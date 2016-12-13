诺姆四达参与制定的《职业经理人资质评价指引》正式发布

北京2016年12月13日电 /美通社/ -- 12月10日，由著名人才测评机构诺姆四达集团参与制定的《中国职业经理人资质评价与认证指引》发布暨试点工作启动会在北京举行。发布会上，中职协还同时启动了职业经理人资质评价与认证、职业经理人人才市场建设等试点工作。

中国职业经理人协会会长洪虎，中国人民大学校长刘伟，人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心职业标准总监李怀康，中华工商时报社社长、党组书记吴宝通，著名人才评价专家、诺姆四达集团董事长兼总裁苏永华博士等嘉宾出席。会议由中职协副会长史绥德主持。



洪虎 中职协高级顾问、创会会长

与会专家认为，建立科学有效社会化的职业经理人资质评价体系，既是当前职业经理人制度建设的难点，也是关键切入点。《指引》的发布有助于指导社会化的职业经理人资质评价与认证工作，为职业经理人的选聘、教育、培训提供有力支持。



刘伟 中职协高级顾问、中国人民大学校长

“职业发展制度是职业经理人制度的核心和基础，评价制度是职业经理人制度建设的关键，激励约束制度是职业经理人制度的重点内容”。《指引》的起草者之一著名人才评价专家、诺姆四达集团董事长兼总裁苏永华博士在会上表示，只有在评价制度上取得实质性的突破，才能建立起市场化的职业经理人制度。

中职协代会长兼秘书长邵章鸿做大会致辞中强调，要在现有企业经理人制度的基础上，着重建立社会化的职业经理人资质评价等相关制度建设，加强对职业经理人资质的持续管理，提高中国职业经理人整体素质，推进中国职业经理人事业全面发展。

为充分发挥第三方人才评价机构的的专业技术和实践经验优势，共同推动职业经理人评价制度建设，中国职业经理人协会与诺姆四达集团签署了战略合作意向书，未来双方将在职业经理人资质评价方案、评价工具开发，以及选择评价试点单位开展工作等进行全面合作。

在谈到中职协为何会选择诺姆四达作为战略合作伙伴时，苏永华表示，作为中国人才测评行业的领导者，诺姆四达在专业积淀、创新发展和行业公信力等方面一直处于行业前列。

专注人才评价，专业铸就品质。诺姆四达拥有自主知识产权的测评指标多达500多个，共有1300多个测评产品。服务客户定位于中外500强和各行业综合实力前10的企业客户，涉及50多个行业，线上线下累计测评总量超过2000万人次，中高管超过100万人次。

坚持“需求导向、自主创新”的发展理念。早在2002年，由诺姆四达研发的《职业经理人素质测评系统》就通过了由中组部领导干部考试与测评中心鉴定，并填补国内空白。同时，诺姆四达专业团队撰写的《人才测评》系列丛书行已成业发展的标杆教材。2015年，诺姆四达率先提出了“全面人才评价”理论，标着中国人才测评进入3.0时代。

苏永华表示，此次《指引》的发布是中国职业经理人事业发展历程中一个里程碑的事件，标志着中国职业经理人事业进入到了一个新的时期，作为《指引》的参与制定者，诺姆四达将继续发挥在人才评价领域的专业和技术优势，推动中国职业经理人制度的创新发展。

中央及国家机关单位代表、职业经理人协会系统及其他兄弟协会代表、第三方评价机构、高等院校、企业代表，《指引》编制的单位和参加《职业经理人发展项目》研究的专家等，以及新华社、中国教育电视台、中国新闻网等11家新闻媒体记者约200人出席发布会。