苏永华博士
著名人才评价专家、诺姆四达集团董事长兼总裁苏永华博士

中职协代会长兼秘书长邵章鸿做大会致辞中强调，要在现有企业经理人制度的基础上，着重建立社会化的职业经理人资质评价等相关制度建设，加强对职业经理人资质的持续管理，提高中国职业经理人整体素质，推进中国职业经理人事业全面发展。

为充分发挥第三方人才评价机构的的专业技术和实践经验优势，共同推动职业经理人评价制度建设，中国职业经理人协会与诺姆四达集团签署了战略合作意向书，未来双方将在职业经理人资质评价方案、评价工具开发，以及选择评价试点单位开展工作等进行全面合作。

在谈到中职协为何会选择诺姆四达作为战略合作伙伴时，苏永华表示，作为中国人才测评行业的领导者，诺姆四达在专业积淀、创新发展和行业公信力等方面一直处于行业前列。

专注人才评价，专业铸就品质。诺姆四达拥有自主知识产权的测评指标多达500多个，共有1300多个测评产品。服务客户定位于中外500强和各行业综合实力前10的企业客户，涉及50多个行业，线上线下累计测评总量超过2000万人次，中高管超过100万人次。

坚持“需求导向自主创新”的发展理念。早在2002年，由诺姆四达研发的《职业经理人素质测评系统》就通过了由中组部领导干部考试与测评中心鉴定，并填补国内空白。同时，诺姆四达专业团队撰写的《人才测评》系列丛书行已成业发展的标杆教材。2015年，诺姆四达率先提出了“全面人才评价”理论，标着中国人才测评进入3.0时代。

苏永华表示，此次《指引》的发布是中国职业经理人事业发展历程中一个里程碑的事件，标志着中国职业经理人事业进入到了一个新的时期，作为《指引》的参与制定者，诺姆四达将继续发挥在人才评价领域的专业和技术优势，推动中国职业经理人制度的创新发展。

中央及国家机关单位代表、职业经理人协会系统及其他兄弟协会代表、第三方评价机构、高等院校、企业代表，《指引》编制的单位和参加《职业经理人发展项目》研究的专家等，以及新华社、中国教育电视台、中国新闻网等11家新闻媒体记者约200人出席发布会。

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